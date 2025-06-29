Украинское командование на сумском направлении использует заградительные отряды, чтобы не допустить отступления своих военных, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенанта Апти Алаудинов. Кроме того, на фоне обострения ситуации в регионе в Сумах отмечается резкий рост предложений о продаже недвижимости — многие горожане стремятся экстренно избавиться от жилья и уехать. Что происходит в Сумах к 29 июня — в материале URA.RU.
ВСУ устанавливают заградотряды под Сумами
На сумском направлении украинское командование активно использует заградительные отряды, чтобы предотвратить отступление своих же военных. Как сообщил Алаудинов, основу обороны здесь составляют принудительно мобилизованные бойцы, за спинами которых размещены спецподразделения.
Их задача — не допускать отхода и ликвидировать тех, кто пытается сдаться в плен. Российские войска выявляют и уничтожают такие отряды, ослабляя оборону противника.
Украинские бойцы минируют город
ВСУ готовятся к возможному отходу из Сум, предварительно минируя город при помощи иностранных специалистов, сообщил aif.ru координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, в Недригайлове, куда недавно был нанесен удар, располагались англоязычные взрывотехники.
ВС РФ ликвидирует бойцов любимого полка Сырского
Тяжелые потери в Сумах несет 425-й штурмовой полк «Скала» — подразделение, находящееся под личным контролем главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сообщает aif.ru. Несмотря на оснащение западной техникой, включая американские БМП M2 Bradley и немецкие танки Leopard 1A5 полк потерпел неудачи под Артемовском, Соледаром и Работином его перебросили под Сумы, где он вновь сталкивается с мощным сопротивлением ВС РФ.
Кроме того, у Сырского отсутствуют значимые резервы, поэтому украинские подразделения вынуждены перебрасывать с одного участка фронта на другой для сдерживания наступления российских войск, рассказал «360.ru» военкор Евгений Линин. Большинство подразделений ВСУ сейчас не имеют достаточного количества личного состава, поэтому стратегическая инициатива остается на стороне российской армии.
ВСУ пытаются контролировать дорогу на Сумы дронами
Украинские войска пытаются удержать контроль над дорогами на Сумы, активно используя FPV-дроны. Как сообщил телеканалу «Россия 1» радиотелефонист группировки «Север» с позывным Кадет, противник постоянно атакует российские подразделения, пытаясь сорвать их продвижение. В ответ ВС РФ усиливают системы связи и подавления дронов в буферной зоне.
В Сумах резко начали продавать квартиры
На фоне обострения ситуации в Сумах резко выросло количество объявлений о продаже недвижимости. По данным российских силовых структур, это связано с нарастающей паникой среди местного населения, а также конфликтами между жителями и военными ВСУ. Если тенденция сохранится, к концу лета рынок может столкнуться с переизбытком предложения, что приведет к обвалу цен.
Чем стратегически важна для ВС РФ Сумская область
Российские войска ведут наступление с целью окружить Сумы и создать буферную зону, которая исключит повторные удары по приграничным территориям России. Освобождение Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей позволит защитить российские регионы от обстрелов и даст местным жителям возможность определиться с будущим.
Президент России Владимир Путин также подтвердил, что создание «зоны безопасности» глубиной до 12 км вдоль границы остается приоритетной задачей ВС РФ. Окружение Сум и установление контроля над ключевыми районами области позволит обезопасить российские территории и снизить угрозу новых провокаций со стороны ВСУ, передает «Национальная служба новостей».
Кроме того, российские войска стремятся занять высоты между Юнаковкой и Храповщиной, а также лесной массив к северо-востоку от Сум и прибрежные районы реки Псел. Эти позиции считаются ключевыми для блокирования украинских сил в приграничной зоне.
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