Глава Минздрава забил тревогу из-за ожирения российских школьников

Показатели вызывают серьезную тревогу у специалистов
Среди российских школьников наблюдается резкий рост ожирения. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
«Почти полмиллиона российских школьников страдают от ожирения, заболеваемость выросла в 1,6 раза», — сказал Мурашко во время трансляции на официальном сайте Госдумы. Такие показатели вызывают серьезную тревогу у специалистов.
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