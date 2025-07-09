Москалькова надеется на адекватность Баку в деле задержанных россиян

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Москва рассчитывает на отказ Баку от избыточной и несправедливой жесткости
Москва рассчитывает на отказ Баку от избыточной и несправедливой жесткости Фото:
новость из сюжета
В российское агентство Sputnik в Азербайджане нагрянули с обысками

Азербайджан получил ходатайство Москвы о проверке мер, применяемых к задержанным в Баку гражданам РФ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«И я надеюсь, что у моей коллеги из Азербайджана найдется возможность разобраться в этих вопросах», — рассказала Москалькова журналистам, передает ТАСС. По ее словам, омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева быстро подтвердила получение запроса и пообещала оказать содействие. Однако о результатах проверки российская сторона пока не уведомлена.

Москалькова подчеркнула, что Москва рассчитывает на отказ Баку от избыточной и несправедливой жесткости по отношению к задержанным россиянам. Омбудсмен отметила важность предоставления задержанным права на выбор адвоката и полноценной консульской поддержки. Она выразила надежду, что азербайджанская сторона обеспечит соблюдение международных правовых стандартов.

Ситуация обострилась после событий в Свердловской области, где российские правоохранители пресекли деятельность этнической группировки, связанной с убийствами в 2000-х годах. Двое фигурантов, выходцев из Азербайджана, скончались от естественных причин. Реакция Баку последовала быстро: были отменены совместные мероприятия с участием России, задержаны российские журналисты и граждане РФ.

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Азербайджан получил ходатайство Москвы о проверке мер, применяемых к задержанным в Баку гражданам РФ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. «И я надеюсь, что у моей коллеги из Азербайджана найдется возможность разобраться в этих вопросах», — рассказала Москалькова журналистам, передает ТАСС. По ее словам, омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева быстро подтвердила получение запроса и пообещала оказать содействие. Однако о результатах проверки российская сторона пока не уведомлена. Москалькова подчеркнула, что Москва рассчитывает на отказ Баку от избыточной и несправедливой жесткости по отношению к задержанным россиянам. Омбудсмен отметила важность предоставления задержанным права на выбор адвоката и полноценной консульской поддержки. Она выразила надежду, что азербайджанская сторона обеспечит соблюдение международных правовых стандартов. Ситуация обострилась после событий в Свердловской области, где российские правоохранители пресекли деятельность этнической группировки, связанной с убийствами в 2000-х годах. Двое фигурантов, выходцев из Азербайджана, скончались от естественных причин. Реакция Баку последовала быстро: были отменены совместные мероприятия с участием России, задержаны российские журналисты и граждане РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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