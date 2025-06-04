В ямальском поселке ввели режим повышенной готовности из-за паводка

В поселке Уренгой объявлен режим повышенной готовности

05 июня 2025 в 17:59 Размер текста - 17 +

В поселке Уренгой ввели режим повышенной готовности Никита Сабашников © URA.RU новость из сюжета Ледоход и паводок на Ямале В поселке Уренгой (ЯНАО) из-за угрозы паводка ввели режим повышенной готовности, сообщает администрация Пуровского района. В Тарко-Сале такой же режим действовал до 19:00 3 июня, пока его не сменил режим ЧС. «Сегодня в Уренгое ввели режим „Повышенная готовность“ в связи с угрозой подтопления. Жителям населенного пункта рекомендуется: соблюдать установленные правила поведения при угрозе или возникновении ЧС, изучить основные способы защиты и приема оказания первой помощи, соблюдать меры безопасности в быту и на рабочем месте», — сообщает пресс-служба администрации Пуровского района в официальном telegram-канале. Режим повышенной готовности предшествует режиму ЧС. А резкое таяние снега приводит к поднятию уровня воды в реках. Что делать в случае объявлении режима повышенной готовности — читайте в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Уренгой (ЯНАО) из-за угрозы паводка ввели режим повышенной готовности, сообщает администрация Пуровского района. В Тарко-Сале такой же режим действовал до 19:00 3 июня, пока его не сменил режим ЧС. «Сегодня в Уренгое ввели режим „Повышенная готовность“ в связи с угрозой подтопления. Жителям населенного пункта рекомендуется: соблюдать установленные правила поведения при угрозе или возникновении ЧС, изучить основные способы защиты и приема оказания первой помощи, соблюдать меры безопасности в быту и на рабочем месте», — сообщает пресс-служба администрации Пуровского района в официальном telegram-канале. Режим повышенной готовности предшествует режиму ЧС. А резкое таяние снега приводит к поднятию уровня воды в реках. Что делать в случае объявлении режима повышенной готовности — читайте в материале URA.RU.