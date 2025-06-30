В долгах как в шелках: какие финансовые проблемы есть у Исинбаевой

Фетисов: Исинбаевой стоит самой решать свои финансовые проблемы
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Исинбаева должна налоговой почти миллион рублей, ее счета заморожены
Исинбаева должна налоговой почти миллион рублей, ее счета заморожены Фото:

Банковские счета олимпийской спортсменки Елены Исинбаевой 28 июня были заблокированы в связи с задолженностью перед государственным бюджетом. Депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, комментируя информацию о заморозке счетов, отметил, что она должна самостоятельно нести ответственность за свое финансовое положение. Какие финансовые проблемы есть у Исинбаевой — в материале URA.RU.

Что известно о долге спортсменки, из-за которого заблокировали счета

Задолжала налоговой 1,5 миллиона рублей

По данным telegram-канала Shot, российские банковские счета чемпионки (на ИП Исинбаевой было привязано три счета) были заблокированы из-за долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС) на сумму свыше 1,5 миллиона рублей. Еще в апреле 2025 года сумма ее долга превышала 1,1 млн рублей. Исинбаева частично погасила долг, внеся около одного миллиона рублей, и его сумма сейчас составляет 818 тысяч рублей.

Как отметил глава Центра правопорядка Москвы и МО Александр Хаминский у Исимбаевой также есть долги за ЖКХ. По его словам, спортсменке принадлежат две квартиры, за одну накопился долг в 336 тысяч и 65 тысяч рублей.

Должна ФНС не в первый раз

В 2024 году Федеральная налоговая служба уже штрафовала спортсменку. Тогда сумма ее задолженности достигла 465 688 рублей, сообщил Shot.

Финансовое положение Исимбаевой

По данным Shot, в августе 2022 года Елена Исинбаева приобрела недвижимость, когда приняла решение окончательно переехать в Испанию. Ее выбор остановился на квартире площадью 120,9 квадратных метров, расположенной на 20-м этаже жилого комплекса «Акватория» на Ленинградском шоссе. По оценкам, стоимость этого жилья составляет порядка 76 миллионов рублей.

Кроме того, в собственности двукратной олимпийской чемпионки имеется еще одна квартира — на 22-м этаже жилого комплекса «Дом в Сокольниках», расположенного на Русаковской улице. Данное жилье площадью 98,4 квадратных метра Исинбаева приобрела в 2013 году.

Что произойдет, если Исинбаева не закроет долги

Хаминский отметил, что если спортсменка не погасит задолженность, возможны: арест недвижимости, запрет на выезд из РФ и дополнительные взыскания. По его словам, также возможен арест имущества на 76 млн рублей.

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Банковские счета олимпийской спортсменки Елены Исинбаевой 28 июня были заблокированы в связи с задолженностью перед государственным бюджетом. Депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, комментируя информацию о заморозке счетов, отметил, что она должна самостоятельно нести ответственность за свое финансовое положение. Какие финансовые проблемы есть у Исинбаевой — в материале URA.RU. Что известно о долге спортсменки, из-за которого заблокировали счета Задолжала налоговой 1,5 миллиона рублей По данным telegram-канала Shot, российские банковские счета чемпионки (на ИП Исинбаевой было привязано три счета) были заблокированы из-за долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС) на сумму свыше 1,5 миллиона рублей. Еще в апреле 2025 года сумма ее долга превышала 1,1 млн рублей. Исинбаева частично погасила долг, внеся около одного миллиона рублей, и его сумма сейчас составляет 818 тысяч рублей. Как отметил глава Центра правопорядка Москвы и МО Александр Хаминский у Исимбаевой также есть долги за ЖКХ. По его словам, спортсменке принадлежат две квартиры, за одну накопился долг в 336 тысяч и 65 тысяч рублей. Должна ФНС не в первый раз В 2024 году Федеральная налоговая служба уже штрафовала спортсменку. Тогда сумма ее задолженности достигла 465 688 рублей, сообщил Shot. Финансовое положение Исимбаевой По данным Shot, в августе 2022 года Елена Исинбаева приобрела недвижимость, когда приняла решение окончательно переехать в Испанию. Ее выбор остановился на квартире площадью 120,9 квадратных метров, расположенной на 20-м этаже жилого комплекса «Акватория» на Ленинградском шоссе. По оценкам, стоимость этого жилья составляет порядка 76 миллионов рублей. Кроме того, в собственности двукратной олимпийской чемпионки имеется еще одна квартира — на 22-м этаже жилого комплекса «Дом в Сокольниках», расположенного на Русаковской улице. Данное жилье площадью 98,4 квадратных метра Исинбаева приобрела в 2013 году. Что произойдет, если Исинбаева не закроет долги Хаминский отметил, что если спортсменка не погасит задолженность, возможны: арест недвижимости, запрет на выезд из РФ и дополнительные взыскания. По его словам, также возможен арест имущества на 76 млн рублей.
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