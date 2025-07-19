Подмосковье оправляется после массовой атаки ВСУ: главное к утру об отражении налетов

В ночь на 19 июля в нескольких городах Московской области были зафиксированы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сработали системы противовоздушной обороны, в результате чего были сбиты десятки дронов. В ряде населённых пунктов слышались взрывы и произошли локальные пожары. Подробнее о ночных атаках дронов на столичный регион — в материале URA.RU.
Огненный шар
Жители Дмитрова и соседних деревень Зверково и Рогачево в Подмосковье сообщили о появлении беспилотного летательного аппарата, который кружил над жилыми домами. Вскоре после этого раздался громкий хлопок или взрыв. Очевидцы описали увиденное как огненный шар.
В небо подняли истребитель
Беспилотный летательный аппарат в Дмитровском районе предположительно был ликвидирован истребителем. После уничтожения беспилотника его обломки упали на поле приблизительно между деревнями Садниково и Абрамцев, вызвав пожар. Местные жители запечатлели на видео работу боевого самолета.
В результате падения обломков дрона была повреждена высоковольтная линия электропередач. По информации главы Дмитровского муниципального округа Михаила Шувалова, беспилотник упал на значительном расстоянии от жилых домов, поэтому пострадавших среди населения нет.
Ограничения на полеты
В связи с атакой беспилотников московские аэропорты начали вводить временные ограничения на прием и отправку рейсов. Первым перестал принимать и отправлять самолеты аэропорт Домодедово. Почти через 20 минут ограничения были сняты. Также временные запреты на полеты вводились в Шереметьево.
Мэр держал в курсе событий
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о работе системы ПВО над Москвой. Он информировал москвичей о пресеченных попытках атаки на Москву вражеских беспилотников в своем telegram-канале. Глава города сообщил, что было сбито 13 дронов, летевших на Москву.
Моменты взрывов попали на видео
О характерных для беспилотников звуках и хлопках сообщили жители Подмосковья. В местных telegram-каналах они делились кадрами работы системы ПВО, которая отражала атаки БПЛА. Звуки взрывов слышали в Нахабино, Истре, Солнечногорске. В Зеленограде, например, вспыхнул пожар.
Привлекли вертолеты
Российские военные подняли в воздух вертолеты в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов. Предположительно при помощи них уничтожали дроны в Истринском районе Московской области. Очевидцы зафиксировали происходящее на видео.
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