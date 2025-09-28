В Тюмени школьница сломала позвоночник на уроке физкультуры

Девочка упала с турника во время урока
В Тюмени 11-летняя девочка упала с турника и сломала позвоночник на уроке физкультуры. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Дочь заявительницы во время урока физкультуры упала с турника и получила травму. Девочка была доставлена в ОКБ №2, где ей поставлен диагноз „Множественные закрытые переломы грудного отдела позвоночника. Закрытый компрессионный перелом 1-5 позвонков“», — рассказали в прокуратуре.
Инцидент произошел в 2022 году. Школу обязали выплатить ребенку 300 тысяч рублей.
