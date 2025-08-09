Четыре часа — 44 цели: российская ПВО отразила утреннюю атаку ВСУ

Российские средства ПВО 9 августа с 8 утра до полудня по московскому времени сбили 44 беспилотника ВСУ самолетного типа, сообщили в Минобороны. Больше всего дронов уничтожено в небе над Краснодарским краем. От осколков беспилотника там пострадала женщина. В Белгородской области от удара БПЛА погибли трое мирных жителей.
Украинские дроны ликвидированы также в небе над Татарстаном. Кроме того, в московском аэропорту Домодедово введены временные ограничения. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территориям РФ за день 9 августа — в материале URA.RU.
Белгородская область: трое погибших
В селе Байцуры Борисовского района дрон, запущенный украинской стороной, ударил по гражданскому автомобилю. В машине находились двое мирных жителей. Мужчина погиб на месте. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В селе Байцуры Борисовского района дрон целенаправленно ударил по движущемуся автомобилю, в котором находилась супружеская пара. К огромному горю, от полученных ранений мужчина погиб на месте», — написал Гладков в своем telegram-канале.
Супругу пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в Борисовскую центральную районную больницу. Медицинский персонал предпринял все возможные меры для спасения ее жизни, однако полученные травмы оказались смертельными. Гладков выразил соболезнования родным и близким жертв. Кроме того, губернатор региона сообщил о введении ракетной опасности в Белгородской области. Однако чуть позже была дана команда «отбой».
Уже днем стало известно об очередных ударах беспилотников. В поселке Борисовка дрон атаковал двух мирных жителей. 19-летний молодой человек скончался в больнице от полученных травм, сообщил Гладков.
«19-летнего парня доставили в Борисовскую ЦРБ. Он находился в крайне тяжёлом состоянии, и врачи делали всё возможное, чтобы сохранить его жизнь. Но, несмотря на все предпринятые меры, спасти парня не удалось», — написал глава Белгородской области в telegram-канале.
Второй пострадавший обратился в больницу самостоятельно. Его жизнь вне опасности. Также Гладков рассказал об атаке грузового автомобиля в хуторе Церковный Белгородского района. Мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу.
Краснодарский край: ранен местный житель
В регионе было уничтожено восемь дронов ВСУ. Один из них рано утром сбили в Славянском районе. Из-за падения обломков БПЛА пострадала женщина, которая находилась в это время в машине. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«В результате отражения утренней атаки киевского режима из-за падения обломков беспилотника на перекрестке улиц Школьной и Проточной в Славянске-на-Кубани пострадала одна женщина. Она находилась в легковом автомобиле», — написал Кондратьев в своем telegram-канале.
На место ЧП тут же прибыла бригада врачей. Пострадавшей оказали необходимую помощь. Кондратьев сообщил, что ранение оказалось не сильным, поэтому от госпитализации женщина отказалась.
Курская область: пострадала инфраструктура
Четыре дрона ВСУ сбили в небе над регионом. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отметил, что обошлось без пострадавших. Однако пострадали различные объекты инфраструктуры. Так, по предварительной информации, из-за падения фрагментов беспилотника в деревне Студенок Железногорского района в здании детского сада были выбиты окна и повреждена стена здания. В селе Трояново повреждены окна, стена частного дома и крыша сарая.
В деревне Прилепы Конышевского района в двух жилых домах были выбиты оконные стекла, а также зафиксированы обрывы линий электропередачи. В селе Шумаково Солнцевского района на территории птицефабрики «Шумаковская» повреждены два ангара. Об этом Хинштейн написал у себя в telegram-канале.
Дроны летели на Москву
В Московском регионе было сбито три беспилотника самолетного типа. Два из них летели на столицу России. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет. На месте работали специалисты экстренных служб.
Где еще сбили дроны ВСУ
Семь БПЛА было сбито в Тульской области, пять — в Калужской области, по четыре — в Брянском и Орловском регионе. Также три дрона ВСУ сбили над территорией Крыма и Татарстана, два над акваторией Азовского моря. Еще один был ликвидирован в Республике Адыгея, там ввели режим беспилотной опасности, рассказал глава региона Сергей Меняйло. Пострадавших и разрушений не зафиксировано, сообщают официальные власти.
Ограничения в работе Домодедово
В московском аэропорту были введены ограничения на полет и вылет. Это сделано в целях безопасности воздушных судов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.
