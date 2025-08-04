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23:58
Экс-посол Франции: Трамп загнал себя в ловушку
23:56
Ресторан, посетители которого попали в больницу, вновь открылся в Челябинске
23:53
Появилось видео пролета группы из семи «Гераней» над Украиной
Россия прекратила мораторий на размещение ракет типа «Орешник»: главное об СВО за 4 августа
23:52
Российские силовики раскрыли, почему военные ВСУ сдаются в плен
23:51
Американские инвесторы захотели вложиться в газохранилище Болгарии с российским газом
23:51
Щенок погиб, защищая хозяев от нападения пумы в США
Редактору URA.RU Аллаярову продлили самую жесткую меру пресечения, несмотря на отсутствие доказательств
23:40
Сфотографировавшийся с Путиным 25 лет назад китаец Пай обратился к президенту РФ
23:40
В ГИБДД раскрыли подробности смертельного ДТП на Серовском тракте
23:39
Китай жестко ответил США на требование прекратить закупки нефти у России
США планируют повторить в России «иранский сценарий»
23:37
«Смешная женщина»: Кушанашвили объяснил популярность Кадышевой у молодежи
23:32
Пермячка поцеловала Якубовича
23:29
Макрон предложил Трампу мир на Украине в обмен на молчание о гендере жены
Электрокары теряют статус роскошных автомобилей
23:20
Доктор заявил об угрозе неправильной стирки носков
23:19
Активность возвращается: насколько сильной будет магнитная буря 5 августа 2025
23:10
Юрист раскрыл, когда россияне могут вернуть деньги за неработающий интернет
«Резал и стрелял, но мне их жалко»: как прошел первый суд по теракту в «Крокусе»
23:04
Объяснена причина жестких постов Медведева в Telegram
23:03
Экс-глава минтопэнерго Крыма Рукавишников стал челябинским замминистра тарифов
22:50
Арестованный глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге отрицает вину
Путин прозондировал почву перед встречей с Уиткоффом
22:48
Выжили из ума: Слуцкий жестко раскритиковал Великобританию за подготовку теракта
22:47
Силовики нашли недвижимость на два миллиарда рублей у судьи из Адыгеи
22:46
The Washington Post: Китай побеждает в торговой войне с США
Путин поставил армии главную цель в Донбассе
22:46
Стало известно, почему Трамп угрожает России ядерными подлодками
22:42
Приложение для отслеживания БПЛА скачали более 1,5 млн россиян
22:37
Индия ответила на критику Запада за покупку российской нефти
Лезут между машин и говорят о родившей женщине: что пишут очевидцы о гигантском заторе на Крымском мосту
22:30
Вратарь украинского футбольного клуба сбежал из команды в Европу
22:30
Раскрыто условие, при котором РФ пойдет на компромисс с США
22:29
В Совете Федерации рассказали, почему Россия списывает долги странам Африки
Одно из крупнейших дел о терроризме дошло до суда: что известно о фигурантах теракта в «Крокусе»
22:26
Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на 500 млн евро
22:14
Пугачева приняла у себя дома жену Диброва с любовником
22:04
Хенне: ФРГ создает логистические хабы НАТО на случай кризиса с Россией
Об угрозах Трампа атомными подлодками, встреча Путина и Уиткоффа: что Песков рассказал журналистам 4 августа
22:00
Новый заммэра Салехарда и снятие судимого эсера с выборов: главные новости ЯНАО за день
21:58
Тимошенко объявила Украину бесправной колонией
21:49
«Море» во дворе и экскаватор, собирающий воду ковшом: последствия мощного ливня в Москве и области. Видео
Теракт в «Крокусе» дошел до суда: хронология трагедии, как удалось спастись выжившим и кто виновен
21:46
Популярный фестиваль отменили в российском регионе из-за опасности БПЛА
21:41
Что известно об арестованном депутате Урамаеве из Тюменской области
21:33
Минпросвещения объяснило исчезновение одного урока в школах
«Просим молитв»: поезд на скорости снес автобус с паломниками под Петербургом. Фоторепортаж
21:33
Россия больше не считает себя связанной в развертывании ракет средней и малой дальности
1
21:32
Как получить звание ветерана труда: подробная инструкция
2
21:20
Фильм об СВО и Кологривый в роли призрака: что посмотреть в тюменских кинотеатрах в августе. Афиша
В Москве проходит церемония прощания с народным артистом России Юрием Ереминым. Фоторепортаж
