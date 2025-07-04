Режим беспилотной опасности снят в Пермском крае. Об этом сообщают пользователям приложения МЧС.
«Отбой „Беспилотной опасности“ в Пермском крае с 15:00 по мск. Будьте внимательны и осторожны. Номер вызова экстренных служб — 112», — сказано в сообщении.
URA.RU также направило запрос в Министерство территориальной безопасности Пермского края с целью подтвердить информацию. Там пояснили, что это соответствует действительности.
Днем 4 июля пермяки получили сообщения о том, что в регионе объявлена беспилотная опасность. После этого аэропорт прекратил принимать и отправлять самолеты. В министерстве территориальной безопасности Пермского края объяснили, что рассылка сообщений связана с инцидентами с БПЛА в соседних с Прикамьем регионах. Позднее ограничения в Большом Савино были сняты.
Введение режима повлияло на перебои с мобильным интернетом в Перми. На проблемы жаловались пользователи крупных операторов мобильной связи. Как зафиксировал сервис Downdetector, за сутки зарегистрирована 1931 жалоба на перебои в работе связи и мобильного интернета.
Кроме того, в краевой столице взлетели цены на такси. URA.RU сообщало, что в приложениях агрегаторов появилась отметка о повышенном спросе. Тариф «эконом» стартовал от 563 рублей, «комфорт» — от 670.
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