23 июля 2025

В Ноябрьске автомобиль наехал на маленького ребенка на велосипеде. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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О состоянии ребенка пока ничего неизвестно
О состоянии ребенка пока ничего неизвестно Фото:

Во дворах 8-го микрорайона Ноябрьска (ЯНАО) легковой автомобиль наехал маленького ребенка на велосипеде. Очевидцы сообщили, что после ДТП его занесли домой на руках.

«Сегодня в 8-ом микрорайоне автомобиль наехал на ребенка на велосипеде. Ребенка унесли домой на руках», — написали ноябряне в telegram-канале NSK.

Каково состояние пострадавшего — неизвестно. URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию ЯНАО. Ответ ожидается.

В Ноябрьске автомобиль наехал на маленького ребенка на велосипеде
В Ноябрьске автомобиль наехал на маленького ребенка на велосипеде
Фото:

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Во дворах 8-го микрорайона Ноябрьска (ЯНАО) легковой автомобиль наехал маленького ребенка на велосипеде. Очевидцы сообщили, что после ДТП его занесли домой на руках. «Сегодня в 8-ом микрорайоне автомобиль наехал на ребенка на велосипеде. Ребенка унесли домой на руках», — написали ноябряне в telegram-канале NSK. Каково состояние пострадавшего — неизвестно. URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию ЯНАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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