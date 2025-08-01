01 августа 2025

В Екатеринбурге закрылся фонд Ройзмана*

В Екатеринбурге фонд Ройзмана* завершил прием граждан и закрыл офис
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В фонде Ройзмана* сообщили, что вывеска с офиса снята, помещение закрыто на ключ
В фонде Ройзмана* сообщили, что вывеска с офиса снята, помещение закрыто на ключ Фото:

В Екатеринбурге благотворительный фонд бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) 1 августа завершил прием граждан и закрыл свой офис. Об этом сообщили представители фонда в официальных аккаунтах в соцсетях.

«Сегодня, 1 августа, мы провели последний пятничный прием. Пришло много людей... От всей команды фонда хотим сказать, что невероятно благодарны за колоссальную поддержку, которую вы оказывали нам, особенно, в последнее время», — поделился фонд в своем telegram-канале.

В фонде сообщили, что вывеска с офиса снята, помещение закрыто на ключ. Фонд также напомнили о предстоящем рассмотрении апелляционной жалобы на решение суда. Заседание назначено на 5 августа в Свердловском областном суде.

Суд ликвидировал организацию 14 апреля. Поводом стал иск регионального управления министерства юстиции, которое в прошлом году провело ревизию в фонде. Тогда сотрудники ведомства выявили ряд нарушений там. В частности, фонд обвинили в нецелевом использовании средств, которые предназначались для лечения детей (в самом учреждении это опровергали). О претензиях к учреждению URA.RU подробно писало в этом материале.

*Евгений Ройзман признан иностранным агентом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге благотворительный фонд бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) 1 августа завершил прием граждан и закрыл свой офис. Об этом сообщили представители фонда в официальных аккаунтах в соцсетях. «Сегодня, 1 августа, мы провели последний пятничный прием. Пришло много людей... От всей команды фонда хотим сказать, что невероятно благодарны за колоссальную поддержку, которую вы оказывали нам, особенно, в последнее время», — поделился фонд в своем telegram-канале. В фонде сообщили, что вывеска с офиса снята, помещение закрыто на ключ. Фонд также напомнили о предстоящем рассмотрении апелляционной жалобы на решение суда. Заседание назначено на 5 августа в Свердловском областном суде. Суд ликвидировал организацию 14 апреля. Поводом стал иск регионального управления министерства юстиции, которое в прошлом году провело ревизию в фонде. Тогда сотрудники ведомства выявили ряд нарушений там. В частности, фонд обвинили в нецелевом использовании средств, которые предназначались для лечения детей (в самом учреждении это опровергали). О претензиях к учреждению URA.RU подробно писало в этом материале. *Евгений Ройзман признан иностранным агентом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...