04 июня 2025

В ямальском поселке ввели режим повышенной готовности из-за паводка

В поселке Уренгой объявлен режим повышенной готовности
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В поселке Уренгой ввели режим повышенной готовности
В поселке Уренгой ввели режим повышенной готовности
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В поселке Уренгой (ЯНАО) из-за угрозы паводка ввели режим повышенной готовности, сообщает администрация Пуровского района. В Тарко-Сале такой же режим действовал до 19:00 3 июня, пока его не сменил режим ЧС.

«Сегодня в Уренгое ввели режим „Повышенная готовность“ в связи с угрозой подтопления. Жителям населенного пункта рекомендуется: соблюдать установленные правила поведения при угрозе или возникновении ЧС, изучить основные способы защиты и приема оказания первой помощи, соблюдать меры безопасности в быту и на рабочем месте», — сообщает пресс-служба администрации Пуровского района в официальном telegram-канале.

Режим повышенной готовности предшествует режиму ЧС. А резкое таяние снега приводит к поднятию уровня воды в реках. Что делать в случае объявлении режима повышенной готовности — читайте в материале URA.RU.

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В поселке Уренгой (ЯНАО) из-за угрозы паводка ввели режим повышенной готовности, сообщает администрация Пуровского района. В Тарко-Сале такой же режим действовал до 19:00 3 июня, пока его не сменил режим ЧС. «Сегодня в Уренгое ввели режим „Повышенная готовность“ в связи с угрозой подтопления. Жителям населенного пункта рекомендуется: соблюдать установленные правила поведения при угрозе или возникновении ЧС, изучить основные способы защиты и приема оказания первой помощи, соблюдать меры безопасности в быту и на рабочем месте», — сообщает пресс-служба администрации Пуровского района в официальном telegram-канале. Режим повышенной готовности предшествует режиму ЧС. А резкое таяние снега приводит к поднятию уровня воды в реках. Что делать в случае объявлении режима повышенной готовности — читайте в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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