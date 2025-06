«Поверг столицы НАТО в трепет»: как мир отреагировал на громкое выступление Путина на ПМЭФ 2025

Sky News: в Великобритании восхитились уверенной речью Путина на ПМЭФ-2025

21 июня 2025 в 22:54 Размер текста - 17 +

В мире пристально следили за выступлением Путина на ПМЭФ Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета ПМЭФ-2025 Выступление президента РФ Владимира Путина на третий день ПМЭФ, в котором он затронул вопросы роста российской экономики, решение украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке, вызвало бурную реакцию в зарубежных СМИ по всему миру. Так, в Великобритании заявили о том, что слова российского президента о последствиях отправки ракет Taurus на Украину «повергнут в трепет столицы НАТО». В Германии отметили стремление Путина к мирному урегулированию украинского конфликта и налаживанию отношений с Берлином. В США признали, что именно Россия поддерживала равновесие на Ближнем Востоке, а в Польше и Канаде восхитились российской экономикой. Подробнее о реакции СМИ в мире на громкое выступление Путина на ПМЭФ-2025 — в материале URA.RU. Британия Издание Express сообщило о страхе, который у них вызвало выступление Путина на ПМЭФ. Они отметили его слова о том, что отправка Германией дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину для ударов вглубь России будет означать втягивание ФРГ в прямое противостояние с РФ. "Его суровые слова, которые наверняка повергнут в трепет столицы НАТО, прозвучали в ходе встречи с руководителями международных информагентств в Санкт-Петербурге на фоне обострившихся домыслов о будущей военной поддержке Киева со стороны Германии. Хотя Берлин доселе исключал отправку ракет Taurus, из слов Путина следует, что Кремль внимательно следит — и готов отреагировать", — написали в издании. Ранее Путин и другие российские деятели не раз заявлял о том, что Россия не желает конфликта с Европой, а рассматривает ее как торгового партнера. При этом все заявления, которые делают в ЕС о якобы угрозе со стороны РФ являются надуманными и служат только для того, чтобы отвлечь население от реальных проблем. В издании The Guardian отметили, что Путин «готов встретиться с Владимиром Зеленским на завершающем этапе переговоров, чтобы поставить точку в конфликте». В Sky News назвали слова Путина о жестком ответе в случае применения Украиной «грязной бомбы» неожиданностью. Это заявление, по их данным, показывает его уверенность в том, что все идет в соответствии с интересами России, которая не намерена отступать ни на фронте, ни на переговорах. Германия В Германии обратили внимание на стремление Путина к налаживанию отношений с Берлином Фото: Роман Наумов © URA.RU Издание Berliner Zeitung подчеркнуло, что Путин выразил готовность к диалогу канцлером Германии Фридрихом Мерцем, если тот позвонит. Также там указали на слова Путина о том, что Германия не может быть посредником в решении конфликта на Украине, поскольку ее военные технологии применялись ВСУ и в новых регионах России, и в Курской области. Издание Suddeutsche Zeitung обратило внимание на то, что слова Путина о единстве русского и украинского народов были встречены аплодисментами. В издании De Junge Welt признали, что Путин стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине. Также там передали слова российского президента о том, что противостояние РФ и Украины началось из-за насильственных действий последней на территории Донбасса. "Путин выразил надежду, что военный конфликт удастся прекратить в ближайшее время дипломатическим путем. Однако если Украина и дальше будет отказываться выполнять требования России, то конфликт продолжится. Путин подтвердил, что вооруженное противостояние началось с насильственных действий украинских властей в отношении жителей восточных регионов страны. Россия же слишком долго не вмешивалась", — написали в издании. США В издании Associated Press отметили, что именно Россия поддерживала хрупкое равновесие на Ближнем Востоке. Также там сообщили о готовности Москвы стать посредником в решении конфликта Израиля и Ирана. "Россия десятилетиями поддерживала хрупкое равновесие на Ближнем Востоке, пытаясь сохранить теплые отношения с Израилем, даже развивая прочные экономические и военные связи с Ираном. В результате именно эта политика может выдвинуть Москву на роль сильного посредника", — сообщили в Associated Press. После слов Путина США признали то, что Россия поддерживала равновесие на Ближнем Востоке Фото: Роман Наумов © URA.RU В Bloomberg сделали акцент на заявлениях Путина о том, что Россия не стремится к капитуляции киевского режима, о том, что Украина должна признать реалии на земле, и о единстве русского и украинского народов. В Reuters передали его слова о том, что Россия никогда не посягала на суверенитет Украины. Также в Reuters, The New York Times и многих других СМИ обратили особое внимание на фразы Путина: «в этом отношении можно сказать, что вся Украина — наша» и «куда бы ни