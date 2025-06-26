Шесть раз по три: кто вошел в топ избирательных списков на выборах в челябинское заксобрание

Шесть партий имеют шанс провести в челябинский парламент от двух до 25 депутатов

26 июня 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Действующий состав челябинского заксобрания выбирали пять лет назад - в сентябре история повторится Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года Предвыборный расклад перед обновлением заксобрания Челябинской области сложился. Если на ситуацию в одномандатных округах в ходе борьбы кандидатов будет влиять еще множество факторов, то возможность провести в ЗСО депутатов по избирательному списку есть практически у всех заявившихся на выборы политических сил. Кто находится в топе списков и имеет максимальные шансы получить мандат — в материале URA.RU. Россия Единая Совершенно очевидно, что из первой тройки списка — губернатор Алексей Текслер, магнитогорский участник СВО Андрей Орехов и депутат Госдумы Олег Голиков — заберет причитающийся ему мандат только Орехов. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ «Списочники» ЕР на выборах в челябинский парламент получили дополнительную нагрузку Сдвинувшись далее по списку, мы видим целый ряд персон, имеющих все шансы попасть в новый состав ЗСО. Это спикер регионального парламента Олег Гербер, руководитель обособленного подразделения АО «Русская медная компания» в Челябинске Анатолий Еремин, управляющий директор АО «ЧТПЗ» обособленного подразделения ПАО «ТМК» Евгений Губанов, вице-спикеры ЗСО Юрий Карликанов и Андрей Шмидт, ветеран СВО Александр Заозеров и другие. Кроме того, по списку разбросаны и другие политики, которые не воспользуются правом стать депутатом заксобрания по тем или иным мотивам: сенат Олег Цепкин, депутат Госдумы Владимира Павлов, мэр Челябинска Алексей Лошкин и другие. Так что итоговый вариант фракции ЕР в заксобрании станет известен лишь осенью после всех внутрипартийных «расторговок». На сегодня в ней состоит четыре десятка депутатов, так что варианты возможны самые разные. Кстати, «Единая Россия» стал единственной политической силой, где кандидаты-одномандатники не числятся еще и в списке. «Судя по стартовым раскладам, „Единой России“ по силам одержать победы почти во всех одномандатных округах и собрать две трети мест по спискам. С учетом, что целый ряд кандидатов (начиная с губернатора) идут в кампанию в качестве „паровозов“ и от мандата откажутся, вполне проходными могут оказаться места и, например, около 25-го в списке», — считает политолог Александр Мельников. …и Справедливая Первую тройку избирательного списка возглавляет депутат Госдумы Валерий Гартунг, за ним следуют лидер фракции эсеров в заксобрании Василий Швецов, депутат гордумы Ксения Морозова. Гартунг, разумеется, призван мобилизовать избирателей своим авторитетом и останется работать в Госдуме. На сегодня партия обладает семью депутатами в областном парламенте — это вторая по численности фракция. Поэтому имеет смысл присмотреться и к следующим по очередности кандидатам. Это бизнесмен Алексей Чеченин, руководитель кузнечного завода ЧКПЗ Алексей Земзюлин, депутат ЗСО Владимир Бекишев, врач Егор Бабкин, депутаты ЗСО Павел Жолобов и Дмитрий Ларин. Шансы остальных — а всего в списке 67 фамилий — уже исчезающе малы. Соколы Слуцкого НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ По правилам Текслера: выборы в Челябинской области станут уникальными Партсписок на выборах в ЗСО 2025 года возглавил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Это еще один пример ставки на раскрученного политика федерального уровня — с то лишь разницей, что в отличие от Гартунга глава ЛДПР не «привязан» к Челябинской области. На втором месте глава реготделения Виталий Пашин, действующий депутат заксобрания и в прошлом депутат Госдумы. На третьем — коллега Пашина по заксобранию Алексей Беседин. Всего в списке 45 фамилий. Среди них два участника СВО, шесть медиков и два профессиональных спортсмена. Кто — кроме Пашина — попадет в ЗСО по списку после того, как Слуцкий откажется от мандата, станет известно после выборов. Сейчас в региональном парламенте работают три представителя ЛДПР, так что и в новом составе мест вряд ли будет много. «Новые люди» В отличие от ЛДПР, в первой тройке партии пришлось обходиться местными кадрами. Несмотря на разговоры о том, что ее возглавит замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева, на первом месте руководитель челябинского отделения «Новых людей», экс-депутат Госдумы Максим Гулин. На втором — челябинский бизнесмен и благотворитель Евгений Горшков. Замыкает тройку педагог Полина Крепак. Сложно прогнозировать, насколько успешен окажется региональный дебют партии — до сих пор «новолюды» не были представлены в ЗСО. Но маловероятно, что в заксобрание пройдет по