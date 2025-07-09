Встретить норку и заняться спортом: в каких природных заповедниках могут отдохнуть тюменцы

В Тюмени и ее окрестностях есть несколько памятников природы и даже один заповедник. Впереди выходные, в которые обещают неплохую погоду, а значит есть повод выехать на природу и насладиться ее красотами. О том, куда можно выбраться и что там увидеть — в материале URA.RU.
Памятники природы в Тюмени
Как указано на сайте областного правительства, в самом городе таковых два. Это лесопарк имени Гагарина и Затюменский.
Первый можно найти, доехав до пересечения Мельникайте и Тобольского тракта. Лесопарк имеет оценку в 4,9 на сервисе «Дубльгис». Его площадь — более 100 гектаров.
Сосны и березы, редкие грибы и растения, а также археологический памятник "Мысовские курганы" соседствуют с площадкой для воркаута, тропинками и велодорожками. Как и в любой охраняемой зоне здесь запрещено жечь костры.
В Затюменском (оценка 4,9) при той же площади инфраструктуры больше. К услугам посетителей спортивные снаряды, арт-объекты, асфальтированные пешеходные и велодорожки, скамейки-качели, детские площадки и службы проката. Парк расположился между улицами Барнаульской и Ямской. А особенный воздух на территории обеспечивают сосны.
Памятники природы в Тюменском районе
Вблизи областной столицы охраняемых природных зон целых 10. Это памятники природы «Баяновский» (466 га вблизи села Успенка), «Ембаево» (68 га около одноименного поселка), «Каменское» (пять гектаров на окраине села Каменка), «Козлов мыс» (86 га в двух километрах от поселка Андреевский), «Кулаково» (28 га юго-восточнее одноименного села), «Припышминские боры» (315 га на левом берегу р. Пышмы к северу от села Онохино), «Тополя» (59 га севернее д. Патрушева), «Успенское» (6 га в 70 метрах от северной окраины Успенки) и «Успенский-2» (40 га, левый берег р. Кармак, юго-восточная окраина села Успенка), а также «Червишевский» (почти 13 га в двух километрах на запад от села Червишево).
На этих территориях можно встретить редкие и охраняемые растения, а также животных, птиц и даже насекомых. В том числе тех, что находятся на грани исчезновения и занесены в «Красные книги».
При этом при построении маршрута нужно быть внимательными: на территории, как правило, запрещено заезжать на транспорте, это указано на информационных аншлагах. Так что следует заранее продумать свой путь. Велосипеды, к слову, разрешены.
Кое-куда просто так попасть не получится. К примеру, «Козлов мыс» — это буквально остров. Неорганизованные прогулки по нему под запретом. Так что перед планированием поездки следует внимательно ознакомиться с правилами посещения места, в которое вы собрались.
Заповедник в часе езды от Тюмени
Почти в 80 километрах от объездной в сторону села Бухтал (Нижнетавдинский район) расположен Тюменский государственный природный заказник. В нем можно не только насладиться красотами, но и встретить диких животных: кабанов, лосей, медведей, косуль, норок и прочих. В небе и на земле посетителям встречаются черные аисты, беркуты, орланы и филины.
По отзывам тех, кто уже побывал в заповеднике, разнообразие местной природы поражает. Виды меняются от полей до молодого леса, а от чистейшего воздуха можно получить «передозировку».
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