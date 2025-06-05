05 июня 2025

Банк газовой корпорации продает бронированный Mercedes в ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО продают бронированный фургон за 250 тысяч рублей
В ХМАО продают бронированный фургон за 250 тысяч рублей Фото:

В Югорске (ХМАО) выставлен на торги бронированный инкассаторский фургон Mercedes. Машину продает «Газпромбанк», сообщил URA.RU представитель торговой площадки.

«Бронированный фургон Евраком-Авто на базе Mercedes Sprinter выставлен на торги по цене 240 тысяч рублей. Пробег машины составляет 350 тысяч километров», — добавил организатор торгов.

По данным документации, машина не используется с января 2022 года. Автомобилю нужен ремонт: замена топливной системы и аккумулятора. Кузов поврежден ржавчиной.

Ранее URA.RU писало, что на торги выставили имущество обанкротившейся нефтяной компании «Красноленинскнефтегаз» (ООО «НК КНГ») из Нягани. В составе лота — спецтехника, автобусы и два седана Mercedes S500.

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В Югорске (ХМАО) выставлен на торги бронированный инкассаторский фургон Mercedes. Машину продает «Газпромбанк», сообщил URA.RU представитель торговой площадки. «Бронированный фургон Евраком-Авто на базе Mercedes Sprinter выставлен на торги по цене 240 тысяч рублей. Пробег машины составляет 350 тысяч километров», — добавил организатор торгов. По данным документации, машина не используется с января 2022 года. Автомобилю нужен ремонт: замена топливной системы и аккумулятора. Кузов поврежден ржавчиной. Ранее URA.RU писало, что на торги выставили имущество обанкротившейся нефтяной компании «Красноленинскнефтегаз» (ООО «НК КНГ») из Нягани. В составе лота — спецтехника, автобусы и два седана Mercedes S500.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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