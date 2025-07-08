08 июля 2025

Фигуранты дела о взятках в челябинском ПФР готовятся к кассации

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Виктор Чернобровин (на фото) и Рудольф Зайцев продолжают обжаловать приговор
Виктор Чернобровин (на фото) и Рудольф Зайцев продолжают обжаловать приговор Фото:
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Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России

Бывший глава Челябинского отделения Пенсионного фонда России (ныне Социальный фонд России) Виктор Чернобровин и начальник АХЧ фонда Рудольф Зайцев, осужденные за коррупцию, готовятся к рассмотрению своих кассационных жалоб. Информация появилась в базе данных Седьмого кассационного суда общей юрисдикции.

«Дело № 7У-4373/2025 поступило в суд 4 июля. На изучение жалобы были переданы 7 июля. Дата заседания еще не назначена», — указано в карточке дела.

Адвокатами выступают Иван Малеев и Нина Люберцева. Также, судя по информации в карточке, в заседании будет участвовать бывший прокурор области Карен Габриелян. Сейчас он находится на пенсии, так что не исключено, что информация будет обновляться.

Чернобровин и Зайцев были задержаны летом 2021 года. Показания на них дал заместитель Чернобровина — Александр Орехов. Предварительно, мужчины организовали в стенах фонда коррупционный спрут: за деньги они помогали руководителю одной из охранных фирм с получением контрактов.

Орехов, сдавший коллег, заключил досудебное соглашение. В итоге ему назначили четыре года колонии. Сегодня он уже на свободе. Чернобровин и Зайцев же не признали вину. По приговору первой инстанции уже бывший руководитель фонда получил 16 лет колонии, начальник АХЧ — девять с половиной лет. В апелляции сроки были снижены.

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Бывший глава Челябинского отделения Пенсионного фонда России (ныне Социальный фонд России) Виктор Чернобровин и начальник АХЧ фонда Рудольф Зайцев, осужденные за коррупцию, готовятся к рассмотрению своих кассационных жалоб. Информация появилась в базе данных Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. «Дело № 7У-4373/2025 поступило в суд 4 июля. На изучение жалобы были переданы 7 июля. Дата заседания еще не назначена», — указано в карточке дела. Адвокатами выступают Иван Малеев и Нина Люберцева. Также, судя по информации в карточке, в заседании будет участвовать бывший прокурор области Карен Габриелян. Сейчас он находится на пенсии, так что не исключено, что информация будет обновляться. Чернобровин и Зайцев были задержаны летом 2021 года. Показания на них дал заместитель Чернобровина — Александр Орехов. Предварительно, мужчины организовали в стенах фонда коррупционный спрут: за деньги они помогали руководителю одной из охранных фирм с получением контрактов. Орехов, сдавший коллег, заключил досудебное соглашение. В итоге ему назначили четыре года колонии. Сегодня он уже на свободе. Чернобровин и Зайцев же не признали вину. По приговору первой инстанции уже бывший руководитель фонда получил 16 лет колонии, начальник АХЧ — девять с половиной лет. В апелляции сроки были снижены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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