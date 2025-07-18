В Тюмени ожидается прохладный и ветреный день

Днем ожидается небольшой дождь
В Тюмени 19 июля будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь и порывистый ветер. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.
Согласно прогнозу синоптиков, ночью температура воздуха на юге Тюменской области составит от +7 до +12 градусов, днем ожидается до +17, +22 градусов. «Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь», — говорится в сообщении управления.
Метеорологи также предупреждают о западном ветре — его скорость составит 8-13 метров в секунду. Порывы могут достигать 18 метров в секунду. Влажность воздуха — 95%.
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