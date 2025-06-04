Новый железнодорожный вокзал откроется в ЯНАО

Открытие вокзала в Губкинском пройдет 6 июня
В Губкинском (ЯНАО) 6 июня состоится открытие железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
«Губкинцы, вы можете стать свидетелями исторического события. Завтра состоится торжественное открытие долгожданного железнодорожного вокзала. Приглашаем всех на привокзальную площадь в 15:30 6 июня», — сообщает пресс-служба городской администрации в официальном telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что здание вокзала в Губкинском уже построено и должно открыться весной 2025 года. Из-за согласования технической документации сроки открытия немного сдвинулись.
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