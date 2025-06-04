Новый железнодорожный вокзал откроется в ЯНАО

05 июня 2025 в 13:32 Размер текста - 17 +

Открытие вокзала в Губкинском пройдет 6 июня Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) 6 июня состоится открытие железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «Губкинцы, вы можете стать свидетелями исторического события. Завтра состоится торжественное открытие долгожданного железнодорожного вокзала. Приглашаем всех на привокзальную площадь в 15:30 6 июня», — сообщает пресс-служба городской администрации в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что здание вокзала в Губкинском уже построено и должно открыться весной 2025 года. Из-за согласования технической документации сроки открытия немного сдвинулись. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Губкинском (ЯНАО) 6 июня состоится открытие железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «Губкинцы, вы можете стать свидетелями исторического события. Завтра состоится торжественное открытие долгожданного железнодорожного вокзала. Приглашаем всех на привокзальную площадь в 15:30 6 июня», — сообщает пресс-служба городской администрации в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что здание вокзала в Губкинском уже построено и должно открыться весной 2025 года. Из-за согласования технической документации сроки открытия немного сдвинулись.