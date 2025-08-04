04 августа 2025

В Екатеринбурге ликвидировали фонд экс-мэра Ройзмана*: чем известна организация

Суд не поддержал апелляцию на решение суда о ликвидации фонда Ройзмана*
© Служба новостей «URA.RU»
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Фонд проработал десять лет
Фонд проработал десять лет Фото:

В Екатеринбурге суд окончательно ликвидировал благотворительный фонд экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ). Попытка команды организации оспорить ранее вынесенное решение оказалась неудачной — Свердловский облсуд не поддержал апелляцию. URA.RU вспоминает, когда был создан фонд, чем занимался и чем запомнился.

Открытие фонда

Благотворительный фонд Евгения Ройзмана, бывшего мэра Екатеринбурга (признан иноагентом в РФ), начал работу в 2015 году. Организация, официально именуемая «Фонд Ройзмана помощи людям в трудной жизненной ситуации», стала одной из первых городских НКО, оказывающих адресную и системную помощь нуждающимся. Основное внимание уделялось поддержке семей с тяжелобольными детьми, в том числе страдающими редкими заболеваниями.

Основные направления деятельности

Фонд осуществлял сбор средств на лечение, операции, обеспечивал лекарствами и реабилитацией, а также участвовал в создании первого хосписа в Екатеринбурге. Помимо этого, организация поддерживала волонтерские и гуманитарные инициативы, предоставляла юридические и психологические консультации. Как утверждал основатель фонда, вся деятельность велась исключительно за счет частных пожертвований.

Претензии к работе фонда

Первые серьезные претензии к фонду появились в конце 2024 года после внеплановой проверки Министерства юстиции. Всего в ходе проверки было выявлено девять нарушений. Фонд обвинили в получении нерегистрируемых доходов от иностранных источников, нецелевом израсходовании бюджета (якобы часть средств ушла на ремонт авто, в которое въехал Ройзман в 2023-м), отсутствии сметы на ряд благотворительных программ. Министерство юстиции Свердловской области подал иск о ликвидации организации. Представители организации заявили, что проверка прошла с «грубыми нарушениями», и подали встречный иск о признании решения Минюста о ликвидации недействительным.

Решение суда о ликвидации

14 апреля 2025 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Министерства юстиции и постановил ликвидировать фонд. Позже представители организации подали апелляционную жалобу на решение о ликвидации. 1 августа 2025 года фонд официально прекратил прием граждан, закрыл офис и снял вывеску. Но напомнил, что 5 августа будет заседание о рассмотрении апелляционной жалобы на решение суда.

*Евгений Ройзман признан иностранным агентом.

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В Екатеринбурге суд окончательно ликвидировал благотворительный фонд экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ). Попытка команды организации оспорить ранее вынесенное решение оказалась неудачной — Свердловский облсуд не поддержал апелляцию. URA.RU вспоминает, когда был создан фонд, чем занимался и чем запомнился. Открытие фонда Благотворительный фонд Евгения Ройзмана, бывшего мэра Екатеринбурга (признан иноагентом в РФ), начал работу в 2015 году. Организация, официально именуемая «Фонд Ройзмана помощи людям в трудной жизненной ситуации», стала одной из первых городских НКО, оказывающих адресную и системную помощь нуждающимся. Основное внимание уделялось поддержке семей с тяжелобольными детьми, в том числе страдающими редкими заболеваниями. Основные направления деятельности Фонд осуществлял сбор средств на лечение, операции, обеспечивал лекарствами и реабилитацией, а также участвовал в создании первого хосписа в Екатеринбурге. Помимо этого, организация поддерживала волонтерские и гуманитарные инициативы, предоставляла юридические и психологические консультации. Как утверждал основатель фонда, вся деятельность велась исключительно за счет частных пожертвований. Претензии к работе фонда Первые серьезные претензии к фонду появились в конце 2024 года после внеплановой проверки Министерства юстиции. Всего в ходе проверки было выявлено девять нарушений. Фонд обвинили в получении нерегистрируемых доходов от иностранных источников, нецелевом израсходовании бюджета (якобы часть средств ушла на ремонт авто, в которое въехал Ройзман в 2023-м), отсутствии сметы на ряд благотворительных программ. Министерство юстиции Свердловской области подал иск о ликвидации организации. Представители организации заявили, что проверка прошла с «грубыми нарушениями», и подали встречный иск о признании решения Минюста о ликвидации недействительным. Решение суда о ликвидации 14 апреля 2025 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Министерства юстиции и постановил ликвидировать фонд. Позже представители организации подали апелляционную жалобу на решение о ликвидации. 1 августа 2025 года фонд официально прекратил прием граждан, закрыл офис и снял вывеску. Но напомнил, что 5 августа будет заседание о рассмотрении апелляционной жалобы на решение суда. *Евгений Ройзман признан иностранным агентом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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