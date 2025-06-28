Олимпийской чемпионке Исинбаевой заблокировали счета в России

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Елена Исинбаева должна налоговой около 1.5 млн рублей, передают Shot
Елена Исинбаева должна налоговой около 1.5 млн рублей, передают Shot Фото:

Банковские счета олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой заблокированы в России из-за долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС) на сумму свыше 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Shot.

«Сейчас олимпийская чемпионка должна российской ФНС более 1,5 миллиона рублей. Из-за этого ей заблокировали все банковские счета в РФ. Однако спортсменка сейчас живет в Испании», — передают авторы канала, ссылаясь на свои источники. 

Ранее сообщалось, что у спортсменки также имеется долг по оплате жилищно-коммунальных услуг, который на данный момент превышает 427 тысяч рублей. По данным журналистов, Исинбаева не вносит платежи за ЖКУ уже второй год. После переезда из России она приобрела элитную квартиру в жилом комплексе «Акватория» на Ленинградском шоссе, однако обязательства по коммунальным платежам остались не выполнены. В настоящий день Исинбаева проживает в Испании.

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Банковские счета олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой заблокированы в России из-за долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС) на сумму свыше 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Shot. «Сейчас олимпийская чемпионка должна российской ФНС более 1,5 миллиона рублей. Из-за этого ей заблокировали все банковские счета в РФ. Однако спортсменка сейчас живет в Испании», — передают авторы канала, ссылаясь на свои источники.  Ранее сообщалось, что у спортсменки также имеется долг по оплате жилищно-коммунальных услуг, который на данный момент превышает 427 тысяч рублей. По данным журналистов, Исинбаева не вносит платежи за ЖКУ уже второй год. После переезда из России она приобрела элитную квартиру в жилом комплексе «Акватория» на Ленинградском шоссе, однако обязательства по коммунальным платежам остались не выполнены. В настоящий день Исинбаева проживает в Испании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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