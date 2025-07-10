На форум молодежи УрФО «УТРО» поступило почти две тысячи заявок

Количество заявок на форуме — 2 000
На форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО» поступило почти две тысячи заявок из разных регионов России. Об этом в своем telegram-канале написал полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога.
«Продолжаем готовиться к форуму „УТРО“, который пройдет с 24 по 29 сентября в Тюмени. Заявки на него подали почти две тысячи человек», — отметил полпред в своих соцсетях.
Заявки поступают от молодых людей со всей России. Однако особенно активно — из Югры и Ямала. Регистрация на форум будет доступна до 24 июля.
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