Несмотря на погоду, глава села пожелал всем жителям хорошего дня и отличного воскресного настроения
В ЯНАО на 20 июля было объявлено штормовое предупреждение: МЧС предупреждали о ветре с порывами до 23 метров в секунду и сильном дожде. Глава села Находка (ЯНАО) Петр Фудин заснял, как выглядит обстановка во время неблагоприятных погодных условий.
«Добрый день, дорогие земляки, родные и друзья! Сегодня в Находке штормовое предупреждение», — написал Фудин в своем telegram-канале.
Он добавил, что считает, что у природы нет плохой погоды. Несмотря на пасмурное небо и сильный ветер, глава села пожелал всем жителям хорошего дня и отличного воскресного настроения.
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