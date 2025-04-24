Полдела сделано: прием кандидатов на праймериз в Челябинской области завершился

Прием кандидатов на праймериз в Челябинской области завершился

24 апреля 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Первый этап праймериз в Челябинской области завершился Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года В Челябинской области завершился прием документов на праймериз «Единой России». Через три недели стартует само предварительное голосование, а пока URA.RU подводит промежуточные итоги. Все округа закрыты Судя по общему списку участников, единороссы действительно «закроют» своими кандидатами все одномандатные округа. Если говорить о ресурсных кандидатах, имеющих реальные шансы на победу, то речь идет о 28 округах — оставшиеся два можно «списать» на предвыборные «расторговки». Там в ЗСО смогут пройти представители соперничающих партий — от «Справедливой России» и ЛДПР до КПРФ и Партии пенсионеров. Кандидаты ФПГ В пяти одномандатных округах Челябинской области намерены победить представители ММК и Росатома. Так, спикер собрания ЗАТО Снежинск Алексей Ремезов намерен баллотироваться по одномандатному округу №1 (бывший Северный). Директор приборно-механического завода ФГУП «Маяк» в ЗАТО Озерск Сергей Костылев — по округу №4 (бывший Озерский). На территориях, входящих в оба округа, влияние Росатома является преобладающим. Представители Магнитогорского металлургического комбината собираются баллотироваться в округах, находящихся в сфере влияния комбината. Директор по персоналу ММК Олег Парфилов выдвинулся по округу №26 (бывший Ленинский). Гендиректор ММК и действующий депутат ЗСО Павел Шиляев — в округе №28 (бывший Орджоникидзе). Начальник управления делами и социальным развитием ПАО «ММК» Алексей Коваленко, получивший в 2022 году мандат ЗСО уехавшего из области директора по экономике ММК Андрея Еремина — в округе №29 (бывший Промышленный). Три ректора, два депутата Для Александра Вагнера праймериз станут первым шагом в политику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Идут на выборы и ректоры трех крупнейших челябинских вузов. На праймериз ЕР подали заявки руководитель Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Сергей Таскаев, ректор Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Александр Вагнер и глава Южно-Уральского государственного агроинженерного университета (ЮУГАУ) Светлана Черепухина. Все трое — члены ЕР и выдвинулись по партийному списку. Таскаев и Черепухина являются действующими депутатами заксобрания. Вагнер идет на выборы впервые: сейчас в парламенте дорабатывает свой срок его предшественник на посту ректора ЮУрГУ Александр Шестаков. Одиннадцать смелых Из 42 действующих депутатов-единороссов 11 народных избранников намерены бросить личный вызов соперникам, то есть избраться в одномандатных округах. Это Татьяна Кузнецова (округ №2), Лена Колесникова (округ №6), вице-спикер Павел Киселев (округ №10), Михаил Видгоф (округ №15), Александр Мотовилов (округ № 17), Дмитрий Пырсиков (округ №21), первый вице-спикер Денис Моисеев (округ №22), Владимир Перезолов (округ №23), Евгений Илле (округ №25), Вячеслав Евстигнеев (округ №27), Павел Шиляев (округ№28), Алексей Коваленко (округ №29) и Дмитрий Клеутин (округ №30). А мы пойдем по спискам! Этот путь избрали спикер ЗСО Олег Гербер, его заместители Юрий Карликанов и Андрей Шмидт, Анатолий Брагин, Валерий Колокольцев, Евгений Губанов, Анатолий Еремин, Олег Садовских, Евгений Субачев, Дамир Утарбеков, Алексей Денисенко, Александр Журавлев, Валерий Филиппов. Кроме того, по списку заявились Дмитрий Мельников (который осенью 2024 года передал свой мандат Андрею Шмидту), руководитель регисполкома ЕР Виталий Маслов, сенатор Олег Цепкин, депутаты Госдумы Владимир Павлов и Олег Голиков. А еще пытается вернуть себе мандат не сумевший переизбраться на прошлых выборах из-за уголовного дела о покушении на мошенничество Константин Толкачев. Новые выборы, новые лица Подал документы на праймериз вице-спикер городского собрания Миасса Сергей Сесюнин. Он собирается баллотироваться по округу №9 (бывший Миасский). Сейчас избирателей округа представляет в ЗСО Евгений Субачев, который в этот раз будет включен в избирательный список ЕР. Поддержку на выборах Сесюнину окажет градообразующее предприятие — автозавод «Урал». В округе №3 будет баллотироваться замруководителя Волонтерского центра РМК в Челябинской области Артемий Галицын. В округе №13 — представляющая «Команду Мительмана» завдетсадом Татьяна Чилимская. Кандидатом по округу №18 стал главврач больницы РЖД Алексей Царев, а в 14-м округе — бизнесмен Евгений Свеженцев, сын действующего депутата ЗСО Игоря Свеженцева. Новость по теме Смена эпох: вице-спикер челябинского заксобрания