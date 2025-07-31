В Салехарде определились с датой включения уличный фонарей

Фонари в Салехарде включатся в 21:35
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКогда на улицах городов ЯНАО включат фонари
Запуск уличного освещения в Салехарде напечен на 6 августа. Об этом сообщили в мэрии столицы Ямала.
«Включение освещения улично-дорожной сети запланировано на 6 августа. Уже проведена ревизия и подготовка оборудования», — рассказали в администрации.
Уточняется, что фонари в городе включатся в 21:35. Они будут работать, пока на улицах не станет светло.
Мэрия Ноябрьска сообщила о переносе даты запуска уличного освещения. Ранее фонари планировалось включить 1 августа, однако, из-за корректировки данных о длительности светового дня, они начнут работать только 4 августа.
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