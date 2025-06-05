В Челябинской области установят 50 тысяч новых фонарей

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По словам Алексея Текслера, регион должен быть не только чистым, но и светлым
По словам Алексея Текслера, регион должен быть не только чистым, но и светлым Фото:

В Челябинской области запустят региональный проект «Светлый» регион», в рамках которого установят 50 тысяч новых осветительных приборов. Об этом в обращении к заксобранию объявил губернатор Алексей Текслер.

«Мною принято решение о старте регионального проекта „Светлый регион“, в рамках которого установим до 50 тысяч новых осветительных приборов в населенных пунктах Челябинской области, проложим новые кабельные линии для устройства стационарного умного освещения уличной дорожной сети. Даю поручение подготовить соответствующую программу на три года с возможностью дальнейшей пролонгации», — заявил Текслер.

Помимо этого, в обращении Текслер сообщил о том, что в крупных городах региона будет создана сеть филиалов Единого центра помощи участникам СВО и цепь горнолыжных курортов. Также губернатор анонсировал программу реновации территории, на которой находятся закрываемые вредные производства ЧЭМК.

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В Челябинской области запустят региональный проект «Светлый» регион», в рамках которого установят 50 тысяч новых осветительных приборов. Об этом в обращении к заксобранию объявил губернатор Алексей Текслер. «Мною принято решение о старте регионального проекта „Светлый регион“, в рамках которого установим до 50 тысяч новых осветительных приборов в населенных пунктах Челябинской области, проложим новые кабельные линии для устройства стационарного умного освещения уличной дорожной сети. Даю поручение подготовить соответствующую программу на три года с возможностью дальнейшей пролонгации», — заявил Текслер. Помимо этого, в обращении Текслер сообщил о том, что в крупных городах региона будет создана сеть филиалов Единого центра помощи участникам СВО и цепь горнолыжных курортов. Также губернатор анонсировал программу реновации территории, на которой находятся закрываемые вредные производства ЧЭМК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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