завершает 25-летнюю политическую карьеру В округе №11 — руководитель областной приемной Дмитрия Медведева — Марина Поддубная. Ей в спешном порядке заменили действующего депутата Алексея Денисенко, который предпочел избираться по списку, о предназначенные на выборы деньги пожертвовать на нужды СВО. Благо, опыт есть — Поддубная уже была депутатом заксобрания в 2015—2020 годах. Сергей Евтеев сменит своего шефа, президента «Южуралзолота» Константина Струкова в округе №24, где тот избирался пять раз подряд. Замена ожидается и в округе №7: вместо Леонида Урмашова выдвинулся другой представитель «Группы «Магнезит», гендиректор завода брикетированных материалов Евгений Терентьев. Экс-замминистра области Александр Казаков, ушедший с госслужбы и подписавший в свое время контракт с Минобороны, заявился в округе №16. А в округе №5 — участник освобождения Мариуполя и других городов Донбасса, экс-морпех Алексей Рожков. Участники СВО Александр Заозеров, Андрей Мурзин и Андрей Орехов намерены избираться по спискам. Равно как и юрист Народного фронта Вячеслав Курилин, депутат гордумы Челябинска Виген Мхитарян и экс-глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина. По списку идет на выборы и экс-замгубернатора Сергей Сушков, после 25 лет госслужбы ставший директором по взаимодействию с органами госвласти и общественными организациями АО «ЧЭМК». Компанию ему составляет директор региональных проектов по Челябинской области ПАО «ТМК» Евгений Таболин. Под новым флагом Эльдар Гильмутдинов стал «первой ласточкой» переконфигурации политических раскладов в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Три известных челябинских политика перед кампанией 2025 года, которым стало «тесно» в рамках своих партий, перед выборами 2025 года решили заручиться поддержкой «Единой России». Это экс-депутат гордумы Челябинска от КПРФ и участник последних губернаторских выборов Эльдар Гильмутдинов, эсер из горсобрания Миасса Павел Логинов и действующий депутат ЗСО от ЛДПР Евгений Рева. Первые двое заявились, соответственно, в округах №12 и №8, а третий — по списку ЕР. А где соперники? Соперников пока нет. И кандидаты в округах, и конечные варианты списков дургих политических сил будут определены ближе к окончанию предварительного голосования, а то и по его итогам. Выдвижение кандидатов на праймериз шло с 5 марта по 24 апреля. К вечеру на праймериз всех уровней в регионе подали заявления почти четыре тысячи человек. Из них полторы сотни претендуют на мандаты регионального парламента. Само предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая. В 2025 году в Челябинской области пройдут 37 кампаний, включая выборы в заксобрание региона. Всего планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания. Собственно выборы состоятся в сентябре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области завершился прием документов на праймериз «Единой России». Через три недели стартует само предварительное голосование, а пока URA.RU подводит промежуточные итоги. Все округа закрыты Судя по общему списку участников, единороссы действительно «закроют» своими кандидатами все одномандатные округа. Если говорить о ресурсных кандидатах, имеющих реальные шансы на победу, то речь идет о 28 округах — оставшиеся два можно «списать» на предвыборные «расторговки». Там в ЗСО смогут пройти представители соперничающих партий — от «Справедливой России» и ЛДПР до КПРФ и Партии пенсионеров. Кандидаты ФПГ В пяти одномандатных округах Челябинской области намерены победить представители ММК и Росатома. Так, спикер собрания ЗАТО Снежинск Алексей Ремезов намерен баллотироваться по одномандатному округу №1 (бывший Северный). Директор приборно-механического завода ФГУП «Маяк» в ЗАТО Озерск Сергей Костылев — по округу №4 (бывший Озерский). На территориях, входящих в оба округа, влияние Росатома является преобладающим. Представители Магнитогорского металлургического комбината собираются баллотироваться в округах, находящихся в сфере влияния комбината. Директор по персоналу ММК Олег Парфилов выдвинулся по округу №26 (бывший Ленинский). Гендиректор ММК и действующий депутат ЗСО Павел Шиляев — в округе №28 (бывший Орджоникидзе). Начальник управления делами и социальным развитием ПАО «ММК» Алексей Коваленко, получивший в 2022 году мандат ЗСО уехавшего из области директора по экономике ММК Андрея Еремина — в округе №29 (бывший Промышленный). Три ректора, два депутата Идут на выборы и ректоры трех крупнейших челябинских вузов. На праймериз ЕР подали заявки руководитель Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Сергей Таскаев, ректор Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Александр Вагнер и глава Южно-Уральского государственного агроинженерного университета (ЮУГАУ) Светлана Черепухина. Все трое — члены ЕР и выдвинулись по партийному