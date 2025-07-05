Паутинный клещ: как победить самого опасного врага растений — советы биолога

Паутинный клещ — невидимый вредитель, который буквально высасывает соки из растений. Он атакует все: от огурцов до роз, от клубники до томатов. При этом обнаружить его вовремя почти невозможно — признаки заражения становятся заметны слишком поздно. Как победить этого микроскопического врага и не остаться без урожая, URA.RU рассказал кандидат биологических наук Сергей Смирнов.
Кто такой паутинный клещ и почему с ним трудно бороться
Паутинный клещ — микроскопический вредитель, который высасывает сок из растений и снижает их фотосинтетическую активность в десятки раз. Он поражает более 200 видов растений — от огурцов и томатов до цветов и декоративных культур. Клещи плетут плотную паутину, в которой живут большими колониями. На одном квадратном сантиметре листа их может быть сотни, что приводит к сильному повреждению растений и даже их гибели.
«Паутинистые клещи — не насекомые, а отдельная группа членистоногих. Из-за этого многие инсектициды не действуют на них, — объясняет кандидат биологических наук, директор института биологии и биотехнологии Алтайского госуниверситета Сергей Смирнов. — Их называют акарицидами — препаратами, эффективными именно против клещей».
Клещи любят сухой жаркий воздух, особенно хорошо развиваются в теплицах. При благоприятных условиях их численность может увеличиваться в десятки раз за неделю. Яйца клещей долго сохраняются в пыли и почвенной подстилке, поэтому даже после обработки вредитель может вернуться.
Как понять, что на растении завелся паутинный клещ
Смирнов выделил основные признаки поражения растения паутинным клещом:
Растение замедлилось в росте. Если ваш огурец, томат или цветок вдруг «задумался» и перестал расти, при этом на вид вроде бы все нормально — это может быть первым сигналом. Клещи высасывают сок из листьев, и растение просто теряет силы.
Появились белые пятна. На листьях начинают появляться белые или светло-желтые пятнышки. Это — места, где клещ прокусил лист и выпил сок. Со временем эти пятна высыхают, становятся хрупкими и могут отмирать.
Видна паутинка. Если вы заметили тонкую паутинку между листиками или на стебле — это тревожный знак. Паутинный клещ плетет свои сети, как паук. Иногда эта паутина бывает довольно плотной и окутывает всю верхнюю часть растения.
Мелкие движущиеся точки на листе. Клещ очень маленький — меньше миллиметра, но если приглядеться или взять лупу (лучше десятикратную), можно увидеть, как по листу двигаются мелкие точечки. Осмотрите и верхнюю, и нижнюю сторону листа — клещи любят прятаться с изнанки.
Черные точки — это не грязь. На листьях могут появиться мелкие черные крошки, будто кто-то посыпал их перцем. Это — фекалии клещей. Они тоже указывают на то, что на растении завелся вредитель.
«Я всегда рекомендую садоводам держать под рукой лупу с увеличением хотя бы в 10 раз. Это поможет заметить клеща на ранней стадии, — говорит Смирнов. — Особенно важно проверять нижнюю часть листа, так как именно там клещи любят селиться. Если вы заметили мелкие передвигающиеся точки, это почти всегда будет паутинный клещ или трипсы. Паутина — это уже явный признак поражения».
Какими средствами травить паутинного клеща
- Биопрепараты — щадящие, но работают. Если не хочется перегружать растения «химией», можно начать с биологических средств. Они безопасны для овощей, цветов и окружающей среды — особенно если вы работаете в теплице.
- Фитоверм. Один из самых популярных. Работает на основе грибков (актиномицетов), которые «подъедают» клеща. Но есть нюанс: на солнце и в жару может оставить ожоги на листьях, особенно у чувствительных растений вроде фиалок или петуний.
- «Лучше всего обрабатывать растения в пасмурную погоду или вечером, когда температура ниже, чтобы избежать ожогов на листьях", — советует эксперт.
- Клещевит. Тоже биологический препарат. Мягче, чем Фитоверм, но и действует слабее. Поэтому одной обработки может не хватить — лучше пройтись несколько раз.
- Актелик. Это уже химия, но эффективная. С ним нужно быть аккуратным: он может быть токсичен для полезных насекомых и даже для самих растений, если переборщить. Обязательно читать инструкцию и четко соблюдать дозировку.
Как не дать клещу привыкнуть к препаратам
Меняйте средства, не давайте клещу адаптироваться. Паутинный клещ — хитрый враг. Если использовать одно и то же средство слишком долго, он может «привыкнуть» и перестать на него реагировать. «Если вы постоянно используете один и тот же препарат, то клещи могут привыкнуть к его действию, и он перестанет эффективно работать», — отмечает специалист.
Это особенно касается биопрепаратов вроде Фитоверма. При постоянном применении теряет эффективность.
Чередуйте препараты с разным составом. Чтобы клещи не успевали «адаптироваться», чередуйте средства с разными действующими веществами. Например, одну обработку делаете Фитовермом, а следующую — Актеликом или другим средством с другим механизмом действия.
«Когда клещи начинают вырабатывать устойчивость к одному препарату, необходимо переключиться на другой с другим механизмом действия», — советует специалист.
Биология + химия — работает лучше. Можно использовать и комбинированный подход: сначала — биопрепарат, затем — химическое средство. Это помогает «зажать» клеща с двух сторон и снижает риск того, что он выживет и привыкнет.