списку кто-то помимо первой его тройки. Призраки коммунизма НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Челябинский экс-депутат Корнев со скандалом покидает «Справедливую Россию» О «паровозе» первой тройки избирательного списка КПРФ слухов ходило езе больше. Называли и экс-кандидата в президенты России Николая Харитонова, и харизматичного «красного блогера» Николая Бондаренко — все планы оказались призрачными. Реальность прозаичнее: во главе списка первый секретарь обкома Игорь Егоров, на втором — его коллега по заксобранию Константин Куркин. Третью строчку занимает юрист Данила Андреевских, совсем недавно сменивший в гордуме Челябинска Александра Андреева. Сейчас в областном парламенте представлены четыре коммуниста. Удастся ли сторонникам левой идеи сохранить свои позиции — челябинцы узнают в сентябре. «Мало сомнений в том, что КПРФ, являясь парламентской партией с узнаваемым брендом, получит представительство и в новом созыве. Но партия все последние годы постепенно теряет своего избирателя и имеет проблемы с поиском уникального позиционирования, с учетом, что с началом СВО всю патриотическую повестку замкнула на себя Единая Россия», — замечает Мельников. «Нерушимый блок врачей и пенсионеров» Политическая карьера совладельца клиники «Эф Эм Си» Степана Фирстова пошла в гору после выборов в заксобрание Челябинской области в 2020 года. Неожиданно для политологов, кампания принесла Российской партии пенсионеров за справедливость» сразу два мандата.. Партия стала считаться многообещающей политической силой, а ее региональное отделение стало «локомотивом» для соседних регионов на выборах в Госдуму 2021 года. В 2025 году в первую тройку списка вошли Степан Фирстов, Владимир Владимирский и Дмитрий Попов — все трое врачи. Вопрос лишь в том, сыграет ли ставка на пенсионеров как электорат и медиков как кандидатов пять лет спустя. «Есть большие сомнения, что партия может повторить прошлый успех. Уже многие годы региональная ПП выглядит как фантомная политическая сила, которая никак не проявляется в текущей повестке и напоминает о себе только в канун очередных выборов. Получив в 2020 году определенный кредит доверия от избирателей и дополнительный политический капитал, в партии не использовали этот ресурс для повышения активности и усиления своих позиций», — указывает Мельников. За кадром остаются еще две политические силы. Первая — выпавшее из списка парламентских партий «Яблоко» с практически нерешаемой задачей собрать подписи в поддержку кандидатов — сложно вспомнить, когда это удавалось партии в последний раз. Вторая — экологическая партия «Зеленые», которая якобы готовится сменить в ЗСО политически умершую в области «Зеленую альтернативу». Пока это намерение остается только на уровне слухов, пусть и достаточно достоверных — прием документов закончится 1 июля, время на принятие решения еще есть. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предвыборный расклад перед обновлением заксобрания Челябинской области сложился. Если на ситуацию в одномандатных округах в ходе борьбы кандидатов будет влиять еще множество факторов, то возможность провести в ЗСО депутатов по избирательному списку есть практически у всех заявившихся на выборы политических сил. Кто находится в топе списков и имеет максимальные шансы получить мандат — в материале URA.RU. Россия Единая Совершенно очевидно, что из первой тройки списка — губернатор Алексей Текслер, магнитогорский участник СВО Андрей Орехов и депутат Госдумы Олег Голиков — заберет причитающийся ему мандат только Орехов. Сдвинувшись далее по списку, мы видим целый ряд персон, имеющих все шансы попасть в новый состав ЗСО. Это спикер регионального парламента Олег Гербер, руководитель обособленного подразделения АО «Русская медная компания» в Челябинске Анатолий Еремин, управляющий директор АО «ЧТПЗ» обособленного подразделения ПАО «ТМК» Евгений Губанов, вице-спикеры ЗСО Юрий Карликанов и Андрей Шмидт, ветеран СВО Александр Заозеров и другие. Кроме того, по списку разбросаны и другие политики, которые не воспользуются правом стать депутатом заксобрания по тем или иным мотивам: сенат Олег Цепкин, депутат Госдумы Владимира Павлов, мэр Челябинска Алексей Лошкин и другие. Так что итоговый вариант фракции ЕР в заксобрании станет известен лишь осенью после всех внутрипартийных «расторговок». На сегодня в ней состоит четыре десятка депутатов, так что варианты возможны самые разные. Кстати, «Единая Россия» стал единственной политической силой, где кандидаты-одномандатники не числятся еще и в списке. «Судя по стартовым раскладам, „Единой России“ по силам одержать победы почти во всех одномандатных округах и собрать две трети мест по спискам. С учетом, что целый ряд кандидатов (начиная с губернатора) идут в кампанию в качестве „паровозов“ и от мандата откажутся, вполне проходными могут оказаться места и, например, около 25-го в списке», — считает