В Югорске (ХМАО) выставлен на торги бронированный инкассаторский фургон Mercedes. Машину продает «Газпромбанк», сообщил URA.RU представитель торговой площадки.
«Бронированный фургон Евраком-Авто на базе Mercedes Sprinter выставлен на торги по цене 240 тысяч рублей. Пробег машины составляет 350 тысяч километров», — добавил организатор торгов.
По данным документации, машина не используется с января 2022 года. Автомобилю нужен ремонт: замена топливной системы и аккумулятора. Кузов поврежден ржавчиной.
Ранее URA.RU писало, что на торги выставили имущество обанкротившейся нефтяной компании «Красноленинскнефтегаз» (ООО «НК КНГ») из Нягани. В составе лота — спецтехника, автобусы и два седана Mercedes S500.
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