Некоторые используют хищных клещей (например, Phytoseiulus persimilis). Это биологический метод, который активно используется в тепличном хозяйстве для борьбы с паутинным клещом. Хищные клещи могут значительно снизить численность паутинных клещей, однако этот метод требует тщательного контроля условий.
Как часто обрабатывать
«В идеале, если клещи появляются, опрыскивать нужно минимум трижды, чтобы эффект был заметен». Оптимальный интервал — раз в 3–5 дней. Особенно важно соблюдать график, если клещ активен.
Народные методы борьбы с паутинным клещом
Несмотря на то, что народные средства не всегда столь эффективны, они могут быть полезны на начальных стадиях заражения или в случае легкого поражения. Однако они не способны полностью решить проблему, если заражение уже распространено.
Раствор хозяйственного мыла. Один из самых распространнных народных методов. Раствор обладает моющими свойствами и может механически убрать клещей с поверхности листа. Однако, это скорее профилактическое средство, чем средство для полной борьбы с вредителем. Оно эффективно на ранних стадиях заражения или в случае легкого поражения, но не помогает при массовом нападении клещей.
Чеснок и полынь. Смирнов упомянул, что народные средства, такие как чеснок или настой полыни, могут быть полезны для отпугивания клещей. Это помогает уменьшить численность вредителей, но вряд ли полностью избавит от них. Рекомендуется готовить настои и опрыскивать ими растения, которые только начинают поражаться клещами.
Табачная шашка. Табачные шашки — это еще один популярный метод борьбы. Смирнов отметил, что табачные шашки с действующим веществом — никотином — действительно могут снижать количество клещей. Однако их эффективность не стопроцентная. «Этот метод может быть полезен для снижения численности клещей до экономически приемлемого уровня, но полного избавления не произойдет», — отметил эксперт.
Травяные настои. Настои из различных трав (например, из тысячелистника или полыни) тоже используются для отпугивания клещей. Такие средства можно применять в качестве профилактики или на ранних стадиях заражения. Однако Смирнов предупредил, что они малоэффективны против массовых колоний паутинных клещей.
Профилактика и уход: как избежать заражения
Контроль температуры и влажности
Паутинные клещи любят жаркие и сухие условия, поэтому создание противоположных условий может значительно снизить риск их появления.
Смирнов объясняет:
«Паутинные клещи предпочитают температуру от 30 до 35 градусов, а иногда и выше, до 40°C. В таких условиях они размножаются с огромной скоростью, и за неделю численность может увеличиться в десятки раз.»
Для предотвращения размножения клещей важно поддерживать оптимальную влажность в пределах 60-80%, а также не допускать чрезмерного перегрева. Регулярное опрыскивание растений простой водой поможет поддерживать влажность, создавая условия, неблагоприятные для клещей.
«Простое опрыскивание водой — это первое, что нужно делать, чтобы снизить сухость воздуха. Важно делать это не реже одного раза в неделю, а в жару — дважды», — говорит он.
Регулярный осмотр растений
Важно проводить регулярные осмотры растений на наличие первых признаков клещей. Смирнов рекомендует особое внимание уделить нижней части листа, где клещи часто скрываются.
«Осмотр растений на клещей нужно делать хотя бы дважды в неделю. Лучше всего использовать лупу, так как клещи настолько мелкие, что их невозможно увидеть невооруженным глазом. На нижней стороне листа часто можно заметить движение, а также паутину», — посоветовал эксперт.
Если на растении появились белые пятна, паутинка или заметные изменения в росте, скорее всего, это первые признаки заражения.
Проветривание и защита от пыли
«Застой воздуха» в теплицах или домашних помещениях — это благоприятная среда для размножения клещей. Смирнов отмечает, что важно регулярно проветривать помещения, особенно в жаркую погоду.
«Если воздух в теплице стоит, это создает идеальные условия для клещей. Проветривание снижает не только температуру, но и помогает уменьшить влажность, что также важный фактор в борьбе с вредителем», — отметил специалист. Кроме того, важно убирать пыль, так как она может переносить яйца клещей.
Подбор культур, менее подверженных клещам
Смирнов посоветовал садоводам выбирать для теплицы или комнатных условий такие растения, которые будут менее привлекательными для клещей. Он указал на то, что огурцы, вербена, георгины — это растения, которые чаще всего становятся жертвами клещей. Однако есть и растения, которые не так сильно подвержены клещам: «Мяты, петуньи и сильно пахнущие растения — это то, что клещи, как правило, избегают».
Севооборот и смена места
Смирнов советует в случае сильного заражения менять место посадки. Важно помнить, что клещи могут накапливаться в почве, и если севооборот не практиковать, они будут возвращаться.
«Если вы выращиваете растения в теплице, не держите их каждый год на одном месте. Лучше всего менять культуры, так клещи не смогут накопиться и перераспределяться», — указал эксперт.
Кроме того, после завершения сезона важно удалять пораженные растения, чтобы избежать переноса яиц клещей на другие культуры.
Биологические методы защиты
Для тех, кто хочет обойтись без химических препаратов, Смирнов рекомендует хищных клещей. Этот метод активно используется в тепличных хозяйствах.
«Биологический метод защиты, например, с использованием фитосейидов (хищных клещей), может быть очень эффективным, но требует точного соблюдения условий. Это позволяет естественным путем контролировать численность вредителей», — говорит Смирнов.
Утилизация зараженных растений
Если растение поражено клещом, его нужно срочно изолировать от других растений. Биолог советует удалять сильно пораженные растения и утилизировать их. Если растения невозможно сжигать, их можно отправить на компост, но важно, чтобы компост не был слишком сухим, иначе яйца клещей могут пережить.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.