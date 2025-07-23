О состоянии ребенка пока ничего неизвестно
Во дворах 8-го микрорайона Ноябрьска (ЯНАО) легковой автомобиль наехал маленького ребенка на велосипеде. Очевидцы сообщили, что после ДТП его занесли домой на руках.
«Сегодня в 8-ом микрорайоне автомобиль наехал на ребенка на велосипеде. Ребенка унесли домой на руках», — написали ноябряне в telegram-канале NSK.
Каково состояние пострадавшего — неизвестно. URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию ЯНАО. Ответ ожидается.
В Ноябрьске автомобиль наехал на маленького ребенка на велосипеде
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