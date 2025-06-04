Курганский госуниверситет участвует в создании научного центра мирового уровня

05 июня 2025 в 13:58 Размер текста - 17 +

В КГУ активно развивается аграрная отрасль Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский госуниверситет (КГУ) участвует в создании научного центра мирового уровня. В России выбрали десять научных центров, которым дадут деньги из федеральной казны на развитие науки. Один из таких центров называется «Центр современной селекции сельхозрастений», и курганский вуз тоже входит в этот проект. Об этом сообщает пресс-служба КГУ. «На Курганский госуниверситет, в частности, на его филиал — Курганскую государственную сельскохозяйственную академию, будут возложены задачи по экологическому сортоиспытанию новых селекционных достижений центра в климатических условиях Курганской области. Для этого у КГУ есть все необходимые опытные площадки и поля», — отмечает пресс-служба вуза. Кроме того, студенты и преподаватели начнут изучать новую программу подготовки специалистов, связанных с сельским хозяйством, и привлекать молодежь к научной работе. Все это должно повысить интерес молодежи к профессиям агрономов и ученых-биологов. Ранее URA.RU сообщало, что студенты КГУ показали 11 бизнес-стартапов. Мероприятие состоялось 27 мая и стало одним из обязательных этапов подготовки выпускных квалификационных работ по программе «ВКР как стартап». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский госуниверситет (КГУ) участвует в создании научного центра мирового уровня. В России выбрали десять научных центров, которым дадут деньги из федеральной казны на развитие науки. Один из таких центров называется «Центр современной селекции сельхозрастений», и курганский вуз тоже входит в этот проект. Об этом сообщает пресс-служба КГУ. «На Курганский госуниверситет, в частности, на его филиал — Курганскую государственную сельскохозяйственную академию, будут возложены задачи по экологическому сортоиспытанию новых селекционных достижений центра в климатических условиях Курганской области. Для этого у КГУ есть все необходимые опытные площадки и поля», — отмечает пресс-служба вуза. Кроме того, студенты и преподаватели начнут изучать новую программу подготовки специалистов, связанных с сельским хозяйством, и привлекать молодежь к научной работе. Все это должно повысить интерес молодежи к профессиям агрономов и ученых-биологов. Ранее URA.RU сообщало, что студенты КГУ показали 11 бизнес-стартапов. Мероприятие состоялось 27 мая и стало одним из обязательных этапов подготовки выпускных квалификационных работ по программе «ВКР как стартап».