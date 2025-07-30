Российские войска вошли в Степногорск: карта СВО на 30 июля

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о вероятности приостановки боевых действий между Россией и Украиной в ближайшем будущем. Однако никаких оснований к такому выводу он не привел. В то же время Министерство обороны РФ объявило о взятии под контроль населенного пункта Темировка на запорожском направлении, а также подтвердило вхождение российских войск в Степногорск. Карта СВО на 30 июля — в материале URA.RU.
Премьер Польши допустил скорое завершение СВО
Туск заявил, что конфликт на Украине может быть приостановлен в ближайшее время. По его словам, имеются значительные основания и признаки, указывающие на такую возможность, однако подробности своих прогнозов он не уточнил.
На Украине создали нацбаты из дезертиров
На Украине сформированы национальные батальоны, укомплектованные военнослужащими, ранее самовольно покинувшими части ВСУ, сообщил пленный украинский военный Сергей Литвиненко, проходивший службу в одном из таких подразделений. По его словам, его вместе с другими бойцами направили в 169-й резервный батальон в Ровно, где собрано более 2000 человек, ранее числившихся дезертирами.
Атаки на регионы России
В ночное время в Тульской области сбили три украинских беспилотника, еще два — в Курской. В последней продолжаются атаки на мирное население. FPV-дрон ВСУ атаковал село Карыж Глушковского района, в результате погиб 19-летний сотрудник компании связи. В Рыльском районе дрон обстрелял трактор во время полевых работ, ранив 26-летнего мужчину.
В Белгородской области так же зафиксированы новые атаки. В селе Ржевка ранен мужчина после удара дрона по автомобилю. В Вознесеновке аналогичный инцидент привел к ранению двух человек, а в Нежеголе атакованный грузовик оставил троих пострадавших. В Борках дрон ВСУ ударил по служебному автомобилю, ранив главу местной администрации и водителя. Под обстрел также попали Шебекино, Белянка, Уразово и другие населенные пункты.
Запорожское направление
Российские войска вошли в Степногорск, где идут бои за освобождение города при поддержке авиации и артиллерии, передает telegram-канал WarGonzo. Также продолжаются атаки на позиции ВСУ в районе Малой Токмачки. Кроме того, Минобороны РФ подтвердило освобождение села Темировка.
Донецкое направление
Начались бои за Ивановку. Российские войска продвинулись в районе Владимировки восточнее Покровска.
Часовоярское направление
Продолжается штурм Часового Яра:. Российские подразделения закрепляются в восточной и центральной частях микрорайона Шевченко. В микрорайоне Новый работают саперы, а в районе Николаевки идут бои за вытеснение противника из застройки.
Харьковское направление
Под Волчанском сохраняется напряженная ситуация. В районе села Меловое идет зачистка лесных массивов, а российские войска продолжают охват Купянска с севера. Идут бои у Московки, поступают сообщения о выходе к Соболевке и действиях российских ДРГ в самом Купянске.
Сумское направление
Российские войска продвигаются северо-восточнее Мирополья в направлении Сум. В районе Кондратовки продолжаются тяжелые встречные бои. На южной окраине Юнаковки десантники ведут штурм, отразив три контратаки ВСУ за сутки.
Константиновское направление
Оператор БПЛА Южной группировки войск уничтожил бронеавтомобиль HMMWV НАТО на константиновском направлении. Расчет FPV-дронов 27-го артиллерийского полка при поддержке авиации поразил цель двумя ударами, полностью уничтожив технику.
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