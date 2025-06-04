Губернатор Текслер: челябинским бюджетникам в июле поднимут зарплаты

05 июня 2025 в 12:27 Размер текста - 17 +

Текслер объявил о повышении зарплат бюджетникам Пресс-служба правительства Челябинской области Бюджетникам Челябинской области в июле поднимут зарплаты на 6%. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU. «В бюджетном секторе с первого июля мы поднимаем заработные платы еще на шесть процентов, что вместе с четырехпроцентным январским повышением обеспечит рост на десять процентов. Что соответствует нынешним прогнозам по инфляции и даже их превышает», — заявил Текслер во время обращения к законодательному собранию Челябинской области, передает корреспондент URA.RU с места события. В 2024 году Челябинская области вошла в число лучших регионов страны по росту реальных зарплат (то есть с учетом инфляции — прим. URA.RU) и росту реальных среднедушевых доходов граждан. Достойная работа и высокооплачиваемые рабочие места — вот приоритеты в экономике региона, добавил Текслер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бюджетникам Челябинской области в июле поднимут зарплаты на 6%. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU. «В бюджетном секторе с первого июля мы поднимаем заработные платы еще на шесть процентов, что вместе с четырехпроцентным январским повышением обеспечит рост на десять процентов. Что соответствует нынешним прогнозам по инфляции и даже их превышает», — заявил Текслер во время обращения к законодательному собранию Челябинской области, передает корреспондент URA.RU с места события. В 2024 году Челябинская области вошла в число лучших регионов страны по росту реальных зарплат (то есть с учетом инфляции — прим. URA.RU) и росту реальных среднедушевых доходов граждан. Достойная работа и высокооплачиваемые рабочие места — вот приоритеты в экономике региона, добавил Текслер.