ступила русского солдата, то наше». Об этом сообщает 360.ru. Также в New York Times удивились тому, что Россия продемонстрировала стойкость в условиях санкций. Корреспонденты американского издания с удивлением описали, что на выставке не выступали зарубежные исполнители, а только российские, что в качестве автомобилей были использованы не Mercedes, а китайские Tank, что не было Coca-Cola, но была ее российская замена, что у РФ появились новые международные экономические партнеры в лице Китая, стран Ближнего Востока, Индии и других регионов. Украина Украинское независимое информационное агентство (УНИАН) отметило, что Россия «вынуждена создавать буферную зону в Сумской области и, в случае необходимости, она может взять контроль и над городом Сумы». «ВСУ зашли в Курскую область, натворили массу преступлений, причем преступлений против гражданского населения», — привели там слова президента. В издании Pravda.ua связали кадровые перестановки, которые начал Зеленский 21 июня, с выступлением Путина. Там отметили, что именно после слов президента РФ Зеленский заявил о перестановках в дипломатическом и управленческом корпусах. Польша В польском издании Onet обратили внимание на слова Путина о состоянии российской экономики. Там выделили его слова о росте в сфере обрабатывающей промышленности и снижении роли экспорта нефти и газа в экономике России, о росте экономики в 1,5% и снижении инфляции до 9,6%. "Экономика России пока превзошла прогнозы. Расходы на оборону стимулировали рост и удерживали безработицу на низком уровне", — написали в издании. Канада В Канаде и Польше отметили рост российской экономики после выступления Путина Фото: Роман Наумов © URA.RU Канадское издание CTV в заявлении Путина отметило экономические перспективы России в ослаблении инфляции и зависимости от экспорта энергоносителей, а также указали на широкое присутствие лидеров из Азии, Африки и Латинской Америки, которые пришли на смену западным. Также там отметили, что российская экономика превзошла все ожидания. Индия Издание The Hindu отметило, что Путин описал конфликт на Украине как часть большого противостояния, создаваемого НАТО во главе с США против России. Также там акцентировали внимание читателей на том, что российский президент заявил о постоянном совершенствовании вооружения и оборонительных возможностей страны и ее готовности в случае возникновения угрозы со стороны Запада купировать их. Франция Издание Le Figaro процитировало слова Путина о том, что агрессивные действия НАТО не испугают Россию, поскольку она сможет за себя постоять. Также там опубликовали несколько видеофрагментов из выступления российского президента, процитировали его слова о том, что у России нет цели брать контроль над Сумами, и о том, что это не исключено для обеспечения безопасности приграничных территорий. Издание La Razon обратило внимание на то, что Путина беспокоит возможное начало Третьей мировой войны. Другие страны По всему миру передавали слова Путина об экономике и политике России Фото: Роман Наумов © URA.RU Аргентинское издание Clarin отметило беспокойство Путина конфликтом на Ближнем Востоке. Катарское СМИ Al Jazeera отметили требование российского президента не допустить рецессии и сохранить сбалансированный экономический рост. Гонконгское издание The Dim Sum Daily назвало самым важным заявлением Путина его слова о беспрецедентном снижении бедности в стране до самого низкого показателя в истории. Издание Corriere della Sera опубликовало статью обо всем ПМЭФ. Там сделали упор на «напористый тон» Путина в теме украинского кризиса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выступление президента РФ Владимира Путина на третий день ПМЭФ, в котором он затронул вопросы роста российской экономики, решение украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке, вызвало бурную реакцию в зарубежных СМИ по всему миру. Так, в Великобритании заявили о том, что слова российского президента о последствиях отправки ракет Taurus на Украину «повергнут в трепет столицы НАТО». В Германии отметили стремление Путина к мирному урегулированию украинского конфликта и налаживанию отношений с Берлином. В США признали, что именно Россия поддерживала равновесие на Ближнем Востоке, а в Польше и Канаде восхитились российской экономикой. Подробнее о реакции СМИ в мире на громкое выступление Путина на ПМЭФ-2025 — в материале URA.RU. Британия Издание Express сообщило о страхе, который у них вызвало выступление Путина на ПМЭФ. Они отметили его слова о том, что отправка Германией дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину для ударов вглубь России будет означать втягивание ФРГ в прямое противостояние с РФ. Ранее Путин и другие российские деятели не раз заявлял о том, что Россия не желает конфликта с Европой, а рассматривает ее как торгового партнера. При этом все заявления, которые делают в ЕС о якобы угрозе со стороны РФ являются надуманными и служат только для того, чтобы отвлечь население от реальных проблем. В издании The Guardian отметили, что Путин «готов встретиться