31 июля 2025

В Ноябрьске сбили подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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ноябряне пишут, что подросток жив
ноябряне пишут, что подросток жив Фото:

В 7-м микрорайоне Ноябрьска (ЯНАО) автомобиль сбил подростка. Состояние пострадавшего после ДТП — неизвестно.

«ДТП на улице Изыскателей сбили подростка», — написали в telegram-канале NSK. В комментариях очевидцы пишут, что ребенок жив. Жители видели, как его забрала скорая помощь.

URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию ЯНАО. Ответ ожидается. Ранее в ведомстве сообщали, что в 8-ом микрорайоне Ноябрьска автомобиль наехал на ребенка на велосипеде. Ребенка унесли домой на руках.

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В 7-м микрорайоне Ноябрьска (ЯНАО) автомобиль сбил подростка. Состояние пострадавшего после ДТП — неизвестно. «ДТП на улице Изыскателей сбили подростка», — написали в telegram-канале NSK. В комментариях очевидцы пишут, что ребенок жив. Жители видели, как его забрала скорая помощь. URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию ЯНАО. Ответ ожидается. Ранее в ведомстве сообщали, что в 8-ом микрорайоне Ноябрьска автомобиль наехал на ребенка на велосипеде. Ребенка унесли домой на руках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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