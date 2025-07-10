10 июля 2025

На форум молодежи УрФО «УТРО» поступило почти две тысячи заявок

© Служба новостей «URA.RU»
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Количество заявок на форуме — 2 000
Количество заявок на форуме — 2 000 Фото:

На форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО» поступило почти две тысячи заявок из разных регионов России. Об этом в своем telegram-канале написал полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога.

«Продолжаем готовиться к форуму „УТРО“, который пройдет с 24 по 29 сентября в Тюмени. Заявки на него подали почти две тысячи человек», — отметил полпред в своих соцсетях. 

Заявки поступают от молодых людей со всей России. Однако особенно активно — из Югры и Ямала. Регистрация на форум будет доступна до 24 июля. 

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На форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО» поступило почти две тысячи заявок из разных регионов России. Об этом в своем telegram-канале написал полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога. «Продолжаем готовиться к форуму „УТРО“, который пройдет с 24 по 29 сентября в Тюмени. Заявки на него подали почти две тысячи человек», — отметил полпред в своих соцсетях.  Заявки поступают от молодых людей со всей России. Однако особенно активно — из Югры и Ямала. Регистрация на форум будет доступна до 24 июля. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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