Мэр Тюмени Афанасьев назвал устаревшим Цветной бульвар, созданный при Собянине

В Тюмени Цветной бульвар признали устаревшим общественным пространством. Об этом завил глава города Максим Афанасьев по время встречи по вопросу разработки мастер-плана города. По его словам, парк нужно менять, но как именно — пока неизвестно.
«Надо отдать должность Сергею Семеновичу Собянину: создал Цветной бульвар, и он нам больше 20 лет служит верой и правдой. Но жизнь на месте не стоит, за это время уже даже в Москве многие общественные пространства получили вторую жизнь. Потому что новые запросы, новые тренды у молодежи, стали больше акцентировать внимание на развитии здорового образа жизни. И сегодня мы не понимаем, быть или не быть здесь аттракционам», — заявил Афанасьев во время встречи.
Одна из возможных идей — расширение бульвара. Мэр предполагает, что парк можно соединить с площадью Единства и Согласия. Или ради расширения использовать участки, занятые Центральным рынком.
Ранее URA.RU писало, что на Цветном бульваре после масштабного ремонта инженерных сетей появятся новые аттракционы и элементы декора. Также снесут карусель «Автодром с жесткой крышей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!