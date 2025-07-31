В Ноябрьске сбили подростка

ноябряне пишут, что подросток жив
В 7-м микрорайоне Ноябрьска (ЯНАО) автомобиль сбил подростка. Состояние пострадавшего после ДТП — неизвестно.
«ДТП на улице Изыскателей сбили подростка», — написали в telegram-канале NSK. В комментариях очевидцы пишут, что ребенок жив. Жители видели, как его забрала скорая помощь.
URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию ЯНАО. Ответ ожидается. Ранее в ведомстве сообщали, что в 8-ом микрорайоне Ноябрьска автомобиль наехал на ребенка на велосипеде. Ребенка унесли домой на руках.
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