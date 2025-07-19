19 июля 2025
18 июля 2025

Глава села в ЯНАО показал, как выглядит штормовое предупреждение. Видео

Глава села в ЯНАО снял на видео пугающую погоду
© Служба новостей «URA.RU»
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Несмотря на погоду, глава села пожелал всем жителям хорошего дня и отличного воскресного настроения
Несмотря на погоду, глава села пожелал всем жителям хорошего дня и отличного воскресного настроения Фото:

В ЯНАО на 20 июля было объявлено штормовое предупреждение: МЧС предупреждали о ветре с порывами до 23 метров в секунду и сильном дожде. Глава села Находка (ЯНАО) Петр Фудин заснял, как выглядит обстановка во время неблагоприятных погодных условий.

«Добрый день, дорогие земляки, родные и друзья! Сегодня в Находке штормовое предупреждение», — написал Фудин в своем telegram-канале.

Он добавил, что считает, что у природы нет плохой погоды. Несмотря на пасмурное небо и сильный ветер, глава села пожелал всем жителям хорошего дня и отличного воскресного настроения.

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В ЯНАО на 20 июля было объявлено штормовое предупреждение: МЧС предупреждали о ветре с порывами до 23 метров в секунду и сильном дожде. Глава села Находка (ЯНАО) Петр Фудин заснял, как выглядит обстановка во время неблагоприятных погодных условий. «Добрый день, дорогие земляки, родные и друзья! Сегодня в Находке штормовое предупреждение», — написал Фудин в своем telegram-канале. Он добавил, что считает, что у природы нет плохой погоды. Несмотря на пасмурное небо и сильный ветер, глава села пожелал всем жителям хорошего дня и отличного воскресного настроения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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