политолог Александр Мельников. …и Справедливая Первую тройку избирательного списка возглавляет депутат Госдумы Валерий Гартунг, за ним следуют лидер фракции эсеров в заксобрании Василий Швецов, депутат гордумы Ксения Морозова. Гартунг, разумеется, призван мобилизовать избирателей своим авторитетом и останется работать в Госдуме. На сегодня партия обладает семью депутатами в областном парламенте — это вторая по численности фракция. Поэтому имеет смысл присмотреться и к следующим по очередности кандидатам. Это бизнесмен Алексей Чеченин, руководитель кузнечного завода ЧКПЗ Алексей Земзюлин, депутат ЗСО Владимир Бекишев, врач Егор Бабкин, депутаты ЗСО Павел Жолобов и Дмитрий Ларин. Шансы остальных — а всего в списке 67 фамилий — уже исчезающе малы. Соколы Слуцкого Партсписок на выборах в ЗСО 2025 года возглавил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Это еще один пример ставки на раскрученного политика федерального уровня — с то лишь разницей, что в отличие от Гартунга глава ЛДПР не «привязан» к Челябинской области. На втором месте глава реготделения Виталий Пашин, действующий депутат заксобрания и в прошлом депутат Госдумы. На третьем — коллега Пашина по заксобранию Алексей Беседин. Всего в списке 45 фамилий. Среди них два участника СВО, шесть медиков и два профессиональных спортсмена. Кто — кроме Пашина — попадет в ЗСО по списку после того, как Слуцкий откажется от мандата, станет известно после выборов. Сейчас в региональном парламенте работают три представителя ЛДПР, так что и в новом составе мест вряд ли будет много. «Новые люди» В отличие от ЛДПР, в первой тройке партии пришлось обходиться местными кадрами. Несмотря на разговоры о том, что ее возглавит замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева, на первом месте руководитель челябинского отделения «Новых людей», экс-депутат Госдумы Максим Гулин. На втором — челябинский бизнесмен и благотворитель Евгений Горшков. Замыкает тройку педагог Полина Крепак. Сложно прогнозировать, насколько успешен окажется региональный дебют партии — до сих пор «новолюды» не были представлены в ЗСО. Но маловероятно, что в заксобрание пройдет по списку кто-то помимо первой его тройки. Призраки коммунизма О «паровозе» первой тройки избирательного списка КПРФ слухов ходило езе больше. Называли и экс-кандидата в президенты России Николая Харитонова, и харизматичного «красного блогера» Николая Бондаренко — все планы оказались призрачными. Реальность прозаичнее: во главе списка первый секретарь обкома Игорь Егоров, на втором — его коллега по заксобранию Константин Куркин. Третью строчку занимает юрист Данила Андреевских, совсем недавно сменивший в гордуме Челябинска Александра Андреева. Сейчас в областном парламенте представлены четыре коммуниста. Удастся ли сторонникам левой идеи сохранить свои позиции — челябинцы узнают в сентябре. «Мало сомнений в том, что КПРФ, являясь парламентской партией с узнаваемым брендом, получит представительство и в новом созыве. Но партия все последние годы постепенно теряет своего избирателя и имеет проблемы с поиском уникального позиционирования, с учетом, что с началом СВО всю патриотическую повестку замкнула на себя Единая Россия», — замечает Мельников. «Нерушимый блок врачей и пенсионеров» Политическая карьера совладельца клиники «Эф Эм Си» Степана Фирстова пошла в гору после выборов в заксобрание Челябинской области в 2020 года. Неожиданно для политологов, кампания принесла Российской партии пенсионеров за справедливость» сразу два мандата.. Партия стала считаться многообещающей политической силой, а ее региональное отделение стало «локомотивом» для соседних регионов на выборах в Госдуму 2021 года. В 2025 году в первую тройку списка вошли Степан Фирстов, Владимир Владимирский и Дмитрий Попов — все трое врачи. Вопрос лишь в том, сыграет ли ставка на пенсионеров как электорат и медиков как кандидатов пять лет спустя. «Есть большие сомнения, что партия может повторить прошлый успех. Уже многие годы региональная ПП выглядит как фантомная политическая сила, которая никак не проявляется в текущей повестке и напоминает о себе только в канун очередных выборов. Получив в 2020 году определенный кредит доверия от избирателей и дополнительный политический капитал, в партии не использовали этот ресурс для повышения активности и усиления своих позиций», — указывает Мельников. За кадром остаются еще две политические силы. Первая — выпавшее из списка парламентских партий «Яблоко» с практически нерешаемой задачей собрать подписи в поддержку кандидатов — сложно вспомнить, когда это удавалось партии в последний раз. Вторая — экологическая партия «Зеленые», которая якобы готовится сменить в ЗСО политически умершую в области «Зеленую альтернативу». Пока это намерение остается только на уровне слухов, пусть и достаточно достоверных — прием документов закончится 1 июля, время на принятие решения еще есть.