21:18
Россия больше не ограничена в развертывании ракет средней и малой дальности
21:16
РКН объяснил, почему удален знаменитый трек альтер-эго Басты, Guf и Ак-47
21:14
Какие ягоды можно собрать в Свердловской области в августе
В Китае восхитились решением Путина по продаже Командорских островов: зачем США положили на них глаз. Карта
21:10
Арестованный тюменский депутат обвинил мэра в клевете
21:09
Закрытие челябинской сети «Красное & Белое» в Вологде вызовет рост нелегальной продукции
21:00
Тюменского депутата отправили в СИЗО за угрозы мэру
Смерч, потоп и разрушенные мосты: обстановка на Кубани после ЧП
20:55
Крупный пожар, выборы и проблемная рыбалка: главные новости Кургана за 4 августа
20:54
ФАС заинтересовалась подорожанием бензина в России
2
20:53
В Екатеринбурге клан азербайджанцев разгромили по наработкам арестованного майора
Как доехать до Крыма при перекрытии Крымского моста: альтернативный маршрут. Карта
20:51
В ХМАО синоптики пообещали потепление
20:48
Пермские вузы раскрыли цены на самые престижные направления в новом учебном году
20:47
В ЯНАО за первый день августа было выявлено более 100 нарушений ПДД
Легендарные «Огайо» или «Вирджинии»: какие атомные подлодки уже прибыли близко к России по указке Трампа
20:45
Охотник на байкеров, сбивший мотоциклистку под Екатеринбургом, попал под уголовное дело
1
20:45
В Челябинске первый курс обучения в вузе обойдется от 149 до 220 тысяч рублей
20:43
Трамп поставил ультиматум крупнейшему потребителю российской нефти
1
Поезд снес автобус с людьми в Ленобласти, есть погибший: что известно к этому часу. Фото, видео
20:41
Председатель Первых Буравова восхитилась смелостью и амбициозностью челябинских подростков
20:41
Идеи букетов для учителей: 10 бюджетных и красивых вариантов
20:38
МИД РФ выразил протест посольству Германии из-за заявлений посла ФРГ в Японии
20:28
ЯНАО стал одним из лидеров России по качеству дорог
20:26
«Занимаются содомией»: Милонов связал тонировку авто с гомосексуальностью*
20:24
Трамп разозлился на Индию из-за якобы перепродажи российской нефти
20:21
В Тюмени из-за любителя лихачить погиб мотоциклист. Фото
20:20
В Сургуте мужчины подрались возле ТЦ из-за букета цветов
2
20:20
«Иванушки» и Feduk: кто из звезд выступит на фестивале под открытым небом в Сургуте
20:18
Главу азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински арестовали
20:14
У жителя ЯНАО выявили опасную и редкую болезнь
20:11
Ни один не вышел: все обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» остались за решеткой. Видео
20:10
Посольству ФРГ заявлен протест из-за резких слов о Курилах
20:08
The National: ХАМАС готов к переговорам и освобождению израильских заложников
20:06
Огромная пробка образовалась на Крымском мосту: информация к этому часу
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20:01
Пермский автопарк ищет сотрудника для расстановки автобусов
20:00
Фура снесла иномарку, вылетевшую на встречку на Серовском тракте, есть погибший. Фото
19:57
Стала известна мера пресечения исполнителям и соучастникам теракта в «Крокусе»
19:54
Дибров решил подзаработать на своем разводе
1
19:49
В Пермском крае двое детей упали в костры
19:48
Пермской спортсменке пришлось убегать от преследователей в Подмосковье
19:40
Вучич позвонил загадочному Владимиру по поводу «жирных гусей»
19:40
Приезжие кадры: курганские работодатели приглашают на работу тюменцев и москвичей
19:38
Тест на знания о легендарном поэте-песеннике Василии Лебедеве-Кумаче
19:36
ЯНАО занял третье место в России по росту цен на жилье
19:36
Справедливороссы поплатились за сговор с «бунтовщиками» из ЕР
19:30
Не дальше 50 километров от центра: где и какие грибы можно собрать вблизи Перми. Инфографика
19:30
Нефтяника из ХМАО уволили после публикации видео о разливах нефти и обращения к Бастрыкину
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19:24
Еще 1200 челябинских пар наградили знаком «Семейное счастье»
19:22
Число авто в пробке на Крымском мосту достигло четырех тысяч
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19:22
Захарова: провинции Канады недовольны властями и хотят независимости от страны
19:20
В Тюмени подорожал набор для домашних заготовок
