Клуб генералов-пенсионеров: чем занимаются бывшие челябинские VIP-силовики, 1 часть. Видео

В Челябинской области за 30 лет сменилось несколько поколений генералов

20 февраля 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

В Челябинской области за последние 30 лет сменилось несколько поколений руководителей силовых и надзорных ведомств. Некоторые из генералов сменили место службы, другие сняли погоны и ушли на пенсию, а кто-то после службы ушел во власть или коммерцию. Чем сегодня занимаются бывшие челябинские топ-силовики — в материале URA.RU. Луконин начал карьеру в 1965 году с должности оперативника в отделе Металлургического района Челябинска. На его глазах в стране происходили кардинальные изменения. Он помнит крах Советского Союза, смену власти в стране и несколько изнуряющих суток «Винного бунта». Несмотря на трудности Луконин шаг за шагом двигался вверх по службе. В итоге в 1994 году его назначили начальником областного полицейского главка. К тому моменту в стране вовсю шли перемены, время было неспокойное — уровень криминала зашкаливал. Но генерал выдержал испытание, став одним из главных борцов с оргпреступностью на Южном Урале. В 2002 году в возрасте 57 лет Луконин ушел в отставку. На пенсии отставной генерал занимается садоводством и читает лекции молодым сотрудникам полиции. Решением Челябинской городской Думы от 25 августа 2020 года ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Челябинска». Григорьев родился в Кемерово. Там же в возрасте 18 лет начал службу в милиции с должности оперуполномоченного. Прошел все ступени служебной лестницы. Большую часть карьеры посвятил работе в уголовном розыске. В мае 2002 года был переведен в Челябинскую область, где возглавил региональный главк. На своем посту он запомнился программой расселения семей полицейских. При нем на проспекте Победы, 308 «б» возвели десятиэтажку, квартиры в которой выдали сотрудникам МВД. Программа строительства служебного жилья была согласована с правительством области. Также при Григорьеве удалось внести порядок в регистрацию заявлений от граждан. Их стали фиксировать, что привело к их своевременному и квалифицированному рассмотрению. Григорьев руководил областной полицией до июня 2010 года. В момент выхода на пенсию ему было 60 лет. Но даже сняв погоны, он продолжает обучать молодых сотрудников, участвует в мероприятиях ГУ МВД по региону. Скалунов начал службу в органах внутренних дел в 1982 году с должности инспектора дорожного надзора УГАИ Свердлоблисполкома. На тот момент ему было 20 лет. Он являлся одним из создателей оперативно-поисковой службы Среднеуральского УВД на транспорте. Впоследствии возглавил структуру. В Челябинскую область Скалунов прибыл летом 2010 года. А через год в стране началась реформа МВД: милицию преобразовали в полицию. Целый ряд высокопоставленных сотрудников, от начальников управлений до заместителей руководителя главного управления, уволились по выслуге лет или перевелись в другие регионы. Не стало исключением и челябинское управление. Скалунов возглавлял областную полицию до августа 2014 года и оставил после себя неоднозначные отзывы. Если с областными властями в лице губернатора Михаила Юревича генерал смог выстроить отношения, то для коллектива он так и не стал своим. Уйдя в отставку, Скалунов получил разрешение перейти на работу в структуру УГМК. Там, по данным URA.RU, он занимает одну из руководящих должностей. За 2020 год он заработал 11,8 млн рублей. Андрей Сергеев прибыл в Челябинскую область в сентябре 2014 года из Хабаровского края, где занимал аналогичную должность. При этом изначально он даже не рассматривался на эту роль: кресло главы областной полиции прочили Владимиру Гусаку, много лет проработавшему в правоохранительных структурах Южного Урала. Среди кандидатов называли и генерал-майора Виктора Ищенко, занимавшего в те годы пост замначальника ГУ МВД по Московской области — начальникf полиции. Но оба варианта не сыграли. Сергеев запомнился в области введением