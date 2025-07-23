Исполнительница суперхита «Матушка» приедет с концертом в Салехард

Концерт Куртуковой состоится 12 сентября
Автор хитов «Матушка», «Ромашка-Василек», «Русская зима» и «Я любила сокола» Татьяна Куртукова выступит в Салехарде. Певица даст концерт 12 сентября.
«Концерт Татьяны Куртуковой состоится на сцене „Ямальской филармонии“ 12 сентября», — говорится на сайте филармонии. Начало мероприятия в 19:00.
Ранее URA.RU сообщало, что на юбилей Салехарда с концертами приедут Олег Газманов и Пелагея. На 50-летие Нового Уренгоя ждут Полину Гагарину и NILETTO.
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