19:19
Проснулся самый высокий действующий вулкан в Евразии: завораживающие кадры, почему извергаются вулканы
19:12
«Заставляли звонить знакомым»: екатеринбуржец попался на удочку инфоцыган и взял в кредит сто тысяч
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19:12
Компания сети «Красное & Белое» построит новый двухэтажный офис в Челябинске
19:11
«Заплакала от отчаяния»: сургутянка пожаловалась на хамство врача травмцентра
1
19:10
В зоопарке ЯНАО умер волк, на состояние которого жаловались жители
19:09
Праздник Почаевской иконы Божией Матери: как молиться и какие чудеса она творит
19:07
Новый муж Насти Ивлеевой на публике довел девушку до слез
19:06
Путин поговорил по телефону с израильским премьером Нетаньяху
19:00
Оздоровиться и искупаться: куда поехать летом в Курганской области
19:00
Выпускники Пермского медуниверситета не желают поступать в ординатуру
18:58
Юрий Антонов отреагировал на новости о своем ухудшении здоровья
18:58
Сотни байкеров устроили протест в центре Екатеринбурга. Видео
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18:55
Курганцам возвращают газ после сильного пожара в Рябково
18:55
Полиция задержала пермяка, который стрелял по такси в центре города
18:55
Судимый эсер снялся с выборов в заксобрание ЯНАО
18:48
Челябинская сеть «Красное и белое» выполнит ультиматум вологодского губернатора
18:45
Нефтяные компании ХМАО терпят миллиардные убытки из-за укрепления рубля
18:41
Путин поговорил по телефону с Нетаньяху
18:41
Стала известна дата прощания с погибшим кандидатом от «Новых людей» в челябинское ЗСО Биевым
1
18:39
Боррель объявил о заморозке военной помощи ЕС Украине
1
18:37
Жители ЯНАО не могут вернуться с курортов: почему билеты надо брать сразу
3
18:33
Суд в Челябинске утвердил срок в колонии бывшему топ-менеджеру по делу межрегиональной ОПГ
18:31
Мировая знаменитость засветилась в одежде тюменского бренда. Фото
18:30
Режиссеру Михалкову во время обеда с Алиевым неожиданно позвонил Путин
2
18:30
Оставили у помойки: курганцы эвакуируют свежий урожай, чтобы он не протух дома
2
18:28
В ХМАО погорельцы не могут добиться помощи после пожара
18:28
Губернатор ХМАО дал установки мэру, как нужно работать с молодежью. Видео
18:23
Убитого следователя Середкина из Перми начнут банкротить в октябре
18:22
На Крымском мосту очередь из авто разрослась до 3,5 тысяч
1
18:20
Водитель спровоцировал смертельное ДТП, вылетев на встречку на трассе в ХМАО
18:19
В Челябинской области поставят рекорд ремонта дорог
1
18:18
Бойцы ОМОН высадились с вертолета под Екатеринбургом. Фото, видео
18:13
Названа слабость Трампа, которую Путин может использовать на пользу России
18:06
В ХМАО назвали квартиры, которые чаще всего продают с большими скидками
18:05
Турция возглавила список предпочтений челябинцев на летний отдых
18:01
Хозяин руин лыжной базы в бору Челябинска не смог оспорить запрет на их продажу
18:00
Управление дронами и танкомоделирование: новые образовательные стратегии ЯНАО
18:00
ММК-Информсервис провел два учебных интенсива и помог молодежи раскрыть таланты
17:56
На тюменской «трассе смерти» построят зоны отдыха
17:53
В центре Кургана запретят парковаться
17:51
Нормальных унитазов не будет: почему в тюменском цирке не хотят обновить туалеты
1
17:51
В Пермском крае вспыхнул многоквартирный дом. Видео
17:45
Семь иностранных делегаций съедутся в Екатеринбург ради крупного фестиваля
17:45
«Погибает волк»: жители ЯНАО пожаловались на условия содержания животных в зоопарке. Фото
1
17:42
В ХМАО дикий медведь напугал жителей поселка. Видео
1
17:40
Shot: ВСУ атаковали две больницы в Белогородской области
17:39
Подсчитан предварительный ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область
17:38
Пермь стала местом притяжения для новых проектов от застройщиков
17:35
Глава «Зенита» вышел из себя из-за оскорбительной кричалки фанатов
4
17:34
Рособрнадзор нагрянул с проверкой в Пермский университет
17:34
Оторванная голова, русский авось и выстрелы из чума: как вахтовики гибнут на Ямале
17:32
Губернатор Шумков показал новую технику для строительства дорог. Видео
2
17:30
Спасатели ЯНАО разыскивают юношу, пропавшего в тундре 10 дней назад
17:30
