27 июня 2025

Курганский врач Радченко получил почетное звание. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Хирурга отметили за вклад в науку
Хирурга отметили за вклад в науку Фото:

Минздрав России присвоил хирургу Курганской областной клинической больницы (КОКБ) Степану Радченко почетное звание «Отличник здравоохранения». Об этом сообщили представители медицинской организации.

«Хирург высшей квалификационной категории, заведующий отделением гнойной хирургии КОКБ Радченко удостоен почетного звания „Отличник здравоохранения“. Свою трудовую деятельность он начал в больнице в 2004 году», — сообщается в паблике больницы во «ВКонтакте».

Радченко — это практикующий врач и перспективный ученый. Он имеет более 40 научных публикаций, регулярно выступает с докладами на региональных и федеральных форумах, подчеркнули коллеги. Хирург трижды становился победителем областного конкурса «Лучший врач года» в разных номинациях:

  • «Молодость. Новаторство. Талант» 2009 год;
  • «Проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека» 2015 год;
  • «Лучший хирург» 2018 год. 

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Минздрав России присвоил хирургу Курганской областной клинической больницы (КОКБ) Степану Радченко почетное звание «Отличник здравоохранения». Об этом сообщили представители медицинской организации. «Хирург высшей квалификационной категории, заведующий отделением гнойной хирургии КОКБ Радченко удостоен почетного звания „Отличник здравоохранения“. Свою трудовую деятельность он начал в больнице в 2004 году», — сообщается в паблике больницы во «ВКонтакте». Радченко — это практикующий врач и перспективный ученый. Он имеет более 40 научных публикаций, регулярно выступает с докладами на региональных и федеральных форумах, подчеркнули коллеги. Хирург трижды становился победителем областного конкурса «Лучший врач года» в разных номинациях:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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