жестких правил. За любую провинность следовало наказание. Иногда доходило и до увольнений. Генерал запретил сотрудникам отращивать бороды и носить короткие юбки. Также он ввел ношение формы для оперативников из угрозыска. Находясь на своем посту, Сергеев перестроил единую дислокацию сил и средств, задействованных в охране общественного порядка. Используя опыт, полученный на Дальнем Востоке, он ввел стандарты обслуживания граждан и реагирования дежурных частей на обращения. На посту главы ГУ МВД по Челябинской области Сергеев проработал семь лет. В конце 2021 года его перевели на аналогичную должность в Республику Северная Осетия — Алания. Там он отслужил до лета 2023 года, после чего подал в отставку и, по данным URA.RU, вернулся в Челябинск. Сейчас он на пенсии. Скокова представили коллективу областного главка в начале 2022 года. С ходу он принялся менять устоявшиеся уклады местной полиции. Главным новшеством стало введение трехуровневого контроля за работой сотрудников. Каждый звонок в дежурную часть от граждан не оставался без реакции. Наряды, получив данные от диспетчера, выезжали на место для предотвращения преступления. Их работа жестко контролировалась. Также Скоков возродил добровольные народные дружины. Этот вопрос он лично вынес и пролоббировал в правительстве области. Как итог — сегодня дружинники помогают полицейским в охране общественного порядка. Скоков ввел несколько инициатив, направленных на развитие региона. Он запомнился своей включенностью в дело. Этого же он требовал и от сотрудников. В августе 2024 года Скоков попрощался с коллективом и вышел на пенсию. Сейчас, по данным URA.RU, он подумывает о переходе на работу в одну из госорганизаций. Чеурин был свидетелем становления следственного комитета. В 2007 году начал работу Следственный комитет при прокуратуре РФ. Челябинское управление поручили возглавить Чеурину. Спустя четыре года СК РФ полностью вышел из состава прокуратуры. И Чеурин возглавил СУ СКР по Челябинской области уже как самостоятельное ведомство. Весной 2013 года контракт у генерала закончился. Некоторое время он руководил челябинским следкомом в статусе и. о., а осенью того же года написал рапорт об отставке и вышел на пенсию. Около года Чеурин ничем не занимался. В декабре 2014 года трудоустроился начальником управления безопасности челябинского отделения ОАО «Сбербанк России». А в апреле 2015 года его пригласили на работу в администрацию областного центра. Прийдя в мэрию изначально в качестве эксперта референтуры, Чеурин смог добиться продвижения по службе. Так в 2019 году он возглавил контрольно-ревизионное управление мэрии Челябинска, откуда уволился в феврале 2023 года. Дальнейшую карьеру отставного генерала связывали с работой в аппарате главного федерального инспектора. Но вопреки слухам Чеурин принял решение уйти на пенсию. Денис Чернятьев возглавил управление челябинского следкома в декабре 2013 года в возрасте 39 лет. До сих пор он остается самым молодым руководителем в истории регионального ведомства. По своей натуре Чернятьев достаточно требовательный. Причем, как к подчиненным, так и к себе. Сотрудники не раз отмечали это качество генерала. В Челябинскую область Чернятьев прибыл в звании генерал-майора. А через шесть лет, в 2019 году, убыл на службу в Республику Башкортостан уже генерал-лейтенантом. В апреле 2022 года Чернятьев ушел на пенсию. В ноябре 2022 года его представили в статусе главного федерального инспектора по Челябинской области. На этой должности он находится до сих пор. Решетникова назначили главой СУ СКР по Челябинской области летом 2021 года. Он должен был реанимировать региональное ведомство, несколько лет находящееся без руководителя. Но планам не суждено было осуществиться: в Центральном аппарате СК РФ к Решетникову накопилось много вопросов и претензий. По итогу в феврале 2024 года генерала сняли с должности. После отставки новостей о Решетникове не было. По данным URA.RU, он уехал в Хабаровск. На сегодняшний лень он