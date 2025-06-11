Глава Минздрава забил тревогу из-за ожирения российских школьников

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Показатели вызывают серьезную тревогу у специалистов
Показатели вызывают серьезную тревогу у специалистов Фото:

Среди российских школьников наблюдается резкий рост ожирения. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Почти полмиллиона российских школьников страдают от ожирения, заболеваемость выросла в 1,6 раза», — сказал Мурашко во время трансляции на официальном сайте Госдумы. Такие показатели вызывают серьезную тревогу у специалистов.

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Среди российских школьников наблюдается резкий рост ожирения. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. «Почти полмиллиона российских школьников страдают от ожирения, заболеваемость выросла в 1,6 раза», — сказал Мурашко во время трансляции на официальном сайте Госдумы. Такие показатели вызывают серьезную тревогу у специалистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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