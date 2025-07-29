В Минске упал беспилотник с надписями на украинском языке. Видео

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ВСУ атаковали дронами Минск 29 июля
ВСУ атаковали дронами Минск 29 июля Фото:

В Минске следователи обнаружили на обломках упавшего беспилотника надписи на украинском языке, а сам дрон был оснащен тротилом и металлическими шариками. Об этом сообщило Следственный комитет Республики Беларусь, разместив соответствующее видео. 

«Следователем с привлечением специалистов ГКСЭ и саперов проведен осмотр, зафиксирована следовая картина. Изъяты фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков», — отметили в белорусском ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале СК. Также было опубликовано соответствующее видео, на котором видны надписи на украинском языке на обломках беспилотника. 

Как уточнили в СК, специалисты ведомства после падения беспилотника во дворе жилого дома на улице Матусевича извлекли из аппарата навигационные приборы, а также боевую часть со взрывчатым веществом и поражающими элементами.

В результате инцидента были повреждены несколько припаркованных автомобилей. Следователи также установили, что на одном из элементов корпуса дрона присутствует маркировка «Сделано в Германии» на английском языке.

Ранее, в ночь на 29 июля, беспилотник был обнаружен и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы Министерства обороны Беларуси, после чего потерял управление и упал во дворе жилого дома на улице Матусевича. В результате инцидента были повреждены несколько автомобилей, пострадавших среди жителей не было. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту незаконного оборота взрывчатых веществ и устройств. Дело находится на особом контроле. 

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В Минске следователи обнаружили на обломках упавшего беспилотника надписи на украинском языке, а сам дрон был оснащен тротилом и металлическими шариками. Об этом сообщило Следственный комитет Республики Беларусь, разместив соответствующее видео.  «Следователем с привлечением специалистов ГКСЭ и саперов проведен осмотр, зафиксирована следовая картина. Изъяты фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков», — отметили в белорусском ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале СК. Также было опубликовано соответствующее видео, на котором видны надписи на украинском языке на обломках беспилотника.  Как уточнили в СК, специалисты ведомства после падения беспилотника во дворе жилого дома на улице Матусевича извлекли из аппарата навигационные приборы, а также боевую часть со взрывчатым веществом и поражающими элементами. В результате инцидента были повреждены несколько припаркованных автомобилей. Следователи также установили, что на одном из элементов корпуса дрона присутствует маркировка «Сделано в Германии» на английском языке. Ранее, в ночь на 29 июля, беспилотник был обнаружен и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы Министерства обороны Беларуси, после чего потерял управление и упал во дворе жилого дома на улице Матусевича. В результате инцидента были повреждены несколько автомобилей, пострадавших среди жителей не было. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту незаконного оборота взрывчатых веществ и устройств. Дело находится на особом контроле. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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