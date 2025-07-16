Курганцы жалуются на штыри, из-за которых может произойти авария на дороге
В селе Кетово (Курганская область) местные жители жалуются на опасность на дороге у реки Пикушка. Там валяются острые и ржавые штыри. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Штыри, торчащие из земли, снова нашли в лесу в районе реки Пикушка в Кетово. Улица Весенняя. Было обнаружено самодельное изделие под листвой, где ездят на велосипеде, на питбайках и ходят люди», — передает слова очевидцев telegram-канал «Короче, Курган».
Ранее в мае такие же штыри продырявили колесо у одного из водителей. Также уточняется, что этим маршрутом часто пользуются мотоциклисты.
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