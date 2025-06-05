В Челябинской области установят 50 тысяч новых фонарей

В Челябинской области запустят региональный проект «Светлый» регион», в рамках которого установят 50 тысяч новых осветительных приборов. Об этом в обращении к заксобранию объявил губернатор Алексей Текслер.
«Мною принято решение о старте регионального проекта „Светлый регион“, в рамках которого установим до 50 тысяч новых осветительных приборов в населенных пунктах Челябинской области, проложим новые кабельные линии для устройства стационарного умного освещения уличной дорожной сети. Даю поручение подготовить соответствующую программу на три года с возможностью дальнейшей пролонгации», — заявил Текслер.
Помимо этого, в обращении Текслер сообщил о том, что в крупных городах региона будет создана сеть филиалов Единого центра помощи участникам СВО и цепь горнолыжных курортов. Также губернатор анонсировал программу реновации территории, на которой находятся закрываемые вредные производства ЧЭМК.
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