В Перми маньчжурский орех дал плоды в саду Соловьев. Фото
1
17:30
«От китайской компании CRCC»: для строительства метро в Челябинск привезли первый тоннелепроходческий комплекс
17:30
«Пропуск в элитный клуб»: политологи объяснили, зачем курганцы идут в депутаты облдумы
17:26
Почему в Миассе, Чебаркуле и на Тургояке взлетели цены на недвижимость
17:24
Умер известный звукорежиссер, работавший в RT и на телеканале «Культура»
17:23
Сколько стоит обучение в главном вузе Курганской области. Инфографика
15
17:21
Челябинский депутат Госдумы Наумов в отпуске занялся рыбной ловлей на Камчатке. Фото
17:19
Террористы «Крокуса» сделали признание в суде
1
17:18
Кому категорически нельзя есть грузди — мнение диетолога
17:16
Пермский продавец автомобилей увеличил выручку более чем на миллиард
17:13
Неожиданное возвращение участницы: как прошла пятая серия реалити-шоу «Большой куш»
17:11
Какие праздники отмечают 5 августа 2025: что можно и нельзя делать в этот день
17:10
Мэрия Салехарда затянула с переселением семьи инвалида из ветхого жилья. Видео
17:07
США перенесли визит спецпосланника Трампа из-за одного действия Путина
1
17:07
Британия готовит облаву на «теневой флот» с российской нефтью
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17:03
Жители Сургута распродают дачи за бесценок. Фото
1
17:03
Появился первый зарегистрированный кандидат на выборах пермского губернатора
16:59
Стипендии и льготы для студентов: кому и что положено в 2025 году
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16:58
Продавцы из ХМАО начали продавать «царскую» ягоду с дисконтом
16:58
В Екатеринбурге толпа подростков забила 11-летнюю школьницу
1
16:54
Самокатчик заплатит 130 тысяч пенсионерке, сбитой на переходе в Челябинске
1
16:53
Террористы из «Крокуса» полностью признали свою вину
16:51
Британия открыла в Бразилии крупнейшее за 25 лет месторождение нефти и газа
2
16:48
Британия готовит облаву против РФ, чтобы оборвать поставки российской нефти
16:48
Возле моста ЖБИ курганцы заметили черный столб дыма. Видео
16:48
Москву вновь накроют ливни: на столицу движется кубанский атмосферный фронт
16:47
«Ссора с губернатором и попытки сохранить точки»: челябинский миллиардер рискует потерять бизнес
10
16:46
Невролог Хорошев опроверг пользу настоя из одуванчиков при инсульте
16:40
Бюджетники остались без зарплат и отпускных из-за увольнений чиновников мэрии Нефтеюганска
16:38
В тюменских ТЦ распродают остатки товаров со скидками до 80%
1
16:37
Замглавврача курганской больницы лишилась должности ради работы в деревне
1
16:33
Вологодский губернатор поставил ультиматум челябинскому миллиардеру
16:33
Путин назвал главную проблему в ДНР
16:30
Мэрия Шадринска будет судиться с самым богатым депутатом Педошенко. Инсайд
16:29
«Я работаю»: глава свердловского минобра Тренихина ответила на слухи об отставке
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16:28
В Челябинске осудили двух человек за гибель крановщика
16:26
На трассе между Челябинском и Казахстаном в ДТП пострадали двое детей. Фото
16:26
На курганских заводах выросло производство автобусов и лекарств
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16:26
Тюменский Следком возбудил уголовное дело из-за избиения ветерана СВО
16:24
В Перми началась подготовка к созданию госпиталя для ветеранов СВО
16:22
В РЖД ввели неоплачиваемые выходные на фоне снижения грузоперевозок
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16:21
Курганский избирком определил номера партий в бюллетенях на выборах в облдуму
16:19
В ХМАО под суд пойдет ОПГ, которая устроила подпольное казино
16:17
В Челябинске трое суток ищут пропавшего мальчика. Скрин
16:15
Солнечный день ожидается в Кургане и Шадринске
16:14
Челябинская сеть «Красное и белое» отказалась покидать Вологодскую область
16:12
В Курганской области растет заработная плата
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16:12
Экс-сотрудника Минобороны Пастухова лишили свободы за подделку документов
16:12
У совместного с «Газпромом» предприятия отозвали лицензию на поставки газа в Молдову
16:09
Названа дата приезда спецпосланника Трампа в Россию
16:04
Пермь на два дня превратится в уличный театр
16:04
