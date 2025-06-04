04 июня 2025

Новый железнодорожный вокзал откроется в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие вокзала в Губкинском пройдет 6 июня
Открытие вокзала в Губкинском пройдет 6 июня Фото:

В Губкинском (ЯНАО) 6 июня состоится открытие железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Губкинцы, вы можете стать свидетелями исторического события. Завтра состоится торжественное открытие долгожданного железнодорожного вокзала. Приглашаем всех на привокзальную площадь в 15:30 6 июня», — сообщает пресс-служба городской администрации в официальном telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что здание вокзала в Губкинском уже построено и должно открыться весной 2025 года. Из-за согласования технической документации сроки открытия немного сдвинулись.

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В Губкинском (ЯНАО) 6 июня состоится открытие железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «Губкинцы, вы можете стать свидетелями исторического события. Завтра состоится торжественное открытие долгожданного железнодорожного вокзала. Приглашаем всех на привокзальную площадь в 15:30 6 июня», — сообщает пресс-служба городской администрации в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что здание вокзала в Губкинском уже построено и должно открыться весной 2025 года. Из-за согласования технической документации сроки открытия немного сдвинулись.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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