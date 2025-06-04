04 июня 2025

Курганский госуниверситет участвует в создании научного центра мирового уровня

© Служба новостей «URA.RU»
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В КГУ активно развивается аграрная отрасль
В КГУ активно развивается аграрная отрасль

Курганский госуниверситет (КГУ) участвует в создании научного центра мирового уровня. В России выбрали десять научных центров, которым дадут деньги из федеральной казны на развитие науки. Один из таких центров называется «Центр современной селекции сельхозрастений», и курганский вуз тоже входит в этот проект. Об этом сообщает пресс-служба КГУ.

«На Курганский госуниверситет, в частности, на его филиал — Курганскую государственную сельскохозяйственную академию, будут возложены задачи по экологическому сортоиспытанию новых селекционных достижений центра в климатических условиях Курганской области. Для этого у КГУ есть все необходимые опытные площадки и поля», — отмечает пресс-служба вуза.

Кроме того, студенты и преподаватели начнут изучать новую программу подготовки специалистов, связанных с сельским хозяйством, и привлекать молодежь к научной работе. Все это должно повысить интерес молодежи к профессиям агрономов и ученых-биологов.

Ранее URA.RU сообщало, что студенты КГУ показали 11 бизнес-стартапов. Мероприятие состоялось 27 мая и стало одним из обязательных этапов подготовки выпускных квалификационных работ по программе «ВКР как стартап».

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Курганский госуниверситет (КГУ) участвует в создании научного центра мирового уровня. В России выбрали десять научных центров, которым дадут деньги из федеральной казны на развитие науки. Один из таких центров называется «Центр современной селекции сельхозрастений», и курганский вуз тоже входит в этот проект. Об этом сообщает пресс-служба КГУ. «На Курганский госуниверситет, в частности, на его филиал — Курганскую государственную сельскохозяйственную академию, будут возложены задачи по экологическому сортоиспытанию новых селекционных достижений центра в климатических условиях Курганской области. Для этого у КГУ есть все необходимые опытные площадки и поля», — отмечает пресс-служба вуза. Кроме того, студенты и преподаватели начнут изучать новую программу подготовки специалистов, связанных с сельским хозяйством, и привлекать молодежь к научной работе. Все это должно повысить интерес молодежи к профессиям агрономов и ученых-биологов. Ранее URA.RU сообщало, что студенты КГУ показали 11 бизнес-стартапов. Мероприятие состоялось 27 мая и стало одним из обязательных этапов подготовки выпускных квалификационных работ по программе «ВКР как стартап».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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