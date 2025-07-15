Что известно о деле «черных рекультиваторов», повлекшем арест топ-чиновника из Нижневартовска

Мусорный полигон под Нижневартовском, рекультивация которого вылилась в громкое уголовное дело, привлекал внимание силовиков еще до того, как поверх горы твердых коммунальных отходов на деньги нацпроекта «Экология» был возведен террикон за полмиллиарда рублей. Журналисты URA.RU собрали все, что известно о скандальной свалке и деле «черных рекультиваторов», засветившихся с проблемными контрактами по всей России, вылившемся в арест главного эколога мэрии Нижневартовска Олега Попенко.
До рекультивации
Свалку вдоль трассы между Мегионом и Нижневартовском эксплуатировали десятки лет. Полигон, эксплуатантом которого было местное ООО «Коммунальник» под руководством известного в городе бизнесмена Василия Павалаки, неоднократно пытался закрыть Росприроднадзор. В начале 2010-х годов ведомство отозвало лицензию из-за нарушений. Местные депутаты предыдущих созывов заявляли, что эксплуатанты якобы просто складируют отходы, не утилизируя их. Бизнесмены регулярно обжаловали это решение Природнадзора в суде и возобновляли работу полигона.
Однако в начале 2020-х природоохранная прокуратура потребовала закрыть свалку, потому что она стала опасной для нижневартовского аэропорта, привлекая стаи птиц. Муниципальное управление экологии подготовило проект рекультивации полигона. Тогда в беседе с журналистами Попенко заявлял о возведении спиралевидного террикона и захоронении отходов в рамках программы «Чистая страна» нацпроекта «Экология» Первоначальная цена контракта в феврале 2022 года составляла 330 миллионов рублей, саратовская компания «Экострой» получила его, пообещав ликвидировать свалку за 326 миллионов. Работы на полигоне начались, но вскоре общественники заговорили о нарушениях.
Экологи забили тревогу
Еще в марте 2023 года эксперты ОНФ подняли вопрос о нарушениях в ходе рекультивации. К этому моменту цена контракта выросла на 120 миллионов и достигла 450 миллионов рублей. На совещании с бывшим замом губернатора Ольгой Литовой вспыхнул скандал. ОНФ потребовал взять на контроль рекультивацию, заявив о возникновении заинтересованности со стороны чиновников администрации. «Тогда прозвучала фамилия профильного вице-мэра по экологии и безопасности Николая Лукаша, а также указано о внезапно резко возросшей цене щебня. Литова проигнорировала предложение экспертов и прервала с ними общение», — вспоминает один из участников совещания, проходившего по ВКС.
Приемку полигона провели 25 декабря 2023 года, когда террикон уже был скрыт под снегом. В числе подписавших акт ввода полигона в эксплуатацию были глава управления экологии Олег Попенко, его зам Надежда Парубова, начальник отдела по обращению с отходами Елена Полатова и ее заместитель Наталья Байрамова, экс-начальник ПТО УКС Нижневартовска Марсель Шадыев (сейчас он возглавляет управление капстроя) и иные высокопоставленные ответственные лица. Свои подписи также поставили общественники Василий Силантьев, Александр Клевчук и Светлана Зобнина. В процессе возведения объекта власти Нижневартовска расторгли контракт с крымской организацией «Стройнадзор» и привлекли в качестве контролера местного ИП Тарасова.
Профильный зам главы Лукаш избежал подписания приемки. Сразу после нее и вовсе подал в отставку. Источники говорят, что бывший силовик, собравший в мэрии команду своих коллег, занялся бизнесом. По удивительному стечению обстоятельств, он написал заявление в канун новогодних праздников. Но об отставке стало известно только в январе 2024-го, после каникул. Фамилия Лукаша фигурирует в единственном документе, где ему поручают проконтролировать увеличение стоимости контракта. «Он был финансовым распорядителем и курирующим экопроекты замом, но его подписи нет больше нигде», — отмечает источник в политическом истеблишменте города. В документах есть и другие бывшие замы главы города Дмитрия Кощенко, например, экс-куратор стройблока Виктор Ситников, также покинувший мэрию со скандалом.
Война с «мусорным королем»
В финале стоимость полигона выросла до рекордных 550 миллионов рублей. Павалаки, чья компания как эксплуатант свалки должна была софинансировать работы, подал на мэрию в суд. На объект выехали эксперты, выкопали ямы и составили акты о несоответствии проведенных работ заявленным в проекте.
