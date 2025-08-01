В Екатеринбурге закрылся фонд Ройзмана*

В Екатеринбурге благотворительный фонд бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) 1 августа завершил прием граждан и закрыл свой офис. Об этом сообщили представители фонда в официальных аккаунтах в соцсетях.
«Сегодня, 1 августа, мы провели последний пятничный прием. Пришло много людей... От всей команды фонда хотим сказать, что невероятно благодарны за колоссальную поддержку, которую вы оказывали нам, особенно, в последнее время», — поделился фонд в своем telegram-канале.
В фонде сообщили, что вывеска с офиса снята, помещение закрыто на ключ. Фонд также напомнили о предстоящем рассмотрении апелляционной жалобы на решение суда. Заседание назначено на 5 августа в Свердловском областном суде.
Суд ликвидировал организацию 14 апреля. Поводом стал иск регионального управления министерства юстиции, которое в прошлом году провело ревизию в фонде. Тогда сотрудники ведомства выявили ряд нарушений там. В частности, фонд обвинили в нецелевом использовании средств, которые предназначались для лечения детей (в самом учреждении это опровергали). О претензиях к учреждению URA.RU подробно писало в этом материале.
*Евгений Ройзман признан иностранным агентом.
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