«Сложно преодолеть страх»: артисты показали, как готовятся к первому в Челябинске уличному спектаклю. Фото
16:04
УФСИН ХМАО завлекает к себе сотрудников длинными отпусками и льготами
15:59
В челябинском селе соседи замуровали бабушку двухметровым забором
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15:59
«Работы нет, денег тоже»: рабочий хочет уволиться с завода в Первоуральске, но ему не дают
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15:57
Тюменский вуз провел первые зачисления на новый учебный год
15:57
Стал известен приговор бывшему сотруднику Минобороны Пастухову
15:55
«Путин прав»: в США призвали Трампа к секретному сотрудничеству с Россией по Украине
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15:54
В ЯНАО водитель улетел в кювет, удирая от полицейских. Видео
15:53
Маленький герой большого дела: как 10-летний курганец помогает фронту шуруповертами. Видео
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Олег Майами со сцены обматерил фаната при детях. Видео
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15:42
Был ранен, но не захотел эвакуироваться: в Ялуторовске простятся с героем СВО. Фото
15:42
Постоянно ест и играет в игры: как понять что у школьника осенняя депрессия
15:40
Тюменцы смогут проститься с погибшим студентом ТюмГУ из Африки
15:35
В Перми директора бюро судебных экспертиз будут судить за попытку мошенничества
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15:34
Суд наказал тагильчанку за видео на фоне горящей нефтебазы
15:30
В ЯНАО 300 человек стали свидетелями свадьбы на леднике. Видео
15:23
На тобольском фестивале установили фотозону с незаконным памятником Сузге Ханым
1
15:22
На марафон в ЯНАО зарегистрировалось рекордное число участников
15:20
В Екатеринбурге в будке охраны нашли труп
1
15:19
Unherd: попытки Трампа шантажировать РФ помешают решению конфликта на Украине
15:17
Полиция возбудила дело против екатеринбуржца, напавшего на бывшую с пистолетом
15:15
«Шах и мат»: блогер из Сургута, у которого изъяли льва, грозится завести нового питомца из Красной книги
1
15:15
URA.RU помогло бойцу СВО своевременно вылететь из ЯНАО к месту службы
15:13
Пермские дороги признаны одними из лучших в России
15:12
Тюменскому бизнесу помогут получить цифровую маркировку товара
15:07
«Красное и белое» полностью уйдет из Вологодской области
7
15:07
Суд над террористами «Крокуса» закрыли
1
15:06
Бизнесмен Симановский получил от патриарха Кирилла высший орден РПЦ. Фото
15:05
Киркорова оштрафовали за нарушение, которое он повторял сотни раз
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15:05
Власти ЯНАО выделят более 30 миллионов на поддержку предпринимателей
15:02
В Сургуте отремонтируют давно заброшенный проезд
15:00
Какую помощь оказывает государство родителям школьников в 2025 году: инструкция
15
14:59
«Че ты ведешь себя как идиотка?»: в ХМАО живодер пытал собаку и выкладывал видео в соцсети
1
14:57
Мать нового главкома ВВС Украины умерла в селе в России после обстрела ВСУ
14:51
Военный эксперт рассказал, где Трамп разместил подлодки, которыми угрожает России
2
14:50
Тысячи сертификатов на реабилитацию получили участники СВО в ЯНАО
14:47
Премьеры, клоунады и цирковые элементы: что ждет челябинцев на бесплатном фестивале «Театры без крыш». Афиша
14:46
Выручка пермского оборонного завода сильно сократилась
14:45
Минспорта РФ заменило арестованного главу главного спортивного вуза Урала
14:44
Военный суд Москвы начал рассматривать дело о теракте в «Крокусе» по существу
14:42
ВС РФ пустили гиперзвуковые ракеты «Кинжал» на военные аэродромы ВСУ
1
14:35
Медведчук: антикоррупционные структуры Украины собирают материал на Зеленского
14:35
Кремль: Путин не исключает встречи с Зеленским
14:34
Почему медсестры увольняются из курганских больниц в первый год работы
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14:31
Украина атаковала Россию 120 беспилотниками за сутки
14:31
Родители погибшего в Тюмени студента ТюмГУ из Африки получат деньги от неравнодушных тюменцев
14:31
В Волгоградской области после украинской атаки восстановили движение поездов
14:29
Российско-молдавскую компанию лишили лицензии на поставки газа в Молдавию
14:28
