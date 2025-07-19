Украина атаковала РФ десятками дронов: карта ночных ударов ВСУ 19 июля

С начала ночи 19 июля ПВО сбила 13 летевших на Москву украинских беспилотников
© Служба новостей «URA.RU»
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Москву пытались атаковать беспилотники
Москву пытались атаковать беспилотники Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 19 июля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа над девятью регионами России, сообщило Министерство обороны РФ. Атака привела к временным ограничениям в аэропортах Москвы и Калужской области, повреждениям инфраструктуры в Ростовской области и пожарам в нескольких регионах. Карта ударов украинских дронов по территории России — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
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Общие данные

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 19 июля силы ПВО ликвидировали 71 украинский БПЛА: 24 — над Ростовской областью, 16 — над Московским регионом (включая 13, летевших на Москву), 11 — над Брянской областью, 10 — над Калужской. Также три БПЛА было сбито над Курской областью, по два — над Орловской, Тульской и Липецкой областями и один — над Краснодарским краем.

Москва и Подмосковье

Над Московским регионом сбито 16 БПЛА, из них 13 — на подлете к Москве. Жители Дмитрова, Истринского и Солнечногорского районов слышали жужжание дронов и взрывы, а в деревнях Зверково и Рогачево зафиксировано зарево в полях. В Дмитровском районе один БПЛА, сбитый истребителем, упал между деревнями Садниково и Абрамцево, вызвав пожар, сообщает telegram-канал Mash.

В Истринском районе вертолеты участвовали в перехвате дронов, о чем свидетельствуют кадры очевидцев. В Зеленограде местные жители слышали не менее шести взрывов от работы ПВО. Пострадавших и разрушений нет, на местах падения обломков работают экстренные службы.

Ростовская область

Силы ПВО уничтожили 24 БПЛА в Каменске-Шахтинском, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram. Обломки дронов повредили контактную сеть на перегоне Лихая — Замчалово, приостановив движение поездов и задержав более 50 составов, включая пассажирский поезд Адлер — Москва, заявили в РЖД.

В Каменске и Каменском районе загорелись частные дома, хозпостройки и трансформатор, что привело к отключению света для двух тысяч человек в пяти населенных пунктах. Пожарные тушат ландшафтные пожары в микрорайоне Лиховском и поселках Волченский и Светлый. Пострадала сотрудница железной дороги, госпитализированная в ЦГБ Каменска-Шахтинского в состоянии средней тяжести. Власти проводят подомовой обход и восстановительные работы.

Регионы без серьезных происшествий

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев подтвердили, что атаки были отражены без жертв и разрушений. В Курской, Орловской, Липецкой областях и Краснодарском крае серьезных последствий также не зафиксировано, региональные власти не предоставили дополнительных деталей.

Ограничения в аэропортах

Из-за угрозы атак аэропорты Домодедово и Шереметьево в Москве, а также Калуги временно приостанавливали работу, сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко. В Домодедово ограничения действовали с 01:13 до 01:32, в Шереметьево — с 02:28 до 03:56 с частичным снятием к 02:40, в Калуге — до 05:31. Ограничения вводились для безопасности полетов.

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В ночь на 19 июля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа над девятью регионами России, сообщило Министерство обороны РФ. Атака привела к временным ограничениям в аэропортах Москвы и Калужской области, повреждениям инфраструктуры в Ростовской области и пожарам в нескольких регионах.  Карта ударов украинских дронов по территории России — в материале URA.RU. Общие данные Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 19 июля силы ПВО ликвидировали 71 украинский БПЛА: 24 — над Ростовской областью, 16 — над Московским регионом (включая 13, летевших на Москву), 11 — над Брянской областью, 10 — над Калужской. Также три БПЛА было сбито над Курской областью, по два — над Орловской, Тульской и Липецкой областями и один — над Краснодарским краем. Москва и Подмосковье Над Московским регионом сбито 16 БПЛА, из них 13 — на подлете к Москве. Жители Дмитрова, Истринского и Солнечногорского районов слышали жужжание дронов и взрывы, а в деревнях Зверково и Рогачево зафиксировано зарево в полях. В Дмитровском районе один БПЛА, сбитый истребителем, упал между деревнями Садниково и Абрамцево, вызвав пожар, сообщает telegram-канал Mash. В Истринском районе вертолеты участвовали в перехвате дронов, о чем свидетельствуют кадры очевидцев. В Зеленограде местные жители слышали не менее шести взрывов от работы ПВО. Пострадавших и разрушений нет, на местах падения обломков работают экстренные службы. Ростовская область Силы ПВО уничтожили 24 БПЛА в Каменске-Шахтинском, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram. Обломки дронов повредили контактную сеть на перегоне Лихая — Замчалово, приостановив движение поездов и задержав более 50 составов, включая пассажирский поезд Адлер — Москва, заявили в РЖД. В Каменске и Каменском районе загорелись частные дома, хозпостройки и трансформатор, что привело к отключению света для двух тысяч человек в пяти населенных пунктах. Пожарные тушат ландшафтные пожары в микрорайоне Лиховском и поселках Волченский и Светлый. Пострадала сотрудница железной дороги, госпитализированная в ЦГБ Каменска-Шахтинского в состоянии средней тяжести. Власти проводят подомовой обход и восстановительные работы. Регионы без серьезных происшествий Губернатор Брянской области Александр Богомаз и врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев подтвердили, что атаки были отражены без жертв и разрушений. В Курской, Орловской, Липецкой областях и Краснодарском крае серьезных последствий также не зафиксировано, региональные власти не предоставили дополнительных деталей. Ограничения в аэропортах Из-за угрозы атак аэропорты Домодедово и Шереметьево в Москве, а также Калуги временно приостанавливали работу, сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко. В Домодедово ограничения действовали с 01:13 до 01:32, в Шереметьево — с 02:28 до 03:56 с частичным снятием к 02:40, в Калуге — до 05:31. Ограничения вводились для безопасности полетов.
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