Согласно актам приемки, исполнитель завез и уложил 92 тысяч кубометров грунта антропогенного «ГДМ Марки 2». «Проверяющие обнаружили в водоотводной канаве лишь кусок геомембраны, прибитой... гвоздями к песку. Разумеется, никаких работ по укреплению грунтом не проводилось, соответственно нет и посева многолетних трав», — указано в публикации telegram-канала «Зеленый змий». С учетом сдачи полигона в декабре, история с посевом в условиях Крайнего Севера кажется местным общественникам спорной.
Попенко отбивался от обвинений. Больше всего претензий у аудиторов было к щебню. В ходе проверки выяснилось, что фракция была заменена на более мелкую. По мнению экологов, она не позволит создать достаточный газодренажный слой. В мэрии Нижневартовска пояснили, что в городе небольшой выбор поставщиков щебня — всего два, также его поставляли на барже из Новосибирска. Попенко заявлял, что фракцию заменили на более мелкую, лучшего качества. «Однако в первичке по закупкам щебня были серьезные проблемы, и подтвердить происхождение стройматериалов было по ней невозможно», — вспоминает один из аудиторов.
Главный эколог мэрии говорил журналистам, что все «слои на месте, а есть недостатки». Мэрия, по его словам, предъявила претензии после схода снега, 3 мая. Из 550 миллионов «Экострой» в итоге получил 524.
Замена прокурора и уголовное дело
Примечательно, что в сентябре 2023 года в Нижневартовске сменился прокурор. Максим Мавлютов покинул пост, а на его место пришел Александр Еременко, прослывший грозой чиновников из-за громких «посадок» чиновников Сургутского района. Павалаки направил жалобу в прокуратуру, и проверкам дали ход. Еременко лично выехал на полигон. Там же побывали эксперты, сотрудники ФСБ, местные и окружные депутаты и представители ОНФ. Игнорировать нарушения не получилось — все фиксировалось актами, фото- и видеосъемкой. И скандал в итоге вылился в уголовное дело.
Сначала оно было бесфигурантным. Но уже летом 2024 года Попенко обвинили в превышении должностных полномочий. Его оставили на свободе. И из мэрии увольнять до разрешения уголовного дела отказались. Но 14 июля 2025 года нагрянули в администрацию. Попенко задержали, а затем суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. До 5 августа он пробудет в СИЗО Нижневартовска.
Подрядчик «наследил» по всей России
Весной 2025 года были арестованы руководители фирмы-подрядчика «Экострой» — гендиректор Алексей Катусов и исполнительный директор Константин Остапенко. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и подделке документов, предоставленных администрации города. Ущерб от их действий составил более 166 миллионов рублей.
Журналисты URA.RU выяснили, что саратовские «черные рекультиваторы» «засветились» в нескольких регионах Росси — в Астраханской, Воронежской, Новгородской, Ростовской, Кировской, Саратовской областях, чукотском Анадыре, в Крыму и Приморье. Из 13 подрядов успешно выполнено только два.
Во всех этих случаях подрядчик начинал рекультивацию, получал деньги, а затем следовали срыв сроков, ненадлежащее исполнение работ и расторжение контрактов. «Экострой» находится в процессе банкротства, на стадии наблюдения. А исполнительный директор компании Остапенко был признан виновным в мошенничестве в особо крупных размерах. Требования кредитора предъявила администрация крымского Белогорска, где попытка заработать на бюджетных деньгах для исполнительного директора Остапенко закончилась условным сроком.
На кого укажут фигуранты
Источники, близкие к силовым структурам, отмечают, что причиной внезапного ареста Попенко спустя год после предъявления обвинений могут быть признательные показания руководителей фирмы-подрядчика. Ряд информаторов полагает, что дело могут в дальнейшем переквалифицировать по более тяжкой статье, учитывая количество уже арестованных фигурантов.
Кроме того, в югорском истеблишменте считают, что силовики не остановятся на аресте Попенко. «Подрядчики не могли провернуть такую схему без согласования с чиновниками и закрыть глаза общественникам. Избрание такой меры пресечения может говорить о том, что силовики намерены добиться от Попенко признательных показаний и выйти на реальных бенефициаров, „заработавших“ на полигоне и средствах нацпроекта. Поэтому, полагаю, ему дали время подумать в СИЗО», — подытожил инсайдер.
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