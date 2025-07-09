Угрозы Трампа и перспективы отношений с США: главные заявления Пескова

В условиях современного информационного пространства, насыщенного недостоверными сведениями, затруднительно установить, угрожал ли американский лидер Дональд Трамп ударами по Москве на самом деле. С таким мнением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Главные заявление Пескова —в материале URA.RU.
Взгляд Кремля на риторику Трампа
Москва спокойно воспринимает ужесточение риторики Дональда Трампа в адрес России, заявил Песков. По его словам, у президента США в целом «достаточно жесткая стилистика».
Представитель Кремля напомнил, что Трамп также высказался и о трудности СВО, что Песков обозначил важным. Он уточнил, что Россия всегда это отмечала и что решить конфликт за одну ночь, как хотел американский лидер, не получится.
Диалог России и США
Москва рассчитывает на продолжение диалога с Вашингтоном, отметил представитель Кремля. По словам Пескова, сейчас двухсторонние отношения РФ и США «изрядно поломанные». «Мы рассчитываем на то, что Трамп и его команда продолжат усилия по выводу процесса украинского урегулирования в политико-дипломатическую плоскость», — уточнил он.
Что Кремль думает об обвинениях ЕСПЧ в причастности РФ к крушению MH17
Обвинения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в адрес России по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 власти считают ничтожными. Выполнять требования суда Москва отказывается, заявил Песков.
Россия ожидает третий раунд переговоров с Украиной
Пресс-секретарь президента напомнил, что Москва ожидает инициативы от Киева по проведению третьего раунда переговоров. По его словам, данное предложение должно исходить от украинской стороны, поскольку обстановка на местах оперативно меняется: российские войска продолжают продвигаться вперед. Песков подчеркнул, что с каждым днем Украина вынуждена принимать новые реалии, исходя из изменений на линии боевого соприкосновения.
«Мы ожидаем, что все-таки третий раунд состоится и что диалог будет продолжен. Нам еще нужно начать обсуждение тех меморандумов, которыми мы обменялись», — заявил пресс-секретарь президента. Он отметил, что этот процесс очень сложный и долгий. По его словам, такие вопросы за день или ночь не решаются.
Угрозы Трампа в адрес Москвы трудно подтвердить
Песков не подтвердил и не опроверг информацию о том, что Дональд Трамп якобы угрожал разбомбить Москву. Он заявил, что в условиях информационного потока, насыщенного фейками, трудно подтвердить достоверность таких заявлений. Он предложил адресовать вопрос о достоверности Белому дому.
Россия продолжает создание буферных зон
ВС России продвигаются вперед и создают буферные зоны. Так ответил Песков на вопрос URA.RU о том, как в Кремле отреагировали на высказывание главкома ВСУ Александра Сырского о желании вернуть потерянные позиции в Курской и Белгородской областях.
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