Спасти урожай: как бороться с нашествием непарного шелкопряда

Тюменские садоводы отмечают рост популяции непарного шелкопряда. О большом количестве этого опасного вредителя сообщают садоводы, чьи участки расположены в различных районах города. Чем опасна невзрачная бабочка и как защитить от нее свой урожай — в материале URA.RU.
Как выглядит непарный шелкопряд
Внешний вид шелкопряда невзрачен — это бабочки, любоваться которыми вряд ли захочется. При этом опасен не только вид имаго, но и остальные формы — личинка и гусеница.
Непарным этот шелкопряд называется потому, что самец и самка в форме бабочки выглядят по-разному, и их можно даже принять за разные виды. Самка, как правило, крупнее, ее окрас светлее.
Чем опасен непарный шелкопряд
Гусеницы непарного шелкопряда представляют серьезную угрозу для деревьев, поскольку питаются их листвой и молодыми побегами. Такое повреждение может значительно ослабить растения и, в отдельных случаях, привести к их гибели, особенно если восстановление листового покрова не происходит до наступления холодов.
Для человека этот вредитель почти безопасен, угрозу представляет разве что для аллергиков. Волоски на теле гусениц способны вызывать аллергические реакции у людей с повышенной чувствительностью к аллергенам.
Как бороться с непарным шелкопрядом
Агротехнических методов борьбы с этим вредителем не существует, поясняет Россельхознадзор. Однако, обезопасить свой садовый участок можно несколькими способами.
Механические методы борьбы
- Осенью и зимой можно соскоблить кладки яиц с коры деревьев и других поверхностей, куда они могут быть отложены. Собранные кладки можно сжечь.
- Весной, когда гусеницы начинают активно передвигаться, можно использовать клеевые пояса на стволах деревьев. Эти пояса мешают гусеницам подняться к кронам деревьев.
- Если популяция вредителя небольшая, можно собирать гусениц вручную. Но стоит использовать перчатки, чтобы не получить аллергическую реакцию.
Биологические методы борьбы
- Можно использовать препараты на основе бактерий. Они действуют медленнее, чем химические инсектициды, но безопаснее для окружающей среды.
- Из народных средств дачники рекомендуют мыльный раствор, уксус, нашатырный спирт, чесночную настойку или древесную золу. Всем этим можно опрыскивать листья деревьев.
Химические методы борьбы
- В случае массового нашествия следует применить химические инсектициды. Однако, тут следует быть осторожным при обработке во время цветения, чтобы не навредить полезным насекомым.
- Для отлова самцов можно использовать феромонные ловушки. Это может снизить популяцию вредителя в следующем году.
Профилактические меры
- В качестве профилактики рекомендуется регулярный осмотр участка. Осматривайте деревья и кустарники на наличие кладок яиц и гусениц, особенно весной и осенью.
- Предотвратить появление различных вредителей поможет и содержание участка в чистоте. Убирайте опавшие листья и другой растительный мусор, где могут зимовать яйца непарного шелкопряда.
Следует отметить, что наибольшей результативности обычно удается достичь при использовании комплекса мер из разных разделов. Кроме того, необходимо тщательно планировать время проведения обработок, чтобы минимизировать возможный ущерб для полезных насекомых и культурных растений.
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