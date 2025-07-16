Как понять, будет ли урожай картошки: советы садовода

В июле и августе важно правильно оценить состояние картошки, чтобы понять, будет ли урожай, и сделать все для того, чтобы клубни выросли крупными и хорошо хранились зимой. Садовод с 30-летним опытом, блогер и автор книги «Не просто огород» Светлана Самойлова рассказала URA.RU, на что обратить внимание и какие ошибки могут стоить урожая.
Почему картошка может не уродиться
Картофель — одна из самых выносливых культур, и чтобы она совсем не уродилась, нужно «постараться», говорит Самойлова. Даже в жару, засуху или, наоборот, в дождливые годы картофель дает урожай. Единственный случай, когда у садовода был почти нулевой результат, был несколько лет назад при сильнейших ливнях, когда поля стояли под водой и клубни просто сгнили. Но даже тогда немного картошки собрать удалось.
Как понять, будет ли урожай
Чтобы узнать, будет ли картошка, Самойлова советует не гадать, а взять лопату и аккуратно подкопать крайний куст. Если в земле клубни — пусть даже размером с «бэби-картошку» — уже есть 8-10 штук на куст, значит, урожай будет. Если клубней нет совсем, это не повод для паники.
«Если ботва стоит и картофель цветет, даже если клубни маленькие, значит, они еще подрастут. Иногда из-за прохладного июня картошка притормаживает в росте, но свое она возьмет», — объясняет эксперт.
Кстати, миф о том, что если картофель не цветет, то урожая не будет, Самойлова развенчивает. По ее опыту, даже нецветущие кусты могут дать неплохой урожай. Но цветы лучше обрывать, чтобы питание шло в клубни, а не в семена.
Когда оптимально убирать картофель
Картофель лучше всего убирать во время «бабьего лета», обычно это вторая неделя сентября, после 1-2 дней без дождей. За две недели до уборки ботву стоит срезать, оставив пеньки 15-20 см, чтобы питание шло в клубни, а не в зеленую массу.
«Картофель не боится морозов до -4…-5 градусов, поэтому, если сентябрь теплый, можно подождать до конца месяца», — отмечает эксперт.
После выкопки клубни оставляют на грядке на сутки для просушки, но не дольше — иначе они позеленеют. Затем картошку убирают в ящики, а через пару недель перекладывают в мешки для хранения.
Что влияет на размер клубней
Ключевые факторы для крупного картофеля:
- Солнечное место (даже легкая тень уменьшает урожай).
- Окучивание (один-два раза, но качественно).
- Полив в жару (раз в неделю при засухе).
- Подкормки (в августе жидким гуматом калия или комплексным минеральным удобрением).
«Если хотите, чтобы клубни были крупными, не вносите золу. Я проверяла на своих грядках: без золы клубни вырастают больше», — делится Самойлова.
Гранулированные удобрения в августе вносить уже поздно — они не успеют раствориться, поэтому используйте только жидкие подкормки.
Как дожди в августе могут испортить урожай картошки
Августовские дожди — это не только шанс для картошки набрать вес, но и риск потерять урожай, если не учесть важные детали, предупреждает садовод Самойлова.
«Если идут дожди, нужно выждать три-пять сухих дней, чтобы земля просохла, и только потом выкапывать картошку. Это напрямую влияет на лежкость. Влажные клубни хранятся плохо, они быстро начинают гнить», — объясняет эксперт.
Сухая выкопка — залог того, что картошка долежит до весны без потерь. После выкопки клубни оставляют на грядке ровно на сутки, чтобы они подсохли. Но не больше, иначе клубни могут позеленеть, что делает их не пригодными для еды. После этого картошку раскладывают в ящики и через две недели пересыпают в мешки для зимнего хранения.
Если в августе стоит сухая погода, клубни набирают сахаристость и лучше хранятся. Если дожди не прекращаются, лучше ловить любые один-два погожих дня для уборки, иначе клубни пойдут пятнами и потеряют лежкость.
Болезни и вредители картошки: на что обратить внимание в августе
В августе у картофеля начинается сезон проверок. Садовод советует осматривать грядки, как доктор осматривает пациента.
«Главная ошибка дачников в августе — не проверять грядки. А нужно, наоборот, заглядывать под каждый куст», — подчеркивает Самойлова.
Главный враг картошки сейчас — фитофтора. Ее первый сигнал — туманы и росы по утрам, а желто-коричневые пятна на листьях, — это уже явные признаки. При первых признаках Самойлова рекомендует обработать ботву препаратами: «Профит Голд», «Превикур» и аналогами. Сделать это лучше уже сейчас. Даже если ботва погибнет, клубни продолжат расти за счет корней, но с ботвой урожай все же будет крупнее.
Вредители, которых нужно вылавливать регулярно:
- колорадский жук (съедает ботву);
- медведка (прогрызает клубни, из-за чего они гниют);
- проволочник (делает ходы в клубнях).
Если видны ходы проволочника или медведки, можно точечно внести препарат «Почин» или «Землин», даже в августе, осторожно разгребая почву у кустов. Самойлова советует не откладывать и периодически подкапывать несколько кустов для проверки состояния клубней, чтобы вовремя принять меры и не потерять урожай.
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