списку. Таскаев и Черепухина являются действующими депутатами заксобрания. Вагнер идет на выборы впервые: сейчас в парламенте дорабатывает свой срок его предшественник на посту ректора ЮУрГУ Александр Шестаков. Одиннадцать смелых Из 42 действующих депутатов-единороссов 11 народных избранников намерены бросить личный вызов соперникам, то есть избраться в одномандатных округах. Это Татьяна Кузнецова (округ №2), Лена Колесникова (округ №6), вице-спикер Павел Киселев (округ №10), Михаил Видгоф (округ №15), Александр Мотовилов (округ № 17), Дмитрий Пырсиков (округ №21), первый вице-спикер Денис Моисеев (округ №22), Владимир Перезолов (округ №23), Евгений Илле (округ №25), Вячеслав Евстигнеев (округ №27), Павел Шиляев (округ№28), Алексей Коваленко (округ №29) и Дмитрий Клеутин (округ №30). А мы пойдем по спискам! Этот путь избрали спикер ЗСО Олег Гербер, его заместители Юрий Карликанов и Андрей Шмидт, Анатолий Брагин, Валерий Колокольцев, Евгений Губанов, Анатолий Еремин, Олег Садовских, Евгений Субачев, Дамир Утарбеков, Алексей Денисенко, Александр Журавлев, Валерий Филиппов. Кроме того, по списку заявились Дмитрий Мельников (который осенью 2024 года передал свой мандат Андрею Шмидту), руководитель регисполкома ЕР Виталий Маслов, сенатор Олег Цепкин, депутаты Госдумы Владимир Павлов и Олег Голиков. А еще пытается вернуть себе мандат не сумевший переизбраться на прошлых выборах из-за уголовного дела о покушении на мошенничество Константин Толкачев. Новые выборы, новые лица Подал документы на праймериз вице-спикер городского собрания Миасса Сергей Сесюнин. Он собирается баллотироваться по округу №9 (бывший Миасский). Сейчас избирателей округа представляет в ЗСО Евгений Субачев, который в этот раз будет включен в избирательный список ЕР. Поддержку на выборах Сесюнину окажет градообразующее предприятие — автозавод «Урал». В округе №3 будет баллотироваться замруководителя Волонтерского центра РМК в Челябинской области Артемий Галицын. В округе №13 — представляющая «Команду Мительмана» завдетсадом Татьяна Чилимская. Кандидатом по округу №18 стал главврач больницы РЖД Алексей Царев, а в 14-м округе — бизнесмен Евгений Свеженцев, сын действующего депутата ЗСО Игоря Свеженцева. В округе №11 — руководитель областной приемной Дмитрия Медведева — Марина Поддубная. Ей в спешном порядке заменили действующего депутата Алексея Денисенко, который предпочел избираться по списку, о предназначенные на выборы деньги пожертвовать на нужды СВО. Благо, опыт есть — Поддубная уже была депутатом заксобрания в 2015—2020 годах. Сергей Евтеев сменит своего шефа, президента «Южуралзолота» Константина Струкова в округе №24, где тот избирался пять раз подряд. Замена ожидается и в округе №7: вместо Леонида Урмашова выдвинулся другой представитель «Группы «Магнезит», гендиректор завода брикетированных материалов Евгений Терентьев. Экс-замминистра области Александр Казаков, ушедший с госслужбы и подписавший в свое время контракт с Минобороны, заявился в округе №16. А в округе №5 — участник освобождения Мариуполя и других городов Донбасса, экс-морпех Алексей Рожков. Участники СВО Александр Заозеров, Андрей Мурзин и Андрей Орехов намерены избираться по спискам. Равно как и юрист Народного фронта Вячеслав Курилин, депутат гордумы Челябинска Виген Мхитарян и экс-глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина. По списку идет на выборы и экс-замгубернатора Сергей Сушков, после 25 лет госслужбы ставший директором по взаимодействию с органами госвласти и общественными организациями АО «ЧЭМК». Компанию ему составляет директор региональных проектов по Челябинской области ПАО «ТМК» Евгений Таболин. Под новым флагом Три известных челябинских политика перед кампанией 2025 года, которым стало «тесно» в рамках своих партий, перед выборами 2025 года решили заручиться поддержкой «Единой России». Это экс-депутат гордумы Челябинска от КПРФ и участник последних губернаторских выборов Эльдар Гильмутдинов, эсер из горсобрания Миасса Павел Логинов и действующий депутат ЗСО от ЛДПР Евгений Рева. Первые двое заявились, соответственно, в округах №12 и №8, а третий — по списку ЕР. А где соперники? Соперников пока нет. И кандидаты в округах, и конечные варианты списков дургих политических сил будут определены ближе к окончанию предварительного голосования, а то и по его итогам. Выдвижение кандидатов на праймериз шло с 5 марта по 24 апреля. К вечеру на праймериз всех уровней в регионе подали заявления почти четыре тысячи человек. Из них полторы сотни претендуют на мандаты регионального парламента. Само предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая. В 2025 году в Челябинской области пройдут 37 кампаний, включая выборы в заксобрание региона. Всего планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания. Собственно выборы состоятся в сентябре.