трудится в филиале одной из крупных корпораций. Брагин возглавил прокуратуру области в 1997 году — в самый разгар «криминальной революции». При этом на фоне других субъектов РФ Челябинскую область называли «островком законности». И в этом заслуга Брагина. Приоритетными направлениями деятельности прокуратуры области в те годы стали системный надзор за соблюдением прав человека и гражданина, борьба с организованной преступностью. Также надзорное ведомство отвечало за противодействие коррупции, политическому и религиозному экстремизму. Брагин занимал должность прокурора области до 2004 года. После стал директором челябинского представительства Уральской государственной юридической академии. Параллельно с этим он избрался в Законодательное собрание области. Сейчас он возглавляет в ЗСО комитет по законодательству. В 2019 году Брагину присвоили звание «Почетного гражданина Челябинской области». Войтович руководил областной прокуратурой более 10 лет, с 2004 по 2015 год. Достаточно быстро он расположил к себе не только коллектив и областные власти, но и журналистов. Генерал не стеснялся комментировать даже самые неудобные темы. «Ему всегда можно было позвонить лично и взять комментарий. Он был открыт для общения», — вспоминают представители СМИ. Решительные действия прокурора области подкупали. Он заслужил авторитет в органах государственной власти, местного самоуправления, со стороны руководителей правоохранительных органов, населения и коллег по работе. В 2015 году Войтовича перевели на службу в Брянскую область, где он также занял пост прокурора региона. Незадолго до этого ему присвоили звание «Почетный гражданин Челябинской области». До сих пор Войтович остается на службе. Кондратьев прибыл в Челябинскую область из ХМАО летом 2015 года. С прошлого места работы он привез в регион любовь к хоккею и музыке. Зайдя на пост, Кондратьев создал ведомственную команду по хоккею «Метеорит». Сам же стал ее капитаном. Весьма успешно играл на позиции центрального нападающего. Любовь к музыке же Кондратьев показал, будучи прокурором ХМАО. Там он организовал ансамбль «Прокуроры Югры», участниками которого стали действующие сотрудники. В Челябинской области Кондратьев прослужил до мая 2018 года. После перешел на аналогичную должность в Республике Хакасия. Но в августе 2020 года ушел на пенсию и вернулся в родной Курган. В череде перестановок и ротаций в надзорном ведомстве назначение Лопина прокурором Челябинской области восприняли позитивно. Главным поводом для этого стало осознание того, что руководить надзорным ведомством в регионе будет выходец из местных. О назначении заявили в 2018 году. На посту Лопин запомнился отстраненностью от политических интриг. Приоритетом для него всегда было отстаивание прав граждан. Он не давал управленцам всех мастей расслабляться. С ним считались, уважали и даже побаивались. В одном из интервью он заявил властям: «Соблюдайте закон и бояться не придется!». Региональной прокуратурой Лопин руководил до конца 2020 года. После подал в отставку. Были варианты с переездом в Мурманскую область или Мордовию. Но Лопин отказался и перешел на работу в РМК на должность советника председателя совета директоров компании Игоря Алтушкина. Габриелян возглавил прокуратуру Челябинской области в мае 2021 года. Назначение выпало на разгар пандемии COVID-19. Перед прокуратурой в то время стояли сложные задачи. Прежде всего — надзор по линии минздрава. Прокуратура контролировала завоз вакцины и аппаратов в область. При этом некоторых смутила тяга Габриеляна к делам, касающимся нарушений в сфере лесного хозяйства. Причину этому нашли в прошлом прокурора. Ранее он занимал руководил надзорным ведомством в Карелии, более 50% площади которой занимают леса. Уголовные дела в этой сфере в регионе называют привычным делом. Вот и посчитали, что в Челябинке Габриелян по инерции углубился в лесные несостыковки. Также заметили некоторую закрытость генерала. Он явно был не публичным человеком. Дела никак не