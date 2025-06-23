Особая связь России и США, критика Трампа и опасения по Ближнему Востоку: главные заявления Пескова

Президент США Дональд Трамп самостоятельно принял решение атаковать ядерные объекты Ирана, причем заранее Россию об этом он не предупреждал. В связи с этим в Кремле опасаются дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Тем не менее, несмотря на разногласия лидеров РФ и Штатов, российский президент Владимир Путин и Дональд Трамп, как правило, оперативно созваниваются, чтобы обсудить все внешнеполитические проблемы. Эти и другие заявления официального представителя Кремля Дмитрия Пескова на 23 июня — в материале URA.RU.
От телефонных разговор к личной встрече
Дмитрий Песков рассказал журналистам, что между президентами России и США существуют каналы связи, которые используются для обмена информацией в случаях необходимости. Это позволяет лидерам обсуждать важные вопросы конфиденциально и оперативно.
В целом главы государств поддерживают тесный контакт и могут оперативно общаться по телефону при необходимости. Однако, несмотря на это, пока у глав государств нет планов на личную встречу. Песков подчеркнул, что она может состояться только после решения определенных вопросов на переговорах в Стамбуле по украинскому конфликту. Контакты могут произойти в любой момент, обратил внимание Песков.
Новые переговоры по Украине и их сроки
Далее Песков выразил надежду на скорое определение даты третьего раунда переговоров между Россией и Украиной. Он отметил, что переговорный процесс продолжается на экспертном уровне и подчеркнул важность достижения целей, обозначенных президентом России в начале спецоперации на Украине.
Ухудшатся ли отношения России и США из-за Ирана
Накануне, 22 июня, США ударили по ядерным объектам Ирана, что привело к очередной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В Кремле признались, что обеспокоены произошедшим в регионе, в том числе и из-за действий США.
"Произошло увеличение числа участников, точнее, уже произошло. Новый виток эскалации в регионе. Сейчас предстоит узнать, что произошло с этими ядерными объектами, нет ли ряда опасностей", — прокомментировал Песков.
Тем не менее пресс-секретарь президента России уточнил, что удары Соединенных Штатов по территории Ирана не повлияют на двусторонние отношения России и США. Он подчеркнул, что это независимые процессы. Ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться напряженной, уточнил Песков. Он уточнил также, что Россию не предупреждали заранее о планах США насчет Тегерана.
Также в Кремле акцентировали особое внимание на словах Трампа о том, что тот готов поспособствовать смене власти в Иране. Песков подчеркнул, что только жители страны могут определять судьбу своего руководства и выразил мнение, что никакие третьи страны не должны вмешиваться в этот процесс.
Особое послание Ирана
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву с посланием для российского руководства, однако его содержание пока остается неизвестным, а встреча для передачи письма еще не состоялась, уточнил Песков. Он также отметил, что российская сторона готова оказать Тегерану необходимую помощь, в том числе выступить посредником, если в этом возникнет потребность.
«Мы предложили посреднические усилия… Дальше все зависит от того, что сейчас необходимо Ирану», — добавил представитель Кремля.
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