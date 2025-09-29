В Тюмень приезжает цирк с редчайшими животными

В Тюмень приезжает цирк с белыми медведями
Белые медведи будут выступать в Тюмени с 25 октября
Белые медведи будут выступать в Тюмени с 25 октября Фото:

В Тюмень приезжает цирк с единственным в мире номером, где выступают белые медведи. Информация об этом указана на официальном сайте учреждения.

«С 25 октября ледовое шоу цирк — на льду „Айсберг“. В программе — единственный в мире номер с белыми медведями», — указано в афише мероприятия.

На сайте Росгосцирка указано, что традиционно в цирк попадали белые медвежата, которые остались без мам. Сейчас в России существует мораторий на отлов этих животных. На данный момент в цирках выступают те особи, которые попали туда еще до принятия нового закона.

