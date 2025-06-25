Выход Ирана из МАГАТЭ и участие Путина в БРИКС: о чем Песков рассказал журналистам

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков провел традиционный конференц-колл для журналистов, в ходе которого прокомментировал ряд актуальных внешне- и внутриполитических тем. Основное внимание уделялось ситуации вокруг Ирана и МАГАТЭ, предстоящему саммиту БРИКС, обострению в отношениях Армении и Азербайджана, а также внутренней повестке России. Что еще рассказал Песков журналистам — в материале URA.RU.
График Путина
Песков сообщил, что Владимир Путин проведет большое совещание по созданию культурно-образовательных и музейных комплексов в регионах России — проект охватывает Калининград, Владивосток, Кемерово и Севастополь. В обсуждении примут участие федеральные и региональные руководители, а также главы профильных ведомств. Путин лично курирует этот проект, считая его важным для развития российских регионов.
Выход Ирана из МАГАТЭ: позиция Кремля
«Безусловно подобное решение является прямым следствием того неспровоцированного нападения на Иран», — прокомментировал Песков одобрение парламентом Ирана закона о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Он отметил, что это стало прямым следствием ударов по иранским ядерным объектам, что серьезно подорвало реноме агентства. В Кремле выражают обеспокоенность ситуацией, отмечая, что поддерживают контакты с Тегераном и внимательно следят за развитием событий.
Ситуация вокруг ядерных объектов Ирана
На вопрос о заявлениях Дональда Трампа о «полном уничтожении» иранских ядерных объектов, Песков подчеркнул, что в настоящий момент у России нет достоверных данных о состоянии этих объектов. По его словам, потребуется время для получения объективной информации.
Отношения с Арменией и ситуация с Самвелом Карапетяном
Песков подтвердил наличие контактов Москвы с Ереваном по вопросу арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна, который является гражданином РФ. «Да, такие контакты есть, безусловно», — заявил Песков. Россия рассматривает Армению как важного союзника и поддерживает многопрофильные отношения. Кроме того, по словам представителя Кремля, Самвел Карапетян является гражданином Российской Федерации, в связи с чем по данной ситуации предпринимаются соответствующие шаги.
Переговоры с Украиной и меморандумы
«На данный момент завершается выполнение договоренностей, достигнутых во время второго раунда», — заявил Песков. В настоящее время между Россией и Украиной не осуществляется активного обсуждения меморандумов, касающихся возможных будущих переговоров. Представитель Кремля уточнил, что сейчас обе стороны сосредоточены на практическом претворении в жизнь ранее согласованных положений.
Участие России в саммите БРИКС
Песков заверил, что Россия примет участие в саммите БРИКС в Бразилии, несмотря на то, что председатель КНР Си Цзиньпин не поедет на мероприятие лично. Участие в БРИКС остается для Москвы одним из приоритетов внешней политики.
Внутриполитическая ситуация в Армении
Кремль считает предотвращение попытки госпереворота во внутренним делом Армении, подчеркнув заинтересованность в стабильности и процветании дружественной страны. Об этом заявил Песков, комментируя для URA.RU ситуацию с ростом напряженности в Армении. «Безусловно, это внутреннее дело Армении. Россия, в свою очередь, выступает за поддержание законности, спокойствия и процветания в Армении, а также рассчитывает на сохранение дружественного характера двусторонних отношений», — отметил Песков.
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