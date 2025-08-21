Шутки над Зеленским и похвала Путину: о чем заявил Вэнс в интервью

Шутки над украинским лидером Владимиром Зеленским и похвала президенту России Владимиру Путину — помощник президента США Джей Ди Вэнс сделал ряд ярких высказываний в адрес политиков других государств. О чем заявил американский вице-президент — в материале URA.RU.
Шутки в адрес Зеленского
Во время последнего визита Зеленского в Белый дом Вэнс пошутил над украинским лидером. «Господин президент, пока вы будете хорошо себя вести, я ничего не скажу». А он просто усмехнулся», — рассказал Вэнс об общении с украинским лидером в интервью Fox News.
Рассудительный Путин
Расчетливым и рассудительным политиком, действующим в интересах страны, считает президента России Владимира Путина вице-президент США. Он также назвал российского лидера в некотором роде мягкосердечным и очень осторожным. Вэнс отметил, что, по его мнению, Путин руководствуется прагматичными соображениями при ведении внешней политики.
Неожиданность для лидеров ЕС
Сразу после переговоров с европейскими лидерами в Белом доме президент США Дональд Трамп неожиданно позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом Джей Ди Вэнс рассказал в интервью телеканалу Fox News, преподнеся этот разговор с долей юмора.
«Президент говорит: „Знаете, у нас была довольно хорошая встреча [с европейскими политиками]. Я позвоню Владимиру Путину, посмотрим, что он скажет“. И все говорят: „О, вы позвоните ему на следующей неделе?“ А он отвечает: „Нет, который час в Москве? Давайте позвоним ему прямо сейчас“», — рассказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
Шутка от священника о рае для Трампа
Если Дональд Трамп добьется мира между Россией и Украиной, священник «замолвит за него словечко перед Всевышним». Об этом Вэнс рассказал Fox News, упомянув священнослужителя, которого восхитили слова американского лидера.
О встрече Путина и Зеленского
Основные параметры возможного мирного соглашения по урегулированию ситуации на Украине, включая вопросы безопасности и территории, могут быть определены до личной встречи президентов России и Украины. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Это хороший вопрос. Думаю, что если вы пойдете по бюрократическому пути, то ответ — да», — отметил Вэнс в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, можно ли ожидать согласования ключевых деталей соглашения до возможных переговоров Путина и Зеленского.
Он добавил, что США получили подробные предложения России и Украины по переговорам и приступили к их анализу. Штаты пока изучают документы и думают над дальнейшими шагами.