с Владимиром Зеленским на завершающем этапе переговоров, чтобы поставить точку в конфликте». В Sky News назвали слова Путина о жестком ответе в случае применения Украиной «грязной бомбы» неожиданностью. Это заявление, по их данным, показывает его уверенность в том, что все идет в соответствии с интересами России, которая не намерена отступать ни на фронте, ни на переговорах. Германия Издание Berliner Zeitung подчеркнуло, что Путин выразил готовность к диалогу канцлером Германии Фридрихом Мерцем, если тот позвонит. Также там указали на слова Путина о том, что Германия не может быть посредником в решении конфликта на Украине, поскольку ее военные технологии применялись ВСУ и в новых регионах России, и в Курской области. Издание Suddeutsche Zeitung обратило внимание на то, что слова Путина о единстве русского и украинского народов были встречены аплодисментами. В издании De Junge Welt признали, что Путин стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине. Также там передали слова российского президента о том, что противостояние РФ и Украины началось из-за насильственных действий последней на территории Донбасса. США В издании Associated Press отметили, что именно Россия поддерживала хрупкое равновесие на Ближнем Востоке. Также там сообщили о готовности Москвы стать посредником в решении конфликта Израиля и Ирана. В Bloomberg сделали акцент на заявлениях Путина о том, что Россия не стремится к капитуляции киевского режима, о том, что Украина должна признать реалии на земле, и о единстве русского и украинского народов. В Reuters передали его слова о том, что Россия никогда не посягала на суверенитет Украины. Также в Reuters, The New York Times и многих других СМИ обратили особое внимание на фразы Путина: «в этом отношении можно сказать, что вся Украина — наша» и «куда бы ни ступила русского солдата, то наше». Об этом сообщает 360.ru. Также в New York Times удивились тому, что Россия продемонстрировала стойкость в условиях санкций. Корреспонденты американского издания с удивлением описали, что на выставке не выступали зарубежные исполнители, а только российские, что в качестве автомобилей были использованы не Mercedes, а китайские Tank, что не было Coca-Cola, но была ее российская замена, что у РФ появились новые международные экономические партнеры в лице Китая, стран Ближнего Востока, Индии и других регионов. Украина Украинское независимое информационное агентство (УНИАН) отметило, что Россия «вынуждена создавать буферную зону в Сумской области и, в случае необходимости, она может взять контроль и над городом Сумы». «ВСУ зашли в Курскую область, натворили массу преступлений, причем преступлений против гражданского населения», — привели там слова президента. В издании Pravda.ua связали кадровые перестановки, которые начал Зеленский 21 июня, с выступлением Путина. Там отметили, что именно после слов президента РФ Зеленский заявил о перестановках в дипломатическом и управленческом корпусах. Польша В польском издании Onet обратили внимание на слова Путина о состоянии российской экономики. Там выделили его слова о росте в сфере обрабатывающей промышленности и снижении роли экспорта нефти и газа в экономике России, о росте экономики в 1,5% и снижении инфляции до 9,6%. Канада Канадское издание CTV в заявлении Путина отметило экономические перспективы России в ослаблении инфляции и зависимости от экспорта энергоносителей, а также указали на широкое присутствие лидеров из Азии, Африки и Латинской Америки, которые пришли на смену западным. Также там отметили, что российская экономика превзошла все ожидания. Индия Издание The Hindu отметило, что Путин описал конфликт на Украине как часть большого противостояния, создаваемого НАТО во главе с США против России. Также там акцентировали внимание читателей на том, что российский президент заявил о постоянном совершенствовании вооружения и оборонительных возможностей страны и ее готовности в случае возникновения угрозы со стороны Запада купировать их. Франция Издание Le Figaro процитировало слова Путина о том, что агрессивные действия НАТО не испугают Россию, поскольку она сможет за себя постоять. Также там опубликовали несколько видеофрагментов из выступления российского президента, процитировали его слова о том, что у России нет цели брать контроль над Сумами, и о том, что это не исключено для обеспечения безопасности приграничных территорий. Издание La Razon обратило внимание на то, что Путина беспокоит возможное начало Третьей мировой войны. Другие страны Аргентинское издание Clarin отметило беспокойство Путина конфликтом на Ближнем Востоке. Катарское СМИ Al Jazeera отметили требование российского президента не допустить рецессии и сохранить сбалансированный экономический рост. Гонконгское издание The Dim Sum Daily назвало самым важным заявлением Путина его слова о беспрецедентном снижении бедности в стране до самого низкого показателя в истории. Издание Corriere della Sera опубликовало статью обо всем ПМЭФ. Там сделали упор на «напористый тон» Путина в теме украинского кризиса.