ЦАХАЛ начала бить по объектам для хранения и пуска ракет в Иране

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ЦАХАЛ атакует Иран
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Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

ВВС Израиля 21 июня нанесли серию ударов по объектам хранения и запуска ракет в центральных районах Ирана. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), опубликованном в их telegram-канале.

«ВВС Израиля начали серию ударов. Бьют по объектам хранения и запуска ракет в центральном Иране», — сообщается в публикации армейской пресс-службы.

Ранее представители ЦАХАЛ информировали о запуске ракет с территории Ирана по израильским целям. В ответ на угрозу в ряде населенных пунктов Израиля были включены сирены воздушной тревоги, после чего местным жителям разрешили покинуть укрытия, когда опасность миновала. В ведомстве уточнили, что удары по иранским объектам стали ответной мерой на обострение ситуации и очередную атаку со стороны Ирана.

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ВВС Израиля 21 июня нанесли серию ударов по объектам хранения и запуска ракет в центральных районах Ирана. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), опубликованном в их telegram-канале. «ВВС Израиля начали серию ударов. Бьют по объектам хранения и запуска ракет в центральном Иране», — сообщается в публикации армейской пресс-службы. Ранее представители ЦАХАЛ информировали о запуске ракет с территории Ирана по израильским целям. В ответ на угрозу в ряде населенных пунктов Израиля были включены сирены воздушной тревоги, после чего местным жителям разрешили покинуть укрытия, когда опасность миновала. В ведомстве уточнили, что удары по иранским объектам стали ответной мерой на обострение ситуации и очередную атаку со стороны Ирана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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