ВС РФ нанесли удар по аэродромам ВСУ ракетами «Кинжал»
14:28
В Тюменской области обезвредили боевой снаряд. Видео
14:28
Житель Салехарда предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого
14:27
Новую печень «вырастили» 60-летнему мужчине из Свердловской области
14:25
В Кремле ответили, пытались ли попросить Медведева не хамить Трампу
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14:25
Большие бакланы добрались до севера Пермского края. Фото
14:24
Курган богат талантами: врачи получили благодарственные письма от правительства РФ. Фото
2
14:23
Кремль — URA.RU: в ядерной войне нет победителя
14:21
Бабушка в челябинском селе добилась ремонта новой квартиры взамен ветхой
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Начался суд над террористами в «Крокусе»
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В Кремле отреагировали на угрозу Трампа, адресованную Медведеву
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Челябинка зарегистрировала в своей квартире более 100 нелегалов
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Песков: Валаам, где выступал Путин, имеет важное значение для России
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Песков ответил на вопрос, будет ли встреча Путина с Уиткоффом
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В Пермском крае закрыли опасный мост
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В Челябинске на фасаде дома зажгли огромное сердце. Видео
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В Ленобласти пьяный украинец избил фельдшеров, водителя скорой и охранника
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Мужчина в Уфе избил ребенка, который обидел его дочь
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В Сургуте появится специальная зона, где позволят запускать беспилотники
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Движение поездов через Арчеду возобновлено после ЧП с БПЛА
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Родителей, чьи дети надругались над девочкой под Калугой, лишат гражданства России
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В зоне СВО погиб уроженец Тобольска. Фото
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В самом скандальном городе ХМАО назначен новый глава полиции
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Свердловскую семью погибшего участника СВО оставили без выплат
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Десятки мирных жителей погибли от рук ВСУ в Часовом Яре
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Появилось видео смертельной расправы у подъезда в Кургане
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Тюменские грибники нашли редкий краснокнижный гриб. Фото
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Магия числа 13: пенсионер из ЯНАО выиграл в лотерею несколько миллионов рублей. Фото
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В Москве синоптики объявили оранжевый уровень опасности
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Ямальскую молодежь учили управлять дронами с нарушениями закона
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Почему курганцы не могут поймать рыбу-символ гастрофестиваля «День сырка»
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В Челябинске будут судить «черного» застройщика
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NI: Украина спрячет в бункерах западные истребители в страхе перед Россией
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Ямальский центр соцобслуживания выиграл три федеральных гранта на 8 млн рублей
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Курганский участник СВО Пылков рассказал, что отправляют на фронт для разгрузки бойцов
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Челябинский депутат Шмидт в Госдуме обсудил замену лифтов в многоэтажках
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В Екатеринбурге задержали мужчину, который хотел убить бывшую на работе
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Гроза, дождь и солнце: какой будет погода в ЯНАО в первую неделю августа. Скрин
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