комментировал, адресовывая запросы в пресс-службу. Отставка Габриеляна состоялась летом 2024 года. В прокуратуре он отработал почти 40 лет. Сейчас, по данным URA.RU, генерал на пенсии живет в Калининграде. Кривяков начал службу в КГБ в 1983 году. После переформирования структуры ведомства в ФСБ он остался на месте и в конце 90-х годов дорос до должности заместителя начальника регионального управления. После офицера ждало повышение, служба в Карелии и возращение в Челябинск уже в статусе главы местного УФСБ. На должности главного чекиста области Кривяков пробыл с 2003 по 2010 год. После в связи с достижением предельного возраста нахождения на воинской службе вышел в запас органов безопасности. Несколько лет дальнейшая его судьба была не известна. Но в 2013 году появилась информация, что Кривякова ввели в орган управления банка «Уралтрансбанка». А в 2015 году генерал в отставке перешел на работу в ОАО «МРСК Урала». Там он отвечал за вопросы безопасности. Сегодня он продолжает карьеру в статусе советника генерального директора компании. Старицын возглавил управление ФСБ по Челябинской области в марте 2010 года. По признаниям самого генерала, такое решение стало для него неожиданным, но приятным. Он с ним быстро согласился. Генерал был открыт для общения, несмотря на секретность службы. При этом очень аккуратно обходился с информацией: что мог — говорил, что нельзя — оставалось секретом. Так в одном из интервью Старицын поделился историей задержания американского шпиона Эдмонда Поупа, который в конце 90-х годов пытался найти информацию о супер-торпеде «Шквал». Старицын входил в группу, задачей которой было не допустить утечки информации. По итогу Поуп был задержан в Москве и осужден на 20 лет. В другом интервью Старицын назвал себя пацифистом и нетипичным генералом. Все из-за отсутствия тяги к оружию. По признанию генерала, ему достаточно обычных тренировок с служебным пистолетом. Нездорового фанатизма он за собой не замечал. История генерала в Челябинской области завершилась в 2013 году. Тогда он был переведен по службе в Нижегородскую область. А в сентябре 2019 года ушел на пенсию и стал заместителем председателя СО РАН. В Челябинск Ахримеев прибыл из Сибири в мае 2013 года. Судя по риторике СМИ Иркутска, перевод офицера был неожиданным: Ахримеев не собирался уезжать. Но служба — есть служба. Как и положено в подобных структурах, биографические сведения о руководителе крайне скудные. Нет данных, где родился, нет сведений о семье, нет рассказов об увлечениях. Один раз Ахримеев впустил журналистов в свой рабочий кабинет. Но разговоры касались исключительно рабочих моментов. В Челябинской области Ахримеев проработал до истечения контракта в конце 2016-го. После же был назначен заместителем гендиректора по безопасности АО «НПО Автоматики» в Екатеринбурге. Никитин возглавлял челябинское управление ФСБ с декабря 2016 по июнь 2019 года. Высокий пост означает не только большую ответственность, но и влиятельность. Так, согласно рейтингу, приведенному Челябинским филиалом РАНХиГС, Никитин набрал 8,85 балла влияния. Выше был только занимавший в тот момент пост губернатора области Борис Дубровский. После отставки Никитин вернулся в родной Санкт-Петербург. Там он был назначен директором по обеспечению бизнеса ПАО «Силовые машины». Сизов прибыл в Челябинскую область в июне 2019 года из Пензенской области. Именно пензенские СМИ окрестили его «чекистом с человеческим лицом». Все из-за внешнего обаяния и публичности, которые сочетались с жесткостью, принципиальностью и требовательностью к подчиненным. Самым громким делом, которое расследовало УФСБ под руководством Сизова, стало уголовное дело в отношении экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева. По итогу разработки сити-менеджер получил срок за получение взятки. В Челябинске Сизов получил новое звание «генерал-лейтенант». Но в области он задержался лишь до конца 2020 года, а после перевелся на аналогичную должность в Новосибирск, где работает до сих пор.