Режим беспилотной опасности снят в Пермском крае

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Он был введен 4 июля в 10:20 по московскому времени
Он был введен 4 июля в 10:20 по московскому времени Фото:
новость из сюжета
Беспилотная опасность в Пермском крае

Режим беспилотной опасности снят в Пермском крае. Об этом сообщают пользователям приложения МЧС. 

«Отбой „Беспилотной опасности“ в Пермском крае с 15:00 по мск. Будьте внимательны и осторожны. Номер вызова экстренных служб — 112», — сказано в сообщении.

URA.RU также направило запрос в Министерство территориальной безопасности Пермского края с целью подтвердить информацию. Там пояснили, что это соответствует действительности. 

Днем 4 июля пермяки получили сообщения о том, что в регионе объявлена беспилотная опасность. После этого аэропорт прекратил принимать и отправлять самолеты. В министерстве территориальной безопасности Пермского края объяснили, что рассылка сообщений связана с инцидентами с БПЛА в соседних с Прикамьем регионах. Позднее ограничения в Большом Савино были сняты.

Введение режима повлияло на перебои с мобильным интернетом в Перми. На проблемы жаловались пользователи крупных операторов мобильной связи. Как зафиксировал сервис Downdetector, за сутки зарегистрирована 1931 жалоба на перебои в работе связи и мобильного интернета.

Кроме того, в краевой столице взлетели цены на такси. URA.RU сообщало, что в приложениях агрегаторов появилась отметка о повышенном спросе. Тариф «эконом» стартовал от 563 рублей, «комфорт» — от 670.

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Режим беспилотной опасности снят в Пермском крае. Об этом сообщают пользователям приложения МЧС.  «Отбой „Беспилотной опасности“ в Пермском крае с 15:00 по мск. Будьте внимательны и осторожны. Номер вызова экстренных служб — 112», — сказано в сообщении. URA.RU также направило запрос в Министерство территориальной безопасности Пермского края с целью подтвердить информацию. Там пояснили, что это соответствует действительности.  Днем 4 июля пермяки получили сообщения о том, что в регионе объявлена беспилотная опасность. После этого аэропорт прекратил принимать и отправлять самолеты. В министерстве территориальной безопасности Пермского края объяснили, что рассылка сообщений связана с инцидентами с БПЛА в соседних с Прикамьем регионах. Позднее ограничения в Большом Савино были сняты. Введение режима повлияло на перебои с мобильным интернетом в Перми. На проблемы жаловались пользователи крупных операторов мобильной связи. Как зафиксировал сервис Downdetector, за сутки зарегистрирована 1931 жалоба на перебои в работе связи и мобильного интернета. Кроме того, в краевой столице взлетели цены на такси. URA.RU сообщало, что в приложениях агрегаторов появилась отметка о повышенном спросе. Тариф «эконом» стартовал от 563 рублей, «комфорт» — от 670.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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