«Поражает воображение»: российские астрономы заявили о новом рекорде, связанным с Солнцем

Солнце выбросило рекордно большой протуберанец
© Служба новостей «URA.RU»
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Ученые РАН сообщили о рекордном протуберанце на Солнце
Ученые РАН сообщили о рекордном протуберанце на Солнце Фото:

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о рекордном плазменном образовании на Солнце, которое привело к выбросу. В астрономии данное явление называют протуберанцем.

«Солнце продолжает ставить рекорды по размеру выбрасываемых в космос протуберанцев. Новое видео, снятое сегодня в первой половине дня на правом краю Солнца, поражает воображение ничуть не меньше, чем предыдущие», — говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Сообщение опубликовано в telegram-канале учреждения.

По данным официального канала учреждения, сегодня в первой половине дня на правом краю светила была зафиксирована гигантская плазменная структура — ее протяженность превысила миллион километров. Протуберанец был выброшен в сторону северного полюса солнечной системы между 9 и 14 часами по московскому времени.

Уточняется, что подобное образование аналогичного масштаба было зарегистрировано у южного полюса Солнца менее суток назад. Кроме того, только за последние семь дней специалисты зафиксировали не менее шести выбросов крупномасштабных протуберанцев, однако ни один из них пока не повлиял на Землю. На опубликованных лабораторией видеозаписях также видно связанный с сегодняшним протуберанцем выброс, сопровождаемый кометой.

Ранее, в июне 2025 года, астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков также зафиксировал на камеру редкий гигантский протуберанец, размеры которого могли соперничать с шестьюдесятью Землями. Протуберанцы представляют собой мощные потоки плазмы, удерживаемые магнитным полем Солнца, и столь масштабные выбросы считаются редкостью даже для профессиональных наблюдателей.

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В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о рекордном плазменном образовании на Солнце, которое привело к выбросу. В астрономии данное явление называют протуберанцем. «Солнце продолжает ставить рекорды по размеру выбрасываемых в космос протуберанцев. Новое видео, снятое сегодня в первой половине дня на правом краю Солнца, поражает воображение ничуть не меньше, чем предыдущие», — говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Сообщение опубликовано в telegram-канале учреждения. По данным официального канала учреждения, сегодня в первой половине дня на правом краю светила была зафиксирована гигантская плазменная структура — ее протяженность превысила миллион километров. Протуберанец был выброшен в сторону северного полюса солнечной системы между 9 и 14 часами по московскому времени. Уточняется, что подобное образование аналогичного масштаба было зарегистрировано у южного полюса Солнца менее суток назад. Кроме того, только за последние семь дней специалисты зафиксировали не менее шести выбросов крупномасштабных протуберанцев, однако ни один из них пока не повлиял на Землю. На опубликованных лабораторией видеозаписях также видно связанный с сегодняшним протуберанцем выброс, сопровождаемый кометой. Ранее, в июне 2025 года, астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков также зафиксировал на камеру редкий гигантский протуберанец, размеры которого могли соперничать с шестьюдесятью Землями. Протуберанцы представляют собой мощные потоки плазмы, удерживаемые магнитным полем Солнца, и столь масштабные выбросы считаются редкостью даже для профессиональных наблюдателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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