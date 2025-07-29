В Минске следователи обнаружили на обломках упавшего беспилотника надписи на украинском языке, а сам дрон был оснащен тротилом и металлическими шариками. Об этом сообщило Следственный комитет Республики Беларусь, разместив соответствующее видео.
«Следователем с привлечением специалистов ГКСЭ и саперов проведен осмотр, зафиксирована следовая картина. Изъяты фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков», — отметили в белорусском ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале СК. Также было опубликовано соответствующее видео, на котором видны надписи на украинском языке на обломках беспилотника.
Как уточнили в СК, специалисты ведомства после падения беспилотника во дворе жилого дома на улице Матусевича извлекли из аппарата навигационные приборы, а также боевую часть со взрывчатым веществом и поражающими элементами.
В результате инцидента были повреждены несколько припаркованных автомобилей. Следователи также установили, что на одном из элементов корпуса дрона присутствует маркировка «Сделано в Германии» на английском языке.
Ранее, в ночь на 29 июля, беспилотник был обнаружен и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы Министерства обороны Беларуси, после чего потерял управление и упал во дворе жилого дома на улице Матусевича. В результате инцидента были повреждены несколько автомобилей, пострадавших среди жителей не было. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту незаконного оборота взрывчатых веществ и устройств. Дело находится на особом контроле.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.