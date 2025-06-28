Олимпийской чемпионке Исинбаевой заблокировали счета в России

Банковские счета олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой заблокированы в России из-за долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС) на сумму свыше 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Shot.
«Сейчас олимпийская чемпионка должна российской ФНС более 1,5 миллиона рублей. Из-за этого ей заблокировали все банковские счета в РФ. Однако спортсменка сейчас живет в Испании», — передают авторы канала, ссылаясь на свои источники.
Ранее сообщалось, что у спортсменки также имеется долг по оплате жилищно-коммунальных услуг, который на данный момент превышает 427 тысяч рублей. По данным журналистов, Исинбаева не вносит платежи за ЖКУ уже второй год. После переезда из России она приобрела элитную квартиру в жилом комплексе «Акватория» на Ленинградском шоссе, однако обязательства по коммунальным платежам остались не выполнены. В настоящий день Исинбаева проживает в Испании.
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