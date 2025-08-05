Челябинские экс-следователи, забившие в драке человека, дошли до Верховного суда

Бывшие сотрудники челябинского следкома Кирилл Зубков и Дмитрий Зыков, осужденные за смертельное избиение местного жителя, в попытках изменить приговоры дошли до Верховного суда РФ. Согласно базе суда, Зыкову уже отказали в изменении или отмене решений нижестоящих инстанций, жалобу Зубкова изучает уголовная коллегия судей.
«На основании изложенного, судебная коллегия определила: приговор Центрального районного суда Челябинска от 22 декабря 2023 года, апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Челябинского областного суда от 8 мая 2024 года и кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 17 декабря 2024 года в отношении Зыкова Дмитрия Александровича оставить без изменения. А кассационную жалобу — без удовлетворения», — указано в определении.
В своей жалобе адвокат Зыкова — Сергей Сазанаков — просил отменить приговор и прекратить производство по делу. Он указывал на неправильную квалификацию действий своего подзащитного. Якобы Зыков причинил побои не из хулиганских побуждений, а пытаясь разнять драку.
При этом в своем определении суд, отказывая в удовлетворении жалобы, подробно расписал, в чем проявились хулиганские побуждения Зыкова. А именно был воспроизведен весь ход драки с участием теперь уже бывших следователей. Суд пришел к выводу, что доводы адвоката не нашли подтверждения.
По словам адвоката семьи потерпевших Георгия Краснова, защите Зыкова стоит отдать должное. Довести дело до Верховного суда РФ — большое достижение.
«Мизерный процент жалоб передается на рассмотрение в Верховный суд РФ. И те, что проходят фильтр, обычно удовлетворяются. Но случай с Зыковым в эту статистику не попал», — отметил в разговоре с URA.RU Краснов.
Дело же Зубкова сейчас изучает первый судебный состав судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ. Решение будет принято позднее.
Зубков и Зыков могли построить успешную карьеру. Оба положительно характеризовались на службе, имели цели и возможности для их достижения. Но все это перечеркнула пьяная драка у ночного клуба, в которую они влезли ночью 28 мая 2022 года. Практически сразу они начали раскидывать дерущихся. Судя по видео, активнее всех это делал Зыков. В итоге после серии пропущенных ударов участник драки упал на землю. Встать ему не дал Зубков, нанесший удар ногой в голову. После этого человек уже не поднялся.
После драки Зубков и Зыков попытались скрыться во дворах. Но их задержали сотрудники ППС. У следователей были сбиты кулаки, на обуви виднелись капли крови. Но это не помешало им показать гонор: тыкали корочками СК РФ, пытаясь взять «на понт». Один из сотрудников ППС подметил, что может быть это их последний день в СК. И оказался прав.
После задержания в отношении Зубкова и Зыкова начали служебную проверку, которая закончилась увольнением. Адвокаты Зыкова смогли оспорить это решение, его вернули в ряды СК РФ и даже выплатили компенсацию. Но после все равно уволили, уже с соблюдением всех необходимых процедур. Но главное, что смогли сделать защитники — переквалифицировать действия Зыкова с причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, на нанесение побоев. Адвокаты Зубкова рассчитывать на такую роскошь не могли.
Следствие по делу шло менее года. Были изучены видеозаписи с места преступления, допрошены участники драки, проведены необходимые экспертизы. В итоге Зубков получил семь лет колонии строгого режима и штраф в один млн рублей. Зыков, с учетом переквалификации, отделался 10-месячным ограничением свободы (с учетом времени, проведенного в СИЗО, наказание посчитали отбытым) и штрафом в 50 тысяч рублей. Оспорить приговор в апелляционной и кассационной инстанциях у них не получилось.
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