23 июля 2025

Исполнительница суперхита «Матушка» приедет с концертом в Салехард

Певица Татьяна Куртукова споет «Матушку» и другие хиты в Салехарде
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Куртуковой состоится 12 сентября
Концерт Куртуковой состоится 12 сентября Фото:

Автор хитов «Матушка», «Ромашка-Василек», «Русская зима» и «Я любила сокола» Татьяна Куртукова выступит в Салехарде. Певица даст концерт 12 сентября.

«Концерт Татьяны Куртуковой состоится на сцене „Ямальской филармонии“ 12 сентября», — говорится на сайте филармонии. Начало мероприятия в 19:00.

Ранее URA.RU сообщало, что на юбилей Салехарда с концертами приедут Олег Газманов и Пелагея. На 50-летие Нового Уренгоя ждут Полину Гагарину и NILETTO.

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Автор хитов «Матушка», «Ромашка-Василек», «Русская зима» и «Я любила сокола» Татьяна Куртукова выступит в Салехарде. Певица даст концерт 12 сентября. «Концерт Татьяны Куртуковой состоится на сцене „Ямальской филармонии“ 12 сентября», — говорится на сайте филармонии. Начало мероприятия в 19:00. Ранее URA.RU сообщало, что на юбилей Салехарда с концертами приедут Олег Газманов и Пелагея. На 50-летие Нового Уренгоя ждут Полину Гагарину и NILETTO.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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