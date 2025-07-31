31 июля 2025

В Салехарде определились с датой включения уличный фонарей

В Салехарде уличное освещение запустят в начале августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Фонари в Салехарде включатся в 21:35
Фонари в Салехарде включатся в 21:35 Фото:

Запуск уличного освещения в Салехарде напечен на 6 августа. Об этом сообщили в мэрии столицы Ямала.

«Включение освещения улично-дорожной сети запланировано на 6 августа. Уже проведена ревизия и подготовка оборудования», — рассказали в администрации.

Уточняется, что фонари в городе включатся в 21:35. Они будут работать, пока на улицах не станет светло.

Мэрия Ноябрьска сообщила о переносе даты запуска уличного освещения. Ранее фонари планировалось включить 1 августа, однако, из-за корректировки данных о длительности светового дня, они начнут работать только 4 августа.

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Запуск уличного освещения в Салехарде напечен на 6 августа. Об этом сообщили в мэрии столицы Ямала. «Включение освещения улично-дорожной сети запланировано на 6 августа. Уже проведена ревизия и подготовка оборудования», — рассказали в администрации. Уточняется, что фонари в городе включатся в 21:35. Они будут работать, пока на улицах не станет светло. Мэрия Ноябрьска сообщила о переносе даты запуска уличного освещения. Ранее фонари планировалось включить 1 августа, однако, из-за корректировки данных о длительности светового дня, они начнут работать только 4 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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