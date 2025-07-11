Поножовщина в Надыме и улыбка девочки, выпавшей из окна: события на Ямале за 11 июля

Жительницу ЯНАО оштрафовали за ненависть к народам севера
Экс-заместителя губернатора ЯНАО Андрея Воронова будут судить в Анапе, где, по версии следствия, он получил взятку в особо крупном размере, а состояние выпавшей из окна второго этажа в Губкинском двухлетней девочки оценивается как стабильное. О том, что произошло на Ямале за 11 июля — в материале URA.RU.
- Экс-заместителя губернатора ЯНАО Андрея Воронова будут судить в Анапе, где, по версии следствия, он получил взятку в особо крупном размере. Дело с обвинительным заключением Воронова и трех руководителей строительной компании «Проектстройсервис» — Лясина, Нака и Полянского — передано в городской суд Анапы для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба суда.
- Состояние выпавшей из окна второго этажа в Губкинском (ЯНАО) двухлетней девочки оценивается как стабильное. Ребенок идет на поправку и улыбается, сообщили URA.RU источники в медицинских кругах.
- В Надыме (ЯНАО) в ходе пьяной ссоры 9 июля один из собутыльников несколько раз ударил ножом в грудь второго, но тот оказал активное сопротивление и отбился от нападавшего на него агрессора. Нападающий задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщает пресс-служба окружного следкома.
- Жительница Салехарда писала в Telegram комментарии, имевшие негативный оттенок по отношению к КМНС. Сообщениями заинтересовалась окружная прокуратура, а лингвистическая экспертиза действительно установила, что ее сообщения призывали к разжиганию межнациональной розни, сообщила пресс-служба ведомства.
- В Надыме (ЯНАО) 12 июля пройдет церемония прощания с двумя погибшими в ходе выполнения задач специальной военной операции военнослужащими Федором Каневым и Сергеем Моисеевым. Оба служили в звании младших сержантов, сообщает пресс-служба администрации района.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!