04 июня 2025

Губернатор Текслер: челябинским бюджетникам в июле поднимут зарплаты

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Текслер объявил о повышении зарплат бюджетникам
Текслер объявил о повышении зарплат бюджетникам

Бюджетникам Челябинской области в июле поднимут зарплаты на 6%. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU.

«В бюджетном секторе с первого июля мы поднимаем заработные платы еще на шесть процентов, что вместе с четырехпроцентным январским повышением обеспечит рост на десять процентов. Что соответствует нынешним прогнозам по инфляции и даже их превышает», — заявил Текслер во время обращения к законодательному собранию Челябинской области, передает корреспондент URA.RU с места события.

В 2024 году Челябинская области вошла в число лучших регионов страны по росту реальных зарплат (то есть с учетом инфляции — прим. URA.RU) и росту реальных среднедушевых доходов граждан. Достойная работа и высокооплачиваемые рабочие места — вот приоритеты в экономике региона, добавил Текслер.

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Бюджетникам Челябинской области в июле поднимут зарплаты на 6%. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU. «В бюджетном секторе с первого июля мы поднимаем заработные платы еще на шесть процентов, что вместе с четырехпроцентным январским повышением обеспечит рост на десять процентов. Что соответствует нынешним прогнозам по инфляции и даже их превышает», — заявил Текслер во время обращения к законодательному собранию Челябинской области, передает корреспондент URA.RU с места события. В 2024 году Челябинская области вошла в число лучших регионов страны по росту реальных зарплат (то есть с учетом инфляции — прим. URA.RU) и росту реальных среднедушевых доходов граждан. Достойная работа и высокооплачиваемые рабочие места — вот приоритеты в экономике региона, добавил Текслер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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