Фигуранты дела о взятках в челябинском ПФР готовятся к кассации

Бывший глава Челябинского отделения Пенсионного фонда России (ныне Социальный фонд России) Виктор Чернобровин и начальник АХЧ фонда Рудольф Зайцев, осужденные за коррупцию, готовятся к рассмотрению своих кассационных жалоб. Информация появилась в базе данных Седьмого кассационного суда общей юрисдикции.
«Дело № 7У-4373/2025 поступило в суд 4 июля. На изучение жалобы были переданы 7 июля. Дата заседания еще не назначена», — указано в карточке дела.
Адвокатами выступают Иван Малеев и Нина Люберцева. Также, судя по информации в карточке, в заседании будет участвовать бывший прокурор области Карен Габриелян. Сейчас он находится на пенсии, так что не исключено, что информация будет обновляться.
Чернобровин и Зайцев были задержаны летом 2021 года. Показания на них дал заместитель Чернобровина — Александр Орехов. Предварительно, мужчины организовали в стенах фонда коррупционный спрут: за деньги они помогали руководителю одной из охранных фирм с получением контрактов.
Орехов, сдавший коллег, заключил досудебное соглашение. В итоге ему назначили четыре года колонии. Сегодня он уже на свободе. Чернобровин и Зайцев же не признали вину. По приговору первой инстанции уже бывший руководитель фонда получил 16 лет колонии, начальник АХЧ — девять с половиной лет. В